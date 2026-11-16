Mennyire ismered Székelyföldet? Játssz, és nyerj!

Fotó: Székelyhon
Igaz vagy hamis? Most kiderül, mennyire vagy otthon Székelyföld érdekességeiben. Tedd próbára a tudásodat kvízjátékunkban, és ha mind a tíz kérdésre helyesen válaszolsz, akár egy 100 kilogrammos disznóval vagy egy állatmérleggel is gazdagabb lehetsz.
2026. november 16., 09:002026. november 16., 09:00
2026. november 16., 09:072026. november 16., 09:07
Ismered Székelyföld történelmét, hagyományait és különlegességeit? Vagy egyszerűen csak szereted a jó fejtörőket? Akkor itt az alkalom, hogy megmutasd, mit tudsz. November 16-án indul a Székelyföldi igaz-hamis elnevezésű nyereményjátékunk, amelyben ezúttal nem a gyorsaság, hanem a tudás és egy kis szerencse számít.
A játék menete egyszerű: látogass el a jatek.szekelyhon.ro oldalra, ahol tíz, Székelyfölddel kapcsolatos állítással találkozol. Neked mindössze azt kell eldöntened, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
És van még egy jó hírünk: nem kell beérned egyetlen próbálkozással, a játék ideje alatt többször is nekifuthatsz a kvíznek, így növelheted a nyerési esélyeidet.
Ezúttal igazán különleges nyereményekkel készültünk. Az UBAS cég jóvoltából két szerencsés játékos értékes ajándékkal gazdagodhat:
egy 100 kilogrammos disznóval, amelyet ráadásul házhoz is szállítanak;
egy akár 1 tonnáig mérő állatmérleggel, amely igencsak hasznos eszköz lehet a gazdaságban.
A két nyeremény összértéke megközelítőleg 6000 lej.
Ne maradj le, november 29-ig játszhatsz!
A játék szabályzata itt érhető el.
Az UBAS több mint tízéves tapasztalattal rendelkező erdélyi vállalkozás, amely saját gyártású termékeivel és egyedi megoldásaival szolgálja ki ügyfeleit országszerte. Tevékenységünk egyik meghatározó területe a jármű-, állat- és ipari mérlegek gyártása, de kínálatunkban számos mezőgazdasági és állattenyésztési berendezés is megtalálható. Az UBAS-nál továbbá fémszerkezetek, ipari csarnokok, különböző rendeltetésű konténerek és moduláris épületek is készülnek, az egyszerű tárolóktól az irodákon és üzlethelyiségeken át egészen a lakóegységekig. A vállalkozásunk hőszigetelt nyílászárók gyártásával is foglalkozik, termékpalettánkat pedig otthoni és kerti megoldások, valamint léghűtő berendezések egészítik ki. Az UBAS egyik legnagyobb erőssége, hogy gyártóként nemcsak késztermékeket kínálunk, hanem az egyedi elképzelések megvalósításában is partnerek vagyunk. A tervezéstől a gyártáson és kiszállításon át a telepítésig és műszaki támogatásig számos szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Legyen szó gazdaságok, vállalkozások vagy magánszemélyek igényeiről, célunk, hogy minden feladatra praktikus, tartós és megbízható megoldást kínáljunk.
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