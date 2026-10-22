Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról

Fotó: Balogh Zoltán/MTI
Az egymásba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen a Műegyetemen csütörtökön.
A tárcavezető azt mondta, hogy a diktatúrák mindig azoktól félnek a legjobban, akik másokban is megbíznak, akik körül közösség formálódik.
Ezért is igyekezett minden autoriter politika viszályt szítani az emberek és a közösségek között – tette hozzá az MTI beszámolója szerint. Tarr Zoltán kijelentette:
– hangoztatta.
Úgy folytatta, 1956. október 22-én nem szűntek meg a viták, nem vált mindenki egyformává, hanem annál valami sokkal nagyobb, sokkal fontosabb történt:
A miniszter szavai szerint most ismét eljött az idő, „hogy egyszer s mindenkorra szakítsunk mindazzal, ami nem a bizalmat építi, és visszatérjünk október 22. iránymutatásához”.
– mondta.
Tarr Zoltán közölte, hogy hetven évvel ezelőtt a kényszerhallgatás megszűnt, a felszabadultság pedig nyomban követeléseket szült: egyebek mellett
Emellett a mindennapi élet igazságosságára vonatkozó követeléseket is megfogalmaztak, többek közt a munkások béréről és a gazdálkodók helyzetéről – fűzte hozzá.
A miniszter hangsúlyozta, a szabad és élhető ország három nagyon fontos feltétele együtt jelent meg ’56-ban:
Beszélt arról is, hogy 1956 néhány nap alatt leleplezte a huszadik század legnagyobb politikai hazugságát. Moszkva ugyanis felszabadítóként hivatkozott önmagára, de Budapest utcáin „a világ végre meglátta a szovjet hatalom valódi arcát.”
– mondta, hozzátéve: ez a lelepleződés ötvenhat jelentősége.
Tarr Zoltán hangsúlyozta: 1956 nem csupán arról szólt, hogy a nemzet kik ellen lázad, hanem a szabad Magyarországról is. A szabadság nem önbíráskodás, nem új önkény – húzta alá, megjegyezve:
A miniszter azt mondta: a haza függetlenségét, a szabadságot és minden ember méltóságát akkor tudják megőrizni, ha a mindenkori hatalom, a közélet szereplői újra és újra kiérdemlik az emberek bizalmát.
Az emlékünnepségen részt vett Magyar Péter miniszterelnök is.
A műsor után a résztvevők koszorút helyeztek el az egyetem 56-os emléktáblájánál, és ezt követően a Bem József térre induló fáklyás felvonulással folytatódott az ünnepségsorozat.
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