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Szováta: sokan csak fürdőtelepként ismerik, holott ezrek lakóhelye is

Többrendeltetésű központ a városháza szomszédságában • Fotó: Haáz Vince

Többrendeltetésű központ a városháza szomszédságában

Fotó: Haáz Vince

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Bővíti közösségi tereit és tömegközlekedésre készül Szováta: jövőre használatba adnák az új kulturális központot és a volt Doina mozi nagytermét, miközben buszpályaudvar és autóbuszok beszerzése is szerepel a város tervei között.

Simon Virág

2026. október 25., 16:282026. október 25., 16:28

Amikor Szovátáról beszélünk, legtöbbünknek a fürdőtelep, a gyermekkori családi nyaralások, a Medve-tó és esetleg a Tivoli-tó jut eszébe. Ritkábban gondolunk rá élő és lüktető városként, ahol ugyanúgy aszfaltoznak, építkeznek és elégedetlenkednek, mint máshol.

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Fülöp László Zsolt polgármesterrel ezúttal nem a turizmusról, hanem a város mindennapjairól, a hamarosan záruló beruházásokról és a tervekről beszélgettünk.

Három kultúrotthonuk is van

Szovátán az utolsó száz méternél tart a főtér és az új kulturális központ kialakítása. Október elején már a térrendezés is elkészült, a polgármesteri hivatal szomszédságában levő épület pedig teljes pompájában látható, előtte már padokon is meg lehet pihenni.

A térrendezésnek is hamarosan vége, villanyoszlopokat fogak még felszerelni • Fotó: Haáz Vince Galéria

A térrendezésnek is hamarosan vége, villanyoszlopokat fogak még felszerelni

Fotó: Haáz Vince

Mint a városvezető elmondta, a nagyberuházást befejezték, az épület felszerelése és berendezése külön pályázatból zajlik.

A létesítményben többek között három terem áll majd a helyiek és a rendezvényszervezők rendelkezésére, a nagyterem ötszáz férőhelyes lesz.

A fürdőtelepi, egykori Doina mozi épülete is elkészült, itt egy 120 férőhelyes nagyteremben lehet majd különböző családi és céges eseményeket szervezni. Mozivetítés is lesz.

Az új szovátai kulturális központ • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az új szovátai kulturális központ

Fotó: Haáz Vince

„Azt szeretnénk, hogy a szovátaiak családi eseményekre is használhassák ezeket az épületeket. Sokáig a fürdőtelepen levő vendéglőkben tartották a lakodalmakat, keresztelőket, nagyobb születésnapokat, de onnan egyre jobban kiszorulnak, mert a vendéglátóipari egységeknek nincs már kapacitásuk az egyre növekedő turistalétszám mellett erre is.

Idézet
Szükség van tehát olyan helyekre, amelyeket a helyiek, de a konferenciákat, céges rendezvényeket szervezők is igénybe vehetnek”

– mondta.

Fülöp László Zsolt polgármester és Kiss Ferenc alpolgármester nemcsak a fürdőtelepre figyel • Fotó: Haáz Vince Galéria

Fülöp László Zsolt polgármester és Kiss Ferenc alpolgármester nemcsak a fürdőtelepre figyel

Fotó: Haáz Vince

A most használható, nyolcvan férőhelyes Domokos Kázmér Művelődési Ház 1944-ben épült, és a római katolikus egyház tulajdonában van. A két új épületet jövőre adják használatba. Az új kulturális központ egyben a Bekecs Táncszínház otthona is.

Buszokat vásárolnak

Jelenleg Szovátán nincs tömegközlekedés, ezért akik nem rendelkeznek saját autóval, nehezen tudnak eljutni a város egyik részéből a másikba. Elég csak arra gondolni, hogy a Parajd felé vezető út környékétől jókora távolságra van a városháza közelében levő kórház és járóbeteg-rendelő.

Fülöp László Zsolt: a kavicsbánya megnyitása nincs napirenden • Fotó: Haáz Vince Galéria

Fülöp László Zsolt: a kavicsbánya megnyitása nincs napirenden

Fotó: Haáz Vince

Mint Fülöp László Zsolt jelezte,

pályázaton nyertek pénzt egy buszpályaudvar megépítésére és autóbuszok vásárlására.

Az ipari zónának nevezett városrészen készül el az új pályaudvar, amelynek része lesz egy elektromos töltőállomás is. A pályázatból egy elektromos buszt vásárolnak, de van egy közös pályázatuk Parajddal is, azon keresztül kisebb méretű buszokat is beszereznek. A kivitelezési határidő 2029 nyara.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Egyelőre nem lesz kavicsbánya

A szovátai városvezetőtől azt is megkérdeztük, van-e fejlemény a tervezett kavicsbánya ügyében, ugyanis több mint négyszáz városlakó aláírásokkal tiltakozott egy ilyen létesítmény ellen. Mint elmondta,

az ipari területnek minősített városrész közelében egy magánvállalkozó szeretett volna kavicsbányát nyitni,

hiszen jelenleg az autópálya-építésnek köszönhetően nagy az igény az útépítéshez használható alapanyagok iránt.

A kijelölt helyszín közelében korábban is volt kőbánya. A lakók tiltakozása nyomán a vállalkozó letett a szándékáról, jelenleg a kőkitermelés nincs napirenden.

Marosszék Szováta
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