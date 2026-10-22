Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus állt fenn a kormány és a parlament között a SAFE-programra vonatkozó sürgősségi rendelet kiadása kapcsán – közölték az alkotmánybíróság képviselői.
A 2026/38-as sürgősségi kormányrendelet ügyében Sorin Grindeanu képviselőházi elnök fordult május 20-án az alkotmánybírósághoz.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke beadványában kérte a testülettől, hogy
állapítsa meg az alkotmányos természetű jogi konfliktus fennállását a parlament és a kormány között,
illetve, hogy szabja meg a teendőket az alkotmányos rend helyreállítására.
Az alkotmánybíróságnak címzett beadványában Grindeanu kifejtette, hogy az alkotmányos természetű jogi konfliktust a kormány két különálló, de hatásaiban egymáshoz kapcsolódó alkotmányellenes lépése idézte elő.
Az egyik az volt, hogy a szóban forgó sürgősségi rendeletet a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történő megbuktatása (május 5.) után fogadták el és küldték megjelentetésre a Hivatalos Közlönyhöz, amelyben május 8-án jelent meg.
Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
A másik alkotmányellenes lépés Grindeanu szerint az volt, hogy a 38-as sürgősségi rendeletbe olyan előírások is bekerültek, amelyekről korábban a parlament elé terjesztett jogszabálytervezetek is rendelkeznek. A szociáldemokrata pártelnök szerint
Beadványában Grindeanu azt is szóvá tette, hogy a kormány az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazás napjának reggelén 12 új cikkellyel bővítette a sürgősségi rendelet tervezetét, azzal érvelve az indoklásban, hogy
Szerinte ezzel a kormány megsértette az államhatalmi ágak egyensúlyának elvét, amelyet az alkotmány 1. cikke rögzít.
A 2026/38-as sürgősségi kormányrendelet a SAFE hitelprogram keretében finanszírozott védelmi ipari beruházásokat is érinti.
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