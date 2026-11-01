Nyomtassunk, ne görgessünk: Pöltl Ákos tanácsai szülőknek és pedagógusoknak

A gyerekek figyelméért óriási cégek versenyeznek, a tanulás pedig erőfeszítés nélkül nem működik. Pöltl Ákos Marosvásárhelyen arról beszélt, miért a gondolkodás fejlesztése az első, és miért várhat a technológia az iskolában.

Hajnal Csilla 2026. november 01., 11:512026. november 01., 11:51

A technológia szerepe az iskolában címmel tartott előadást Marosvásásárhelyen a Termosz – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjén Pöltl Ákos, a magyarországi Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, internethasználat és figyelemgazdaság témakörökben kutató szakember. Olyan fontos kérdésekre adott válaszokat a Sapientia egyetem telt házas nagy előadójában, mint az, hogy miként befolyásolja a képernyő a gyerekek, fiatalok tanulási folyamatát,

mikortól érdemes technológiai kompetenciákat fejleszteni,

és mi köze van a profitorientált cégeknek a mi figyelmünkhöz? Másfél évesen már másfél óra képernyőidő Egy meghökkentő kutatási eredménnyel nyitott, amelyből kiderült, hogy amerikai 12–18 évesek napi szórakoztató célú képernyőideje 8 óra 39 perc (az oktatást nem számolva), míg a 2026-os európai kutatások szerint az európai fiatalok iskolanapokon négy és fél, hétvégén 6,1 órát töltenek képernyő előtt, de

ezek önbevallásos, tehát alulbecsült számok.

A magyar 18 hónapos kisgyerekeknél is már 1 óra 26 perc képernyőidőt mértek. Az előadó szerint a pedagógusok, védőnők és logopédusok arról számolnak be, hogy

az elsősök figyelem és munkamemória hiányában alig taníthatók, ami a PISA-eredményekben is látszik.

Pöltl Ákos hangsúlyozta, a technológiai cégek profitorientált vállalkozások, amelyektől a befektetők gyors megtérülést várnak el, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek, akár hirdetésekből, akár az alkalmazásokon belüli vásárlásokból – mint a Roblox vagy a Fortnite nevű játékoknál.

A platformok versengenek azért, hogy minél tovább bent tartsák a felhasználókat, hiszen a hirdetők ott fizetnek a legtöbbet, ahol sok ember tölt sok időt.

Az agy a könnyű, azonnali jutalmat választja Rámutatott, a dopaminhormon nemcsak az örömért felel, hanem a motivációért is, ezért ha felborul a gyerek dopaminháztartása, hamar mindent unalmasnak talál, és nem akar semmit csinálni. A telefon és a többi személyes képernyő olyan, mint a lift: az agy a könnyű, azonnali jutalmat választja, a tanuláshoz szükséges „hegymászás” helyett, miközben az idegrendszer fejlődéséhez a családdal töltött idő, a kreatív alkotás, a zenetanulás, a mozgás, a jó alvás és a felnőttek irányítása nélküli szabad játék kellene. „Valójában a gondolkodás képességének elsajátítása jelenti a digitális kompetenciát.

Az a gyerek, aki megfelelő kognitív képességekkel éri el a 13–14 éves kort, arra a legújabb technológiát rá lehet építeni, míg az a gyerek, aki korábban feketeöves mondjuk egy eszköz használatában, az az eszközt tanulja meg, nem a gondolkodás képessége alakul ki nála”

– hívta fel a figyelmet az előadó az algoritmikus gondolkodás – például Rubik-kocka vagy ördöglakatok megfejtésének képességének – fontosságára, amely nem egy eszköztől függően működik. Példaként hozta fel a magyarországi Búzaszem iskolát, ahol csipkeverést tanulnak a gyerekek. Nem azért, mert ilyen avítt, régi dolgokat tanítanak a gyerekeknek, hanem mert az erősen fejleszti a gyerekek algoritmikus gondolkodását. Az agy képként idézi fel a tanultakat Mint kifejtette, képernyőről is lehet tanulni, de kutatások bizonyítják, hogy aki így teszi, annak 11–33 százalékkal rosszabb a memóriamegtartása, mint a könyvből tanulónak. Ennek oka, hogy az agy a könyv oldalait egyfajta képként, „keretezve” raktározza el – például emlékszünk, hogy egy gondolat a 30. oldal bal felső részén volt –, a képernyőn viszont a szöveg mindig máshol jelenik meg, így az agy nem tudja ugyanígy rögzíteni.

Pöltl Ákos Marosvásárhelyen: előbb a gondolkodás képességét kell fejleszteni 13–14 éves korig, majd erre ráépíteni a technológiát Fotó: Haáz Vince

„Az a nagy kérdés, hogy hatékonyabban tud-e tanulni az ember képernyőről, mint a hagyományos pedagógiai módszerekkel. Az, hogy valami innovatív és új, az nem jelenti azt, hogy jobb. Persze a tech cégeknek igen, mert profitot jelent, ha az bevezetésre kerül az oktatásba, de ez nem jelenti azt, hogy az biztosan jó” – mutatott rá Pöltl Ákos.

A friss PISA-jelentés szerint a telefonok iskolai kitiltása csökkenti a figyelemelterelést,

de csak akkor, ha a gyerek belépéskor leadja a készüléket, és csak távozáskor kapja vissza, mert így nem pörög azon, hogy mikor szállhat be újra a „liftbe“. Ha viszont a tanárokra hagyják a megoldást, vagy a gyerek a táskájában tarthatja a telefont, a figyelemelterelés valószínűsége nő. Előbb a gondolkodási képességet kell fejleszteni A Massachusettsi Műszaki Egyetem egyéves kutatásában egyetemistákat három csoportra osztottak – saját fejből írók, keresőt használók, ChatGPT-t használók –, és az derült ki, hogy

a ChatGPT-sek frontális lebenye hónapról hónapra kevésbé volt aktív, mert kiszervezték a gondolkodást, így utólag arra sem emlékeztek, mit írtak le.

Az előadó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a gyerekek által most tanult technológia 3–4 év múlva elavul, ezért 13–14 éves korig inkább a gondolkodási képességüket kell fejleszteni, mert az agy magasabb gondolkodásért felelős elülső lebenye ekkor kezd stabilizálódni. Erre aztán bármilyen technológia ráépíthető, és

egy 15 éves is fél óra alatt megtanulja használni az okostelefont például, még ha addig sosem látott ilyet.

Rámutatott, van három olyan alaptényező, amelyet nem lehet elvonatkoztatni a tanulás folyamatától, hiszen a tanulás biológiai folyamat, mindig ember és ember között jön létre. Az első eleme ennek a figyelem , amely a tanulás kapuja, hiszen nem akkor tanulunk, ha megvan a megfelelő információ, hanem akkor, ha rá tudjuk irányítani a figyelmünket a megfelelő információra.

A másik fontos tényező az empátia , hiszen a tanár–diák között is van kötődés, oxitocin, interperszonális szinkronizáció, amelyek a gépekből hiányoznak, a számítógépnek nincs biológiai folyamata.

A harmadik tényező a transzfer, azaz amit megtanulunk egyik helyen – például egy számítógépen – azt alkalmazni tudjuk máshol is. A folyékonyság illuziója és a gondolkodás kiszervezése Az agyi erőfeszítés a tanulás alapelve – jelentette ki az előadó, hozzátéve, kutatások bizonyítják, hogy a figyelem mellett fontos az erőfeszítés, hiszen enélkül nincs tanulás:

akkor vésődik bele egy tananyag a memóriába, ha minél többször megpróbálom előhívni

– mutatott rá Pöltl Ákos. A mesterséges intelligencia pedig két fogalommal kapcsolódik ehhez: a tehermentesítéssel – amely azt jelenti, hogy ha nem akarjuk megjegyezni az összes ismerős telefonszámát, akkor beírjuk a telefonunkba, hogy az agyunkat másra tudjuk használni.

A technológiai cégek profitorientált vállalkozások, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek Fotó: Haáz Vince

Ezzel szemben a kiszervezés fogalma azt jelenti, hogy nem egy információt szervezünk ki az agyunkból, hanem magát a gondolkodás folyamatát – például, amikor a ChatGPT összerak helyettünk mindent, akkor bennünk nem történik erőfeszítés. Hangsúlyozta, előbb a szakértői gondolkodást kell elsajátítani, utána kiszervezni a munkát a mesterséges intelligencia segítségével. Hirdetés A technológiai cégek érdeke az, hogy a technológia minél korábban megjelenjen az iskolákban, a szülők és pedagógusok célja viszont az egészséges idegrendszerű gyerek, miközben nincs bizonyíték arra, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon jobb tanulást eredményezne a hagyományos módszereknél – hangsúlyozta a családbiztonsági szakértő, aki

azt tanácsolja minden szülőnek, hogy vásároljanak egy nyomtatót, és nyomtassák ki a tanulnivalót a gyereknek, hiszen papíron – aláhúzással, kihúzásokkal – tanul a leghatékonyabban.