Szentegyháza minden utcájára kiterjesztenék a gázhálózat-felújítást

Fotó: László Ildikó
Minden szentegyházi utcában ki szeretnék cserélni az elavult gázhálózati csöveket, ami biztonsági szempontból, illetve a jövőbeli fejlesztések megalapozása miatt is elengedhetetlen. A munkálatok a nagyfalusi részen kezdődtek el.
Útfeltörésekre lehettek figyelmesek azok, akik Szentegyháza nagyfalusi részén, pontosabban a Szent András római katolikus plébániatemplom környékén jártak.
Mint kiderült, egy nagyszabású gázhálózati felújításhoz láttak hozzá a kisvárosban.
– tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől.
Nagyjából másfél évig fognak tartani az elkezdett munkálatok
Fotó: László Ildikó
Mint mondta, a helyzet súlyosságára akkor derült fény, amikor elkezdődött hat utca teljes modernizálása a nagyfalusi részen. Az ottani utak felásását követően gyorsan reagáltak, és sikerült meggyőzni a szolgáltatót, hogy még a projekt megvalósítása előtt cserélje ki a régi csöveket.
A későbbiekben újabb tárgyalásokba kezdtek a gázvállalattal, hogy hasonló beruházások valósuljanak meg a település más részein is. Ez elsősorban biztonsági szempontból elengedhetetlen, hiszen
Azt is megtudtuk az elöljárótól, hogy a gázszivárgások sok esetben az utcafelújítások során megsérült vezetékeknél tapasztalhatók, ezeket a csöveket pedig már akkor cserélni kellett volna.
Fotó: László Ildikó
A szolgáltatóval már aláírt dokumentum szerint huszonöt utcában tervezik cserélni az elavult vezetékeket, de a település vezetősége átiratban kérte, hogy ez abban a néhány utcában is történjen meg, amely jelenleg nem szerepel a listán – magyarázta Lőrincz Csaba, hozzátéve, hogy így a teljes települést lefedhetik.
Azt azonban tudni kell, hogy ebben a projektben nem szerepel hálózatbővítés. Bár a szolgáltató a beruházó, a polgármester kérte, hogy ő is tagja lehessen az átvételi bizottságnak. Ugyanakkor a munkálatokra kiadott jóváhagyásokban leszögezték, hogy
Fotó: László Ildikó
Ennek megfelelően az új burkolatot legalább 1–2 méter szélesen kell majd leteríteni, de indokolt esetben akár félsávos aszfaltozást is elvárnak. A polgármesteri hivatal nem fogja átvenni a munkálatokat ott, ahol ez nem teljesül.
– szögezte le az elöljáró, aki a lakók türelmét és pozitív hozzáállását kérte. A gondokat ugyanakkor a polgármesteri hivatalnál lehet jelezni.
A rendszer felújítása egyébként nagyjából másfél évet vesz igénybe, és a gázszolgáltató finanszírozza.
Fotó: László Ildikó
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