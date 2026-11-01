Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nyomtassunk, ne görgessünk: Pöltl Ákos tanácsai szülőknek és pedagógusoknak

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyerekek figyelméért óriási cégek versenyeznek, a tanulás pedig erőfeszítés nélkül nem működik. Pöltl Ákos Marosvásárhelyen arról beszélt, miért a gondolkodás fejlesztése az első, és miért várhat a technológia az iskolában.

Hajnal Csilla

2026. november 01., 11:512026. november 01., 11:51

A technológia szerepe az iskolában címmel tartott előadást Marosvásásárhelyen a Termosz – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjén Pöltl Ákos, a magyarországi Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, internethasználat és figyelemgazdaság témakörökben kutató szakember. Olyan fontos kérdésekre adott válaszokat a Sapientia egyetem telt házas nagy előadójában, mint az, hogy

  • miként befolyásolja a képernyő a gyerekek, fiatalok tanulási folyamatát,

  • mikortól érdemes technológiai kompetenciákat fejleszteni,

  • és mi köze van a profitorientált cégeknek a mi figyelmünkhöz?

Másfél évesen már másfél óra képernyőidő

Egy meghökkentő kutatási eredménnyel nyitott, amelyből kiderült, hogy amerikai 12–18 évesek napi szórakoztató célú képernyőideje 8 óra 39 perc (az oktatást nem számolva), míg a 2026-os európai kutatások szerint az európai fiatalok iskolanapokon négy és fél, hétvégén 6,1 órát töltenek képernyő előtt, de

ezek önbevallásos, tehát alulbecsült számok.

A magyar 18 hónapos kisgyerekeknél is már 1 óra 26 perc képernyőidőt mértek.

Az előadó szerint a pedagógusok, védőnők és logopédusok arról számolnak be, hogy

az elsősök figyelem és munkamemória hiányában alig taníthatók, ami a PISA-eredményekben is látszik.

Pöltl Ákos hangsúlyozta, a technológiai cégek profitorientált vállalkozások, amelyektől a befektetők gyors megtérülést várnak el, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek, akár hirdetésekből, akár az alkalmazásokon belüli vásárlásokból – mint a Roblox vagy a Fortnite nevű játékoknál.

A platformok versengenek azért, hogy minél tovább bent tartsák a felhasználókat, hiszen a hirdetők ott fizetnek a legtöbbet, ahol sok ember tölt sok időt.

Az agy a könnyű, azonnali jutalmat választja

Rámutatott, a dopaminhormon nemcsak az örömért felel, hanem a motivációért is, ezért ha felborul a gyerek dopaminháztartása, hamar mindent unalmasnak talál, és nem akar semmit csinálni. A telefon és a többi személyes képernyő olyan, mint a lift: az agy a könnyű, azonnali jutalmat választja, a tanuláshoz szükséges „hegymászás” helyett, miközben az idegrendszer fejlődéséhez a családdal töltött idő, a kreatív alkotás, a zenetanulás, a mozgás, a jó alvás és a felnőttek irányítása nélküli szabad játék kellene.

„Valójában a gondolkodás képességének elsajátítása jelenti a digitális kompetenciát.

Idézet
Az a gyerek, aki megfelelő kognitív képességekkel éri el a 13–14 éves kort, arra a legújabb technológiát rá lehet építeni, míg az a gyerek, aki korábban feketeöves mondjuk egy eszköz használatában, az az eszközt tanulja meg, nem a gondolkodás képessége alakul ki nála”

– hívta fel a figyelmet az előadó az algoritmikus gondolkodás – például Rubik-kocka vagy ördöglakatok megfejtésének képességének – fontosságára, amely nem egy eszköztől függően működik. Példaként hozta fel a magyarországi Búzaszem iskolát, ahol csipkeverést tanulnak a gyerekek. Nem azért, mert ilyen avítt, régi dolgokat tanítanak a gyerekeknek, hanem mert az erősen fejleszti a gyerekek algoritmikus gondolkodását.

Az agy képként idézi fel a tanultakat

Mint kifejtette, képernyőről is lehet tanulni, de kutatások bizonyítják, hogy aki így teszi, annak 11–33 százalékkal rosszabb a memóriamegtartása, mint a könyvből tanulónak. Ennek oka, hogy az agy a könyv oldalait egyfajta képként, „keretezve” raktározza el – például emlékszünk, hogy egy gondolat a 30. oldal bal felső részén volt –, a képernyőn viszont a szöveg mindig máshol jelenik meg, így az agy nem tudja ugyanígy rögzíteni.

Pöltl Ákos Marosvásárhelyen: előbb a gondolkodás képességét kell fejleszteni 13–14 éves korig, majd erre ráépíteni a technológiát • Fotó: Haáz Vince Galéria

Pöltl Ákos Marosvásárhelyen: előbb a gondolkodás képességét kell fejleszteni 13–14 éves korig, majd erre ráépíteni a technológiát

Fotó: Haáz Vince

„Az a nagy kérdés, hogy hatékonyabban tud-e tanulni az ember képernyőről, mint a hagyományos pedagógiai módszerekkel. Az, hogy valami innovatív és új, az nem jelenti azt, hogy jobb. Persze a tech cégeknek igen, mert profitot jelent, ha az bevezetésre kerül az oktatásba, de ez nem jelenti azt, hogy az biztosan jó” – mutatott rá Pöltl Ákos.

A friss PISA-jelentés szerint a telefonok iskolai kitiltása csökkenti a figyelemelterelést,

de csak akkor, ha a gyerek belépéskor leadja a készüléket, és csak távozáskor kapja vissza, mert így nem pörög azon, hogy mikor szállhat be újra a „liftbe“. Ha viszont a tanárokra hagyják a megoldást, vagy a gyerek a táskájában tarthatja a telefont, a figyelemelterelés valószínűsége nő.

Előbb a gondolkodási képességet kell fejleszteni

A Massachusettsi Műszaki Egyetem egyéves kutatásában egyetemistákat három csoportra osztottak – saját fejből írók, keresőt használók, ChatGPT-t használók –, és az derült ki, hogy

a ChatGPT-sek frontális lebenye hónapról hónapra kevésbé volt aktív, mert kiszervezték a gondolkodást, így utólag arra sem emlékeztek, mit írtak le.

Az előadó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a gyerekek által most tanult technológia 3–4 év múlva elavul, ezért 13–14 éves korig inkább a gondolkodási képességüket kell fejleszteni, mert az agy magasabb gondolkodásért felelős elülső lebenye ekkor kezd stabilizálódni. Erre aztán bármilyen technológia ráépíthető, és

egy 15 éves is fél óra alatt megtanulja használni az okostelefont például, még ha addig sosem látott ilyet.

Rámutatott, van három olyan alaptényező, amelyet nem lehet elvonatkoztatni a tanulás folyamatától, hiszen a tanulás biológiai folyamat, mindig ember és ember között jön létre.

  • Az első eleme ennek a figyelem, amely a tanulás kapuja, hiszen nem akkor tanulunk, ha megvan a megfelelő információ, hanem akkor, ha rá tudjuk irányítani a figyelmünket a megfelelő információra.

  • A másik fontos tényező az empátia, hiszen a tanár–diák között is van kötődés, oxitocin, interperszonális szinkronizáció, amelyek a gépekből hiányoznak, a számítógépnek nincs biológiai folyamata.

  • A harmadik tényező a transzfer, azaz amit megtanulunk egyik helyen – például egy számítógépen – azt alkalmazni tudjuk máshol is.

A folyékonyság illuziója és a gondolkodás kiszervezése

Az agyi erőfeszítés a tanulás alapelve – jelentette ki az előadó, hozzátéve, kutatások bizonyítják, hogy a figyelem mellett fontos az erőfeszítés, hiszen enélkül nincs tanulás:

akkor vésődik bele egy tananyag a memóriába, ha minél többször megpróbálom előhívni

– mutatott rá Pöltl Ákos.

A mesterséges intelligencia pedig két fogalommal kapcsolódik ehhez: a tehermentesítéssel – amely azt jelenti, hogy ha nem akarjuk megjegyezni az összes ismerős telefonszámát, akkor beírjuk a telefonunkba, hogy az agyunkat másra tudjuk használni.

A technológiai cégek profitorientált vállalkozások, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek • Fotó: Haáz Vince Galéria

A technológiai cégek profitorientált vállalkozások, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek

Fotó: Haáz Vince

Ezzel szemben a kiszervezés fogalma azt jelenti, hogy nem egy információt szervezünk ki az agyunkból, hanem magát a gondolkodás folyamatát – például, amikor a ChatGPT összerak helyettünk mindent, akkor bennünk nem történik erőfeszítés. Hangsúlyozta, előbb a szakértői gondolkodást kell elsajátítani, utána kiszervezni a munkát a mesterséges intelligencia segítségével.

Hirdetés

A technológiai cégek érdeke az, hogy a technológia minél korábban megjelenjen az iskolákban, a szülők és pedagógusok célja viszont az egészséges idegrendszerű gyerek, miközben nincs bizonyíték arra, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon jobb tanulást eredményezne a hagyományos módszereknél – hangsúlyozta a családbiztonsági szakértő, aki

azt tanácsolja minden szülőnek, hogy vásároljanak egy nyomtatót, és nyomtassák ki a tanulnivalót a gyereknek, hiszen papíron – aláhúzással, kihúzásokkal – tanul a leghatékonyabban.

A gondolkodó iskola programmal zárta előadását, amely azt jelenti, hogy közösségi szinten lehet megoldani a gyerek és mesterséges intelligencia, illetve képernyőidő kérdését. Ebbe a programba bekapcsolódott magyarországi iskolákba szülőket vesznek fel, ahol megállapodnak előre, hogy mikor adnak telefont a gyerek kezébe, így a gyerekek ugyanolyan közegben tanulnak, ezzel megkönnyítve a gyerekek, szülők dolgát, hiszen nincs nyomás.

A technológiának van helye az oktatásban, de nem úgy, hogy azonnal be kell kerülnie, amint megjelenik. A bevezetését a pedagógiai módszertanba megelőzi egy vizsgálat, hogy melyiknek van bizonyítottan alátámasztva az iskolai pozitív hatása, és csak azután kerül be a tantermekbe – emelte ki Pöltl Ákos Marosvásárhelyen.

Oktatás Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Megszerezte első győzelmét Ilyés Róbert a Szatmárnémeti VSK-val
Légi riasztás több romániai megyében, légteret zártak le, Wizz Air-gépet is átirányítottak
Sikeresen megműtötték David Levint
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Székelyhon

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Székelyhon

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Megszerezte első győzelmét Ilyés Róbert a Szatmárnémeti VSK-val
Székely Sport

Megszerezte első győzelmét Ilyés Róbert a Szatmárnémeti VSK-val
Légi riasztás több romániai megyében, légteret zártak le, Wizz Air-gépet is átirányítottak
Krónika

Légi riasztás több romániai megyében, légteret zártak le, Wizz Air-gépet is átirányítottak
Sikeresen megműtötték David Levint
Székely Sport

Sikeresen megműtötték David Levint
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek

Négy földrengés történt vasárnapra virradóra és vasárnap reggel Vrancea szeizmikus térségében. A legerősebb rengés a Richter-skála szerint 3,6-os magnitúdójú volt – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét

Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
2026. október 31., szombat

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak

A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lezárták valamennyi magashegyi turistautat Prahova megyében, emellett a Transzalpina Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát is lezárták a forgalom előtt szombat délutántól.

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
2026. október 31., szombat

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Hirdetés
2026. október 31., szombat

Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt

Két új belföldi útvonalat indít november 6-tól a Wizz Air Spanyolországban, miután a súlyos vasúti baleset miatt fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A légitársaság Madrid és Málaga, illetve Madrid és Sevilla között kínál majd járatokat.

Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt
Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt
2026. október 31., szombat

Új járatokat indít a Wizz Air Spanyolországban a vasúti közlekedés zavara miatt
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő

Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
2026. október 31., szombat

Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő
2026. október 31., szombat

Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően

Román nyelvű a kérdőív, amit a betegek kitöltenek a kórház elhagyásakor, a hálapénzre vonatkozó kérdés félreérthető, a megyei tisztifőorvos szerint ez okozhatta azt, hogy Hargita megye az országos élmezőnybe került, de a valóságban nem ez a helyzet.

Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően
Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően
2026. október 31., szombat

Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően
Hirdetés
2026. október 31., szombat

A Bozgor című kötetet mutatják be Gyergyószentmiklóson

Nagy Miklós Gábor Bozgor című kötetét mutatják be hétfőn este hat órakor a gyergyószetmiklósi városi könyvtárban. A kényszerű helyzet miatt Magyarországra települt alkotó az otthon és az idegenség jelentését fejtegeti művében.

A Bozgor című kötetet mutatják be Gyergyószentmiklóson
A Bozgor című kötetet mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. október 31., szombat

A Bozgor című kötetet mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. október 31., szombat

Tetemes bírságot kapott egy vállalkozás igazolatlan eredetű faanyag miatt

Kereskedő cégeket ellenőriztek a hatóságok és az erdőrendészeti szakemberek, akik egy vállalkozásnál 23 köbméter olyan faanyagot találtak, amelynek eredetét nem tudták igazolni, és tárolása sem felelt meg az előírásoknak.

Tetemes bírságot kapott egy vállalkozás igazolatlan eredetű faanyag miatt
Tetemes bírságot kapott egy vállalkozás igazolatlan eredetű faanyag miatt
2026. október 31., szombat

Tetemes bírságot kapott egy vállalkozás igazolatlan eredetű faanyag miatt
2026. október 31., szombat

Havazásra is számíthatnak Hargita megyében

Esőzésre és havazásra ugyanakkor a szél felerősödésére is lehet számítani szombattól hétfőig – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Havazásra is számíthatnak Hargita megyében
Havazásra is számíthatnak Hargita megyében
2026. október 31., szombat

Havazásra is számíthatnak Hargita megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!