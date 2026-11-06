Megkötötték a szerződéseket a téli útkarbantartásra Hargita megyében

November közepétől indul a hóeltakarítási idény Hargita megye útjain. Mintegy 671 kilométernyi útszakaszon 36 jármű és munkagéppel teszik járhatóvá az útfelületet a megyében jövő év márciusáig.

Székelyhon 2026. november 06., 16:532026. november 06., 16:53

Megkötötték a szerződéseket, közel 671 kilométernyi megyei úthálózatból 146,854 kilométer karbantartását Hargita Megye Tanácsának saját útkezelő vállalata, a Hargita Útkezelő Vállalat biztosítja. Hirdetés További 48,158 kilométeren, az udvarhelyszéki LOT 3 útfelújítási projekt érintett szakaszain a téli karbantartás a munkálatokat végző kivitelezők feladata, míg 475,980 kilométeren a közbeszerzési eljárások nyertes cégei végzik a téli karbantartást – közölte Hargita Megye Tanácsa. Mint írják,

a megyei utakat összesen 18 szakaszra osztották:

három szakaszon a Hargita Útkezelő Vállalat, 14 szakaszon más szolgáltató cégek, egy szakaszon pedig a LOT 3 kivitelezői biztosítják a téli karbantartást. A Hargita Útkezelő Vállalat a Csík-térségben Csicsó, Csíkpálfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály térségében, valamint a Csíkszépvíz környéki megyei útszakaszokon, továbbá a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti szakaszon végzi a téli karbantartást. Udvarhelyszéken a Homoród menti, az oklándi és az újszékelyi térség megyei útjain látja el ezt a feladatot.

Összesen 36 jármű és munkagép

és a személyzet áll rendelkezésre, hogy az érintett útszakaszokon megszervezzék és elvégezzék a szükséges beavatkozásokat. A 2026–2027-es téli karbantartási időszak november 15-én kezdődik és 2027. március 15-én ér véget. Ebben az időszakban a hóeltakarítással megbízott cégek kötelesek naponta,

reggel 3 és 7 óra között ellenőrizni az utak állapotát.

Az időjárási viszonyoktól függően el kell takarítaniuk a havat, vagy szükség esetén csúszásgátló anyagot – a jelenlegi előírások szerint só és homok keverékét – kell szórniuk. Hóekével csak akkor végezhető beavatkozás, ha a hóréteg vastagsága meghaladja az 5 centimétert – írják. A téli útkarbantartással kapcsolatos bejelentéseket november 15-től napi 24 órában fogadják a 0266 207 774-es telefonszámon.