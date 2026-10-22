Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő

Nicușor Dan államelnök csütörtökön kiemelte, hogy Romániának biztonságosabb iskolákra, megfelelően támogatott és a beavatkozásra felkészített tanárokra, valódi pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférésre van szüksége, ugyanakkor hatékony intézkedéseket is ki kell dolgoznia a kiskorúaknak a digitális térben való védelmére.

Székelyhon 2026. október 22., 19:562026. október 22., 19:56

Az X platformon az államelnök hangsúlyozta, hogy az egy héten belül történt két súlyos iskolai incidens olyan fontos figyelmeztetés, amelyet már nem szabad figyelmen kívül hagyni. Bár az elmúlt években fejlődés történt az iskolai zaklatás felismerésében és az ellene való fellépésben,

a szabályok és törvények önmagukban nem elégségesek, ha nem alkalmazzák azokat a mindennapi életben

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: fontos, hogy a szülők, tanárok és diákok közötti bizalmi kapcsolatok erősödjenek, és azonnal közbe kell lépni az első jeleknél, a problémák gyökerét kell kezelni, nem csak a következményeket. Az államfő szerint az iskolaigazgatók, osztályfőnökök, iskolai tanácsadók és a tanárok, tanítók kulcsszerepet játszanak a zaklatás felismerésében és jelzésében. Hirdetés Dan a digitális tér rejtette veszélyekre is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az online tér biztonságának megteremtése is elsődleges feladat, ennek megvalósításához pedig

szükséges a széleskörű társadalmi párbeszéd a hatóságok, szakértők, tanárok, szülők és diákok között.

„Gyermekeink manapság két világ között nőnek fel: a valós és a virtuális világ között. Sokuk számára a kettő közötti határ szinte már nem is létezik. Az erőszak, a zaklatás és az agresszivitás már nem csak az iskolaudvaron jelenik meg, hanem azokon a képernyőkön is, amelyeket nap mint nap néznek” – fogalmazott. Az államelnök szerint

fontos, hogy a gyermekek tudják, bármikor kérhetnek segítséget a megtorlástól való félelem nélkül.