Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot

Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus állt fenn a kormány és a parlament között a SAFE-programra vonatkozó sürgősségi rendelet kiadása kapcsán – közölték az alkotmánybíróság képviselői.

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A 2026/38-as sürgősségi kormányrendelet ügyében Sorin Grindeanu képviselőházi elnök fordult május 20-án az alkotmánybírósághoz.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke beadványában kérte a testülettől, hogy

állapítsa meg az alkotmányos természetű jogi konfliktus fennállását a parlament és a kormány között,

illetve, hogy szabja meg a teendőket az alkotmányos rend helyreállítására.

Az alkotmánybíróságnak címzett beadványában Grindeanu kifejtette, hogy az alkotmányos természetű jogi konfliktust a kormány két különálló, de hatásaiban egymáshoz kapcsolódó alkotmányellenes lépése idézte elő.

Az egyik az volt, hogy a szóban forgó sürgősségi rendeletet a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történő megbuktatása (május 5.) után fogadták el és küldték megjelentetésre a Hivatalos Közlönyhöz, amelyben május 8-án jelent meg.