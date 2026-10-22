Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államelnök csütörtökön kiemelte, hogy Romániának biztonságosabb iskolákra, megfelelően támogatott és a beavatkozásra felkészített tanárokra, valódi pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférésre van szüksége, ugyanakkor hatékony intézkedéseket is ki kell dolgoznia a kiskorúaknak a digitális térben való védelmére.
Az X platformon az államelnök hangsúlyozta, hogy az egy héten belül történt két súlyos iskolai incidens olyan fontos figyelmeztetés, amelyet már nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Bár az elmúlt években fejlődés történt az iskolai zaklatás felismerésében és az ellene való fellépésben,
– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: fontos, hogy a szülők, tanárok és diákok közötti bizalmi kapcsolatok erősödjenek, és azonnal közbe kell lépni az első jeleknél, a problémák gyökerét kell kezelni, nem csak a következményeket.
Az államfő szerint az iskolaigazgatók, osztályfőnökök, iskolai tanácsadók és a tanárok, tanítók kulcsszerepet játszanak a zaklatás felismerésében és jelzésében.
Dan a digitális tér rejtette veszélyekre is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az online tér biztonságának megteremtése is elsődleges feladat, ennek megvalósításához pedig
„Gyermekeink manapság két világ között nőnek fel: a valós és a virtuális világ között. Sokuk számára a kettő közötti határ szinte már nem is létezik. Az erőszak, a zaklatás és az agresszivitás már nem csak az iskolaudvaron jelenik meg, hanem azokon a képernyőkön is, amelyeket nap mint nap néznek” – fogalmazott.
Az államelnök szerint
„Minden gyermek joga, hogy biztonságos környezetben tanulhasson és erőszakmentes életet élhessen, illetve, hogy támogatást kapjon, amikor szüksége van rá” – idézi Nicușor Dan közleményét az Agerpres hírügynökség.
Egy 50 éves Botoșani megyei férfit meglőttek csütörtökön egy engedélyezett vadászat során – közölte a Botoșani megyei rendőrség.
Csütörtök este lezajlott a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése – közölte az elnöki hivatal.
Az 1956-os tüntetők szabadság melletti kiállását méltatta beszédében Magyar Péter miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére tartott ünnepi koszorúzáson a Bem téren csütörtökön.
Az egymásba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen a Műegyetemen csütörtökön.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.
Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét, amikor sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós SAFE-programról.
Őrizetbe vették 24 órára a rendőrök azt a 15 éves diákot, aki csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában egy bozótvágó késsel megsebesítette egyik osztálytársát az alkarján, egy másikat pedig bántalmazott – tájékozatott az Argeș megyei rendőrség.
Tömbházak hőszigeteléséhez szükséges dokumentációk aktualizálásáról, a békényi vízbefogó fejlesztéséről, a GYERBUSZ közösségi közlekedési szolgáltatás előkészítéséről tárgyalt a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület.
A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta a megye költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több alárendelt intézmény számára különítettek el többletforrásokat.
Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus állt fenn a kormány és a parlament között a SAFE-programra vonatkozó sürgősségi rendelet kiadása kapcsán – közölték az alkotmánybíróság képviselői.
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