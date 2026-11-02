Szentegyháza minden utcájára kiterjesztenék a gázhálózat-felújítást

Minden szentegyházi utcában ki szeretnék cserélni az elavult gázhálózati csöveket, ami biztonsági szempontból, illetve a jövőbeli fejlesztések megalapozása miatt is elengedhetetlen. A munkálatok a nagyfalusi részen kezdődtek el.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 02., 16:192026. november 02., 16:19

Útfeltörésekre lehettek figyelmesek azok, akik Szentegyháza nagyfalusi részén, pontosabban a Szent András római katolikus plébániatemplom környékén jártak. Hirdetés Mint kiderült, egy nagyszabású gázhálózati felújításhoz láttak hozzá a kisvárosban. Közel negyvenéves hálózat

Elavult, rossz állapotban lévő, mintegy negyvenéves gázvezetékek húzódnak a föld alatt Szentegyházán, ezért ezeket mielőbb ki kell cserélni”

– tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől.

Nagyjából másfél évig fognak tartani az elkezdett munkálatok Fotó: László Ildikó

Mint mondta, a helyzet súlyosságára akkor derült fény, amikor elkezdődött hat utca teljes modernizálása a nagyfalusi részen. Az ottani utak felásását követően gyorsan reagáltak, és sikerült meggyőzni a szolgáltatót, hogy még a projekt megvalósítása előtt cserélje ki a régi csöveket. A későbbiekben újabb tárgyalásokba kezdtek a gázvállalattal, hogy hasonló beruházások valósuljanak meg a település más részein is. Ez elsősorban biztonsági szempontból elengedhetetlen, hiszen

számos helyszínen szivárog a gáz a vezetékekből, de a zavartalan szolgáltatás és a későbbi beruházások miatt is fontos.

Azt is megtudtuk az elöljárótól, hogy a gázszivárgások sok esetben az utcafelújítások során megsérült vezetékeknél tapasztalhatók, ezeket a csöveket pedig már akkor cserélni kellett volna.

Fotó: László Ildikó

Minden utcában cserélnék a csöveket A szolgáltatóval már aláírt dokumentum szerint huszonöt utcában tervezik cserélni az elavult vezetékeket, de a település vezetősége átiratban kérte, hogy ez abban a néhány utcában is történjen meg, amely jelenleg nem szerepel a listán – magyarázta Lőrincz Csaba, hozzátéve, hogy így a teljes települést lefedhetik. Azt azonban tudni kell, hogy ebben a projektben nem szerepel hálózatbővítés. Bár a szolgáltató a beruházó, a polgármester kérte, hogy ő is tagja lehessen az átvételi bizottságnak. Ugyanakkor a munkálatokra kiadott jóváhagyásokban leszögezték, hogy

az utak feltörése után ne csak kisebb sávokat, azaz a nyomvonalat kelljen visszaaszfaltozni, hanem kiterjedtebb részeket is.

Fotó: László Ildikó

Ennek megfelelően az új burkolatot legalább 1–2 méter szélesen kell majd leteríteni, de indokolt esetben akár félsávos aszfaltozást is elvárnak. A polgármesteri hivatal nem fogja átvenni a munkálatokat ott, ahol ez nem teljesül.

Egyértelmű, hogy sok felfordulással és nyűggel jár majd a gázvezetékek cseréje, de mi hosszú távon gondolkodunk, így fontosnak tartjuk ezt is megoldani”

– szögezte le az elöljáró, aki a lakók türelmét és pozitív hozzáállását kérte. A gondokat ugyanakkor a polgármesteri hivatalnál lehet jelezni. A rendszer felújítása egyébként nagyjából másfél évet vesz igénybe, és a gázszolgáltató finanszírozza.