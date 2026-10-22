Alkotmánybíróság: az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét a SAFE-programért hozott sürgősségi rendelettel

Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét, amikor sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós SAFE-programról.

Székelyhon 2026. október 22., 19:272026. október 22., 19:27

Közleménye szerint a testület többségi szavazással helyt adott Sorin Grindeanu képviselőházi elnök beadványának, és megállapította, hogy

alkotmányos természetű jogi konfliktus alakult ki a parlament és a kormány között.

Az alkotmánybíróság szerint a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kormány jogköre a folyó ügyek intézésére korlátozódik, így nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket. Hirdetés A testület hangsúlyozta, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve megköveteli, hogy

valamennyi állami intézmény szigorúan az alkotmányos hatáskörén belül járjon el, és ezen a sürgős közérdekre való hivatkozás sem változtathat.