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Költségvetésről, hulladékdíjakról és zöldenergiáról döntött a Maros Megyei Tanács Pr-cikk

• Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor

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A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta a megye költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több alárendelt intézmény számára különítettek el többletforrásokat.

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2026. október 22., 19:012026. október 22., 19:01

Az állami költségvetésből az előadóművészeti intézmények finanszírozására kiutalt 4,08 millió lejből 2,884 millió lej a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniához, 1,196 millió lej pedig az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színházhoz kerül.

A Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Kórház költségvetése 3,64 millió lejjel nőtt, míg a Maros Megyei Klinikai Kórház költségvetését 107 ezer lejjel egészítették ki. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 1,6 millió lej többletforrást kap a fogyatékossággal élő személyeket megillető juttatások kifizetésére, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér pedig 500 ezer lej támogatásban részesül a nem gazdasági tevékenységeiből eredő finanszírozási hiány fedezésére.

A kulturális intézmények közül a Maros Művészegyüttes költségvetését 50 ezer lejjel egészítették ki, a Vatra folyóirat 23 ezer lejt kap a személyzeti kiadások fedezésére, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Nevelési Központ pedig 207 ezer lej többletforrásban részesül.

Módosulnak a hulladékgazdálkodási díjak

A megyei tanácsosok három határozatot fogadtak el a Maros megyei hulladékgazdálkodás különböző tevékenységeihez kapcsolódó díjak módosításáról. Az emelések mértéke megközelítőleg 5,8 és 13,7 százalék között alakul. A díjak módosítását az üzemeltetők a hatályos jogszabályok alapján kérték. Az árak évente egyszer igazíthatók a költségek alakulásához, a módosítás alapját pedig az Országos Statisztikai Intézet által közzétett fogyasztóiár-index képezi. Az új díjak az inflációt és az üzemeltetési költségek növekedését tükrözik.

Az első módosítás a Szászrégen térségében végzett hulladékgyűjtést és -szállítást érinti, amelyet az AVE România – F&G ECO társulás végez. A vegyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtésének és szállításának díja tonnánként, áfa nélkül 620,40 lejről 657,36 lejre emelkedik.

A második módosítás a Kerelőszentpálon működő mechanikai-biológiai kezelőállomást érinti, amelyet az IRIDEX GROUP üzemeltet. A vegyes hulladék kezelésének díja tonnánként, áfa nélkül 112,16 lejről 118,61 lejre nő.

A legnagyobb arányú díjemelések a válogatási, komposztálási és átrakási tevékenységeket érintik. Ezeket a kerelőszentpáli állomáson, valamint a maroskeresztúri, dicsőszentmártoni, balavásári és mezőrücsi átrakóállomásokon végzi az IRIDEX GROUP. A megye mind a hét gyűjtési övezetéből származó újrahasznosítható hulladék válogatásának díja tonnánként, áfa nélkül 706,46 lejről 802,50 lejre emelkedik. A biológiailag lebomló hulladék komposztálásának díja pedig 652,77 lejről 741,57 lejre nő tonnánként.

A módosított díjak teljes listája a közleményhez csatolt dokumentumokban, valamint a Maros Megyei Tanács honlapján, a „Határozatok” menüpontban található.

Fontos kiemelni, hogy ezek a díjak nem azonosak a lakosság által fizetett hulladékszállítási díjjal. A hulladékgazdálkodás különböző szakaszainak költségeit fedezik, és tonnánként, áfa nélkül vannak meghatározva.

Zöldenergia-projekt 16 szociális központ számára

A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta egy pályázat benyújtását a 2021–2027-es Méltányos Átállás Program keretében. A projekt célja megújuló energia előállítására és tárolására alkalmas rendszerek telepítése a megye 16, időseket és fogyatékossággal élő személyeket ellátó bentlakásos szociális központjában, amelyek a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság alárendeltségében működnek.

A beruházás teljes értéke 24,17 millió lej. A fejlesztés csökkenti a központok energiaköltségeit, és lehetővé teszi a rendelkezésre álló pénzügyi források hatékonyabb felhasználását, így több forrás juthat az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások javítására. A projekthez szükséges, mintegy 735 ezer lejes önrészt a Maros Megyei Tanács biztosítja a szociális igazgatóság számára.

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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