Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szentegyháza minden utcájára kiterjesztenék a gázhálózat-felújítást

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Minden szentegyházi utcában ki szeretnék cserélni az elavult gázhálózati csöveket, ami biztonsági szempontból, illetve a jövőbeli fejlesztések megalapozása miatt is elengedhetetlen. A munkálatok a nagyfalusi részen kezdődtek el.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 02., 16:192026. november 02., 16:19

Útfeltörésekre lehettek figyelmesek azok, akik Szentegyháza nagyfalusi részén, pontosabban a Szent András római katolikus plébániatemplom környékén jártak.

Hirdetés

Mint kiderült, egy nagyszabású gázhálózati felújításhoz láttak hozzá a kisvárosban.

Közel negyvenéves hálózat

Idézet
Elavult, rossz állapotban lévő, mintegy negyvenéves gázvezetékek húzódnak a föld alatt Szentegyházán, ezért ezeket mielőbb ki kell cserélni”

– tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől.

Nagyjából másfél évig fognak tartani az elkezdett munkálatok Galéria

Nagyjából másfél évig fognak tartani az elkezdett munkálatok

Fotó: László Ildikó

Mint mondta, a helyzet súlyosságára akkor derült fény, amikor elkezdődött hat utca teljes modernizálása a nagyfalusi részen. Az ottani utak felásását követően gyorsan reagáltak, és sikerült meggyőzni a szolgáltatót, hogy még a projekt megvalósítása előtt cserélje ki a régi csöveket.

A későbbiekben újabb tárgyalásokba kezdtek a gázvállalattal, hogy hasonló beruházások valósuljanak meg a település más részein is. Ez elsősorban biztonsági szempontból elengedhetetlen, hiszen

számos helyszínen szivárog a gáz a vezetékekből, de a zavartalan szolgáltatás és a későbbi beruházások miatt is fontos.

Azt is megtudtuk az elöljárótól, hogy a gázszivárgások sok esetben az utcafelújítások során megsérült vezetékeknél tapasztalhatók, ezeket a csöveket pedig már akkor cserélni kellett volna.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Minden utcában cserélnék a csöveket

A szolgáltatóval már aláírt dokumentum szerint huszonöt utcában tervezik cserélni az elavult vezetékeket, de a település vezetősége átiratban kérte, hogy ez abban a néhány utcában is történjen meg, amely jelenleg nem szerepel a listán – magyarázta Lőrincz Csaba, hozzátéve, hogy így a teljes települést lefedhetik.

Azt azonban tudni kell, hogy ebben a projektben nem szerepel hálózatbővítés. Bár a szolgáltató a beruházó, a polgármester kérte, hogy ő is tagja lehessen az átvételi bizottságnak. Ugyanakkor a munkálatokra kiadott jóváhagyásokban leszögezték, hogy

az utak feltörése után ne csak kisebb sávokat, azaz a nyomvonalat kelljen visszaaszfaltozni, hanem kiterjedtebb részeket is.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Ennek megfelelően az új burkolatot legalább 1–2 méter szélesen kell majd leteríteni, de indokolt esetben akár félsávos aszfaltozást is elvárnak. A polgármesteri hivatal nem fogja átvenni a munkálatokat ott, ahol ez nem teljesül.

Idézet
Egyértelmű, hogy sok felfordulással és nyűggel jár majd a gázvezetékek cseréje, de mi hosszú távon gondolkodunk, így fontosnak tartjuk ezt is megoldani”

– szögezte le az elöljáró, aki a lakók türelmét és pozitív hozzáállását kérte. A gondokat ugyanakkor a polgármesteri hivatalnál lehet jelezni.

A rendszer felújítása egyébként nagyjából másfél évet vesz igénybe, és a gázszolgáltató finanszírozza.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Szentegyháza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
Krónika

Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

A 95. percben jött a hidegzuhany, két pontot Galacon hagyott a Sepsi OSK (videóval)
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Két nap alatt kilenc ittas sofőr bukott le Hargita megyében

Összesen 750 alkohol- és drogtesztet végeztek el az elmúlt hétvégén a közutakon ellenőrző hatóságok, kilenc esetben pedig ittas sofőrökkel szembesültek – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Két nap alatt kilenc ittas sofőr bukott le Hargita megyében
Két nap alatt kilenc ittas sofőr bukott le Hargita megyében
2026. november 02., hétfő

Két nap alatt kilenc ittas sofőr bukott le Hargita megyében
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Bombafenyegetés miatt Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten

Bombafenyegetés miatt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe biztosította egy utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – közölte Magyarország honvédelmi minisztere hétfőn a Facebook-oldalán.

Bombafenyegetés miatt Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten
Bombafenyegetés miatt Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten
2026. november 02., hétfő

Bombafenyegetés miatt Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten
2026. november 02., hétfő

Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki

Több mint 21 500 nyereményt összesített a Román Lottótársaság a november 1-jei, vasárnapi sorshúzás után, összesen több mint 1,88 millió lej értékben.

Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki
Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki
2026. november 02., hétfő

Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki
2026. november 02., hétfő

A felhők eltűnnek, a fagyok megjelennek – megvan a váltás ideje a kéthetes előrejelzésben

Főleg az éjszakai lehűléseket illetően lesz változás az előttünk álló két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

A felhők eltűnnek, a fagyok megjelennek – megvan a váltás ideje a kéthetes előrejelzésben
A felhők eltűnnek, a fagyok megjelennek – megvan a váltás ideje a kéthetes előrejelzésben
2026. november 02., hétfő

A felhők eltűnnek, a fagyok megjelennek – megvan a váltás ideje a kéthetes előrejelzésben
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Sorin Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő után: jövő évben kötelezően emelni kell a nyugdíjakat

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn kijelentette, hogy a törvény értelmében kötelező lesz jövő évben emelni a nyugdíjakat.

Sorin Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő után: jövő évben kötelezően emelni kell a nyugdíjakat
Sorin Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő után: jövő évben kötelezően emelni kell a nyugdíjakat
2026. november 02., hétfő

Sorin Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő után: jövő évben kötelezően emelni kell a nyugdíjakat
2026. november 02., hétfő

Rendkívüli ülést tart november 3-án a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart november 3-án a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart november 3-án a Maros Megyei Tanács
2026. november 02., hétfő

Rendkívüli ülést tart november 3-án a Maros Megyei Tanács
2026. november 02., hétfő

Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn bejelentette, hogy jövő héten ismertetik a helyi közigazgatási reformról szóló tervezet első változatát.

Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást
Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást
2026. november 02., hétfő

Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Magyarázkodni kényszerül Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő miatt, ahol egy olasz világsztár is fellépett

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az alakulat több vezetőjének részvételével Temesváron megrendezett hétvégi keresztelő visszatetszést keltett az emberek körében.

Magyarázkodni kényszerül Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő miatt, ahol egy olasz világsztár is fellépett
Magyarázkodni kényszerül Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő miatt, ahol egy olasz világsztár is fellépett
2026. november 02., hétfő

Magyarázkodni kényszerül Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő miatt, ahol egy olasz világsztár is fellépett
2026. november 02., hétfő

Fiatal rendőr lőtte fejbe magát szolgálati fegyverével, november 1-jén találtak rá saját autójában

Szolgálati fegyverével, saját autójában lőtte fejbe magát egy 25 éves rendőr Dolj megyében. A fiatalembert súlyos állapotban szállították kórházba.

Fiatal rendőr lőtte fejbe magát szolgálati fegyverével, november 1-jén találtak rá saját autójában
Fiatal rendőr lőtte fejbe magát szolgálati fegyverével, november 1-jén találtak rá saját autójában
2026. november 02., hétfő

Fiatal rendőr lőtte fejbe magát szolgálati fegyverével, november 1-jén találtak rá saját autójában
2026. november 02., hétfő

Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok

Narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a következő napokban várható jelentős esőzések és erős szél miatt. A hegyekben havazásra kell számítani.

Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok
Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok
2026. november 02., hétfő

Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!