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Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról

• Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

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Az egymásba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen a Műegyetemen csütörtökön.

Székelyhon

2026. október 22., 19:582026. október 22., 19:58

A tárcavezető azt mondta, hogy a diktatúrák mindig azoktól félnek a legjobban, akik másokban is megbíznak, akik körül közösség formálódik.

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Ezért is igyekezett minden autoriter politika viszályt szítani az emberek és a közösségek között – tette hozzá az MTI beszámolója szerint. Tarr Zoltán kijelentette:

1956 októberében az emberek hirtelen megszólították, meghallgatták egymást, ráébredtek arra, hogy nincsenek egyedül. Visszatért a diktatúra által elrabolt bizalom

– hangoztatta.

Úgy folytatta, 1956. október 22-én nem szűntek meg a viták, nem vált mindenki egyformává, hanem annál valami sokkal nagyobb, sokkal fontosabb történt:

a magyar fiatalok meghallgatták egymást, megbíztak egymásban, kiálltak egymásért.

A miniszter szavai szerint most ismét eljött az idő, „hogy egyszer s mindenkorra szakítsunk mindazzal, ami nem a bizalmat építi, és visszatérjünk október 22. iránymutatásához”.

Idézet
Van mit tanulnunk a bizalomról 2026-ban”

– mondta.

Tarr Zoltán közölte, hogy hetven évvel ezelőtt a kényszerhallgatás megszűnt, a felszabadultság pedig nyomban követeléseket szült: egyebek mellett

a szovjet csapatok kivonulását, valódi választást, szabad közéletet követelték, és azt, hogy a nemzet visszavegye saját kezébe a sorsát.

Emellett a mindennapi élet igazságosságára vonatkozó követeléseket is megfogalmaztak, többek közt a munkások béréről és a gazdálkodók helyzetéről – fűzte hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, a szabad és élhető ország három nagyon fontos feltétele együtt jelent meg ’56-ban:

a nemzet függetlensége, a közélet szabadsága és az emberi élet méltósága.

Beszélt arról is, hogy 1956 néhány nap alatt leleplezte a huszadik század legnagyobb politikai hazugságát. Moszkva ugyanis felszabadítóként hivatkozott önmagára, de Budapest utcáin „a világ végre meglátta a szovjet hatalom valódi arcát.”

Idézet
Ötvenhat öröksége azt a felelősséget rója ránk, hogy nevükön nevezzük a dolgokat. A megszállást nem hívhatjuk felszabadításnak, az agressziót nem nevezhetjük békének, az alávetettséget nem nevezhetjük szuverenitásnak”

– mondta, hozzátéve: ez a lelepleződés ötvenhat jelentősége.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: 1956 nem csupán arról szólt, hogy a nemzet kik ellen lázad, hanem a szabad Magyarországról is. A szabadság nem önbíráskodás, nem új önkény – húzta alá, megjegyezve:

az embernek joga van ahhoz, hogy saját országában ne féljen, munkájának legyen becsülete.

A miniszter azt mondta: a haza függetlenségét, a szabadságot és minden ember méltóságát akkor tudják megőrizni, ha a mindenkori hatalom, a közélet szereplői újra és újra kiérdemlik az emberek bizalmát.

Az emlékünnepségen részt vett Magyar Péter miniszterelnök is.

A műsor után a résztvevők koszorút helyeztek el az egyetem 56-os emléktáblájánál, és ezt követően a Bem József térre induló fáklyás felvonulással folytatódott az ünnepségsorozat.

Magyarország
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