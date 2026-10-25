Szováta: sokan csak fürdőtelepként ismerik, holott ezrek lakóhelye is

Többrendeltetésű központ a városháza szomszédságában
Fotó: Haáz Vince
Bővíti közösségi tereit és tömegközlekedésre készül Szováta: jövőre használatba adnák az új kulturális központot és a volt Doina mozi nagytermét, miközben buszpályaudvar és autóbuszok beszerzése is szerepel a város tervei között.
Amikor Szovátáról beszélünk, legtöbbünknek a fürdőtelep, a gyermekkori családi nyaralások, a Medve-tó és esetleg a Tivoli-tó jut eszébe. Ritkábban gondolunk rá élő és lüktető városként, ahol ugyanúgy aszfaltoznak, építkeznek és elégedetlenkednek, mint máshol.
Fülöp László Zsolt polgármesterrel ezúttal nem a turizmusról, hanem a város mindennapjairól, a hamarosan záruló beruházásokról és a tervekről beszélgettünk.
Szovátán az utolsó száz méternél tart a főtér és az új kulturális központ kialakítása. Október elején már a térrendezés is elkészült, a polgármesteri hivatal szomszédságában levő épület pedig teljes pompájában látható, előtte már padokon is meg lehet pihenni.
A térrendezésnek is hamarosan vége, villanyoszlopokat fogak még felszerelni
Fotó: Haáz Vince
Mint a városvezető elmondta, a nagyberuházást befejezték, az épület felszerelése és berendezése külön pályázatból zajlik.
A fürdőtelepi, egykori Doina mozi épülete is elkészült, itt egy 120 férőhelyes nagyteremben lehet majd különböző családi és céges eseményeket szervezni. Mozivetítés is lesz.
Az új szovátai kulturális központ
Fotó: Haáz Vince
„Azt szeretnénk, hogy a szovátaiak családi eseményekre is használhassák ezeket az épületeket. Sokáig a fürdőtelepen levő vendéglőkben tartották a lakodalmakat, keresztelőket, nagyobb születésnapokat, de onnan egyre jobban kiszorulnak, mert a vendéglátóipari egységeknek nincs már kapacitásuk az egyre növekedő turistalétszám mellett erre is.
– mondta.
Fülöp László Zsolt polgármester és Kiss Ferenc alpolgármester nemcsak a fürdőtelepre figyel
Fotó: Haáz Vince
A most használható, nyolcvan férőhelyes Domokos Kázmér Művelődési Ház 1944-ben épült, és a római katolikus egyház tulajdonában van. A két új épületet jövőre adják használatba. Az új kulturális központ egyben a Bekecs Táncszínház otthona is.
Jelenleg Szovátán nincs tömegközlekedés, ezért akik nem rendelkeznek saját autóval, nehezen tudnak eljutni a város egyik részéből a másikba. Elég csak arra gondolni, hogy a Parajd felé vezető út környékétől jókora távolságra van a városháza közelében levő kórház és járóbeteg-rendelő.
Fülöp László Zsolt: a kavicsbánya megnyitása nincs napirenden
Fotó: Haáz Vince
Mint Fülöp László Zsolt jelezte,
Az ipari zónának nevezett városrészen készül el az új pályaudvar, amelynek része lesz egy elektromos töltőállomás is. A pályázatból egy elektromos buszt vásárolnak, de van egy közös pályázatuk Parajddal is, azon keresztül kisebb méretű buszokat is beszereznek. A kivitelezési határidő 2029 nyara.
Fotó: Haáz Vince
A szovátai városvezetőtől azt is megkérdeztük, van-e fejlemény a tervezett kavicsbánya ügyében, ugyanis több mint négyszáz városlakó aláírásokkal tiltakozott egy ilyen létesítmény ellen. Mint elmondta,
hiszen jelenleg az autópálya-építésnek köszönhetően nagy az igény az útépítéshez használható alapanyagok iránt.
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