Megkötötték a szerződéseket a téli útkarbantartásra Hargita megyében

Fotó: Pinti Attila
November közepétől indul a hóeltakarítási idény Hargita megye útjain. Mintegy 671 kilométernyi útszakaszon 36 jármű és munkagéppel teszik járhatóvá az útfelületet a megyében jövő év márciusáig.
Megkötötték a szerződéseket, közel 671 kilométernyi megyei úthálózatból 146,854 kilométer karbantartását Hargita Megye Tanácsának saját útkezelő vállalata, a Hargita Útkezelő Vállalat biztosítja.
További 48,158 kilométeren, az udvarhelyszéki LOT 3 útfelújítási projekt érintett szakaszain a téli karbantartás a munkálatokat végző kivitelezők feladata, míg 475,980 kilométeren a közbeszerzési eljárások nyertes cégei végzik a téli karbantartást – közölte Hargita Megye Tanácsa. Mint írják,
három szakaszon a Hargita Útkezelő Vállalat, 14 szakaszon más szolgáltató cégek, egy szakaszon pedig a LOT 3 kivitelezői biztosítják a téli karbantartást.
A Hargita Útkezelő Vállalat a Csík-térségben Csicsó, Csíkpálfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály térségében, valamint a Csíkszépvíz környéki megyei útszakaszokon, továbbá a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti szakaszon végzi a téli karbantartást. Udvarhelyszéken a Homoród menti, az oklándi és az újszékelyi térség megyei útjain látja el ezt a feladatot.
és a személyzet áll rendelkezésre, hogy az érintett útszakaszokon megszervezzék és elvégezzék a szükséges beavatkozásokat.
A 2026–2027-es téli karbantartási időszak november 15-én kezdődik és 2027. március 15-én ér véget. Ebben az időszakban a hóeltakarítással megbízott cégek kötelesek naponta,
Az időjárási viszonyoktól függően el kell takarítaniuk a havat, vagy szükség esetén csúszásgátló anyagot – a jelenlegi előírások szerint só és homok keverékét – kell szórniuk. Hóekével csak akkor végezhető beavatkozás, ha a hóréteg vastagsága meghaladja az 5 centimétert – írják.
A téli útkarbantartással kapcsolatos bejelentéseket november 15-től napi 24 órában fogadják a 0266 207 774-es telefonszámon.
A megyei utak állapotával kapcsolatos észrevételeket, fennakadásokat, problémákat e-mailben is jelezhetik a ugyelet@hargitamegye.ro címen. A bejelentésekben kérik az érintett megyei útszakasz és a beavatkozást igénylő helyszín minél pontosabb megjelölését.
A hóeltakarító járművek mozgását az előző évekhez hasonlóan GPS-alapú nyomkövető rendszeren keresztül is figyelemmel követhetik az érdeklődők ide kattintva.
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