Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

A rosszhiszemű vadászok tettei miatt nem kell az egész ágazatot elítélni – vélekedik Benedek Barna vadgazda • Fotó: Olti Angyalka

A rosszhiszemű vadászok tettei miatt nem kell az egész ágazatot elítélni – vélekedik Benedek Barna vadgazda

Fotó: Olti Angyalka

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

Bodor Tünde

2026. március 23., 07:522026. március 23., 07:52

Két évre megduplázta a megelőzési beavatkozásként meghatározott medvekilövési kvótát a szenátus által szerdán elfogadott törvénytervezet. A dokumentum ezen a héten kerül az alsóház elé, várhatóan április végéig elfogadják a törvényt. Az illetékesektől arról érdeklődtünk, hogy amennyiben mindkét ház rábólint, akkor hogyan fog ez a beavatkozás a gyakorlatban megvalósulni.

Mutatjuk az alapot: a 2021-ből származó 81-es sürgősségi kormányrendelet módosítására javasolt törvénytervezet szerint 2026-ban és 2027-ben 859 medve lőhető ki, évente további 110 pedig sürgősségi beavatkozásban.

A számok ereje, avagy miért tarthatatlan a jelenlegi helyzet?

Könczei Csaba háromszéki képviselő a tervezet kapcsán elmondta, hogy az elmúlt években elvégzett tudományos, genetikai felmérés cáfolhatatlanul bebizonyította, hogy

a medvék jelenlegi példányszáma – a romániai állomány 10 419 és 12 770 közötti egyedre tehető – sokszorosan meghaladja az élőhelyek eltartóképességét.

Tulajdonképpen csak 4000 medvének lenne ideális az élettér az országban – 69 ezer négyzetkilométeren – mivel az élőhelyek jelenleg széttagoltak.

A törvénytervezet indoklása szerint az ember és a nagyvad közötti konfliktusok eredményeként

az utóbbi 20 évben 26 ember halt meg és 274 sebesült meg.

Ugyancsak e dokumentum szerint 2017 és 2022 között csak a középrégióban, a legsűrűbb medvepopulációval rendelkező hat megyében 8252 esetben jelezték a medve kártételét (gazdaságokban, mezőgazdasági kultúrákban) és 3,5 millió eurót fizetett az állam kárpótlásként.

A környezetvédelmi minisztérium jelentése szerint

az utóbbi négy évben a kárpótlásra szánt 21 millió lejes keret kimerült.

Ugyanakkor a hivatalosan nem jelentett eseteket, a csendőrség, rendőrség sürgősségi beavatkozásainak költségét, a vadak elleni védekezésre fordított erőforrásokat és a turizmusra tett negatív hatását tekintve a túlszaporodás gazdasági következményei jelentősek.

A megemelt kilövési kvóta célja meggátolni, hogy a konfliktuskerülő bocsos medvék és azok a gyengébb példányok, amelyek az életterekért és élelemért való versenyben vesztesek maradnak, hozzászokjanak az emberi környezethez és hogy újabb, a településekre való bejáráshoz szokott generációk szülessenek. Ebből a jelenségből fakad ugyanis a legtöbb ember-medve konfliktus.

Könczei Csaba parlamenti képviselő, a törvénytervezet egyik beterjesztője és a gazdák érdekeinek képviselője • Fotó: Facebook/Könczei Csaba Galéria

Könczei Csaba parlamenti képviselő, a törvénytervezet egyik beterjesztője és a gazdák érdekeinek képviselője

Fotó: Facebook/Könczei Csaba

A törvénytervezet indoklása szerint más európai országokban a meglévő állomány 8–10 százaléka képezi a kilövési kvótát (Svédországban 16 százalék) és az nem veszélyezteti a faj fennmaradását. Nálunk ez az arány megközelítőleg 7,5 százalék.

Könczei Csaba parlamenti képviselő szerint a hátralevő nyolc hónapban nem biztos, hogy ki tudják lőni az előírt példányszámot – egyes vadászterületeken az állatok sűrűségétől függően többet vagy kevesebbet – mert nem minden medve lőhető ki, ahogy az érvényes jogszabályban szerepel, hiszen

most is korlátozzák az anyamedvék, a 400 pontnál értékesebb trófeát jelentő hím medvék kilövését.

Ahogy az tervezett mellékletéből kitűnik, Kovászna megyében a 34 vadászterületre 86 kilövésre ítélt medvét osztottak le az előterjesztők, legtöbbet (négyet) a magyarhermányi, ojtozi, ozsdolai, torjai, és a Benedek vadászterületen.

Vadászegyesületek: „oxigénbuborék” a szakmának

Hargita megyében a 45 vadászterületen 106 nagyvaddal lehet kevesebb év végéig (5 példány vadászható Ivó térségében, 4–4 Varságon és Borzonton), amennyiben a jelenlegi formájában véglegesítődik a törvénytervezet.

A megemelt kvóta nemcsak a medvék által sűrűn látogatott települések lakóinak jó hír, hanem a vadászegyesületeknek is, amelyeket a medvevadászat korábbi tilalmával jövedelmeik nagyrészétől megfosztottak. Benedek Barna vadgazda, a Pro Silva vadászegyesület elnöke szerint

ez a rendelkezés a vadászegyesületeknek is egy oxigénbuborékot jelent,

mert korábban még az őzkvótát is elkaszálták kétharmad részben. Olyan emberek törvénykeznek, akiknek fogalmuk sincs, hogy működik a természet, mi a vadgazdálkodás – fogalmazott meg kritikát a megkérdezett.

„Most értékesíthető a vadászati jog, a környezeti és törvényi feltételek is adottak ahhoz, hogy aki medvét szeretne lőni, megtehesse. Az ebből származó bevételt kiadjuk azoknak, akik őrzik és etetik a vadállományt, üzemanyagot vásárolunk, adót is fizetünk: nem látom én ezt rossz dolognak” – mondta el Benedek Barna.

Szerinte igazából még ez a kilövési kvóta sem tesz rendet, mert az állomány most a háromszorosa az ideálisnak:

a medvének nincsenek természetes ellenségei, a betegségek is elkerülik, az pedig nem megoldás, hogy menhelyekre gyűjtik, etetik és kezelik őket.

„Be kell kalibrálni azt az állományt, ami még fenntartható és nem okoz nagy bajokat” – vélekedik a vadgazda.

A települések közelébe szorított példányok lehetnek az elsődleges célpontjai a vadászatnak. A visszaélések megelőzésére a törvény is hangsúlyt fordít • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A települések közelébe szorított példányok lehetnek az elsődleges célpontjai a vadászatnak. A visszaélések megelőzésére a törvény is hangsúlyt fordít

Fotó: Tuchiluș Alex

Ami a dolog gyakorlati részét illeti, a Pro Silva vadászegyesület alapítója szerint nem lehetetlen küldetés év végéig teljesíteni a kvótát, hiszen több módszerrel is (hajtásból, lesből) lehet vadászni a nagyvadra. Szerinte jó lett volna korábban véglegesíteni a törvényt, mert

az április-május eleji időszakban a legértékesebb a trófea,

a nyár folyamán a medve bundája már csapzott, hiányos, foltos lehet. Ha kezdődik a szaporodási időszak, már vedlenek az állatok, akkor már nem jelent elégtételt megszerezni a trófeát.

Arra az aggályra, hogy esetleg megborulhat az állomány egyensúlya, mert az anyamedvéket nem lövik ki, az idősebb hímeket sem, a szakember elmagyarázta:

nem jó, ha egyforma arányban vannak a nőivarú egyedek és a kanmedvék,

mert akkor az utóbbiak nagyon meg kell küzdjenek a párosodás jogáért, az erősebb kanmedve akár el is pusztíthatja vetélytársát. „Mind a két nemből ki lehet lőni egyedeket, ha az állat szép is, elég nagy is és a törvény is megengedi” – mondta Benedek Barna. A nembeli és korosztályok közötti egyensúly megőrzésére egyébként a törvény is megfogalmaz bizonyos szabályokat.

Következő lépések a parlamentben

Könczei Csaba képviselő tájékoztatása szerint a folyamat nem áll meg a szenátusnál. A tervezet e héten kerül a képviselőházba, Könczei Csaba RMDSZ-es képviselő szorgalmazni fogja, hogy minél hamarabb kerüljön a napirendre a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságban, majd a parlamenti procedúra lezárultával remélhetőleg legkésőbb április végén elfogadják a képviselőházban is.

Vitákra ugyan lehet számítani, de a tervezet beterjesztését kilenc parlamenti párt képviselője támogatta, így valószínűsíthető, hogy a végszavazás kedvező lesz – közölte Könczei Csaba.

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén
Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék medve
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban
2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
Hirdetés
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Hirdetés
2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
2026. március 20., péntek

