Nyomtassunk, ne görgessünk: Pöltl Ákos tanácsai szülőknek és pedagógusoknak

Fotó: Haáz Vince
A gyerekek figyelméért óriási cégek versenyeznek, a tanulás pedig erőfeszítés nélkül nem működik. Pöltl Ákos Marosvásárhelyen arról beszélt, miért a gondolkodás fejlesztése az első, és miért várhat a technológia az iskolában.
A technológia szerepe az iskolában címmel tartott előadást Marosvásásárhelyen a Termosz – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjén Pöltl Ákos, a magyarországi Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, internethasználat és figyelemgazdaság témakörökben kutató szakember. Olyan fontos kérdésekre adott válaszokat a Sapientia egyetem telt házas nagy előadójában, mint az, hogy
miként befolyásolja a képernyő a gyerekek, fiatalok tanulási folyamatát,
mikortól érdemes technológiai kompetenciákat fejleszteni,
és mi köze van a profitorientált cégeknek a mi figyelmünkhöz?
Egy meghökkentő kutatási eredménnyel nyitott, amelyből kiderült, hogy amerikai 12–18 évesek napi szórakoztató célú képernyőideje 8 óra 39 perc (az oktatást nem számolva), míg a 2026-os európai kutatások szerint az európai fiatalok iskolanapokon négy és fél, hétvégén 6,1 órát töltenek képernyő előtt, de
A magyar 18 hónapos kisgyerekeknél is már 1 óra 26 perc képernyőidőt mértek.
Az előadó szerint a pedagógusok, védőnők és logopédusok arról számolnak be, hogy
Pöltl Ákos hangsúlyozta, a technológiai cégek profitorientált vállalkozások, amelyektől a befektetők gyors megtérülést várnak el, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek, akár hirdetésekből, akár az alkalmazásokon belüli vásárlásokból – mint a Roblox vagy a Fortnite nevű játékoknál.
Rámutatott, a dopaminhormon nemcsak az örömért felel, hanem a motivációért is, ezért ha felborul a gyerek dopaminháztartása, hamar mindent unalmasnak talál, és nem akar semmit csinálni. A telefon és a többi személyes képernyő olyan, mint a lift: az agy a könnyű, azonnali jutalmat választja, a tanuláshoz szükséges „hegymászás” helyett, miközben az idegrendszer fejlődéséhez a családdal töltött idő, a kreatív alkotás, a zenetanulás, a mozgás, a jó alvás és a felnőttek irányítása nélküli szabad játék kellene.
„Valójában a gondolkodás képességének elsajátítása jelenti a digitális kompetenciát.
– hívta fel a figyelmet az előadó az algoritmikus gondolkodás – például Rubik-kocka vagy ördöglakatok megfejtésének képességének – fontosságára, amely nem egy eszköztől függően működik. Példaként hozta fel a magyarországi Búzaszem iskolát, ahol csipkeverést tanulnak a gyerekek. Nem azért, mert ilyen avítt, régi dolgokat tanítanak a gyerekeknek, hanem mert az erősen fejleszti a gyerekek algoritmikus gondolkodását.
Mint kifejtette, képernyőről is lehet tanulni, de kutatások bizonyítják, hogy aki így teszi, annak 11–33 százalékkal rosszabb a memóriamegtartása, mint a könyvből tanulónak. Ennek oka, hogy az agy a könyv oldalait egyfajta képként, „keretezve” raktározza el – például emlékszünk, hogy egy gondolat a 30. oldal bal felső részén volt –, a képernyőn viszont a szöveg mindig máshol jelenik meg, így az agy nem tudja ugyanígy rögzíteni.
Pöltl Ákos Marosvásárhelyen: előbb a gondolkodás képességét kell fejleszteni 13–14 éves korig, majd erre ráépíteni a technológiát
Fotó: Haáz Vince
„Az a nagy kérdés, hogy hatékonyabban tud-e tanulni az ember képernyőről, mint a hagyományos pedagógiai módszerekkel. Az, hogy valami innovatív és új, az nem jelenti azt, hogy jobb. Persze a tech cégeknek igen, mert profitot jelent, ha az bevezetésre kerül az oktatásba, de ez nem jelenti azt, hogy az biztosan jó” – mutatott rá Pöltl Ákos.
de csak akkor, ha a gyerek belépéskor leadja a készüléket, és csak távozáskor kapja vissza, mert így nem pörög azon, hogy mikor szállhat be újra a „liftbe“. Ha viszont a tanárokra hagyják a megoldást, vagy a gyerek a táskájában tarthatja a telefont, a figyelemelterelés valószínűsége nő.
A Massachusettsi Műszaki Egyetem egyéves kutatásában egyetemistákat három csoportra osztottak – saját fejből írók, keresőt használók, ChatGPT-t használók –, és az derült ki, hogy
Az előadó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a gyerekek által most tanult technológia 3–4 év múlva elavul, ezért 13–14 éves korig inkább a gondolkodási képességüket kell fejleszteni, mert az agy magasabb gondolkodásért felelős elülső lebenye ekkor kezd stabilizálódni. Erre aztán bármilyen technológia ráépíthető, és
Rámutatott, van három olyan alaptényező, amelyet nem lehet elvonatkoztatni a tanulás folyamatától, hiszen a tanulás biológiai folyamat, mindig ember és ember között jön létre.
Az első eleme ennek a figyelem, amely a tanulás kapuja, hiszen nem akkor tanulunk, ha megvan a megfelelő információ, hanem akkor, ha rá tudjuk irányítani a figyelmünket a megfelelő információra.
A másik fontos tényező az empátia, hiszen a tanár–diák között is van kötődés, oxitocin, interperszonális szinkronizáció, amelyek a gépekből hiányoznak, a számítógépnek nincs biológiai folyamata.
A harmadik tényező a transzfer, azaz amit megtanulunk egyik helyen – például egy számítógépen – azt alkalmazni tudjuk máshol is.
Az agyi erőfeszítés a tanulás alapelve – jelentette ki az előadó, hozzátéve, kutatások bizonyítják, hogy a figyelem mellett fontos az erőfeszítés, hiszen enélkül nincs tanulás:
– mutatott rá Pöltl Ákos.
A mesterséges intelligencia pedig két fogalommal kapcsolódik ehhez: a tehermentesítéssel – amely azt jelenti, hogy ha nem akarjuk megjegyezni az összes ismerős telefonszámát, akkor beírjuk a telefonunkba, hogy az agyunkat másra tudjuk használni.
A technológiai cégek profitorientált vállalkozások, ezért a felületeik arra épülnek, hogy a gyerekek figyelméből – például egy 15 évesnél a napi 6 órából – minél nagyobb szeletet megszerezzenek
Fotó: Haáz Vince
Ezzel szemben a kiszervezés fogalma azt jelenti, hogy nem egy információt szervezünk ki az agyunkból, hanem magát a gondolkodás folyamatát – például, amikor a ChatGPT összerak helyettünk mindent, akkor bennünk nem történik erőfeszítés. Hangsúlyozta, előbb a szakértői gondolkodást kell elsajátítani, utána kiszervezni a munkát a mesterséges intelligencia segítségével.
A technológiai cégek érdeke az, hogy a technológia minél korábban megjelenjen az iskolákban, a szülők és pedagógusok célja viszont az egészséges idegrendszerű gyerek, miközben nincs bizonyíték arra, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon jobb tanulást eredményezne a hagyományos módszereknél – hangsúlyozta a családbiztonsági szakértő, aki
A gondolkodó iskola programmal zárta előadását, amely azt jelenti, hogy közösségi szinten lehet megoldani a gyerek és mesterséges intelligencia, illetve képernyőidő kérdését. Ebbe a programba bekapcsolódott magyarországi iskolákba szülőket vesznek fel, ahol megállapodnak előre, hogy mikor adnak telefont a gyerek kezébe, így a gyerekek ugyanolyan közegben tanulnak, ezzel megkönnyítve a gyerekek, szülők dolgát, hiszen nincs nyomás.
A technológiának van helye az oktatásban, de nem úgy, hogy azonnal be kell kerülnie, amint megjelenik. A bevezetését a pedagógiai módszertanba megelőzi egy vizsgálat, hogy melyiknek van bizonyítottan alátámasztva az iskolai pozitív hatása, és csak azután kerül be a tantermekbe – emelte ki Pöltl Ákos Marosvásárhelyen.
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