A tanév első vakációja következik a diákoknak

Fotó: Olti Angyalka
A tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődik az őszi szünidő az iskolákban.
A diákok október 24. és november 1. között lesznek vakáción, a tanítás november 2-án folytatódik – ismerteti az Agerpres.
A tanév 36 tanítási hétből áll.
A XII. nappali, a XIII. esti és a csökkentett óralátogatású osztályok esetében a tanév 34 hetes, és 2027. június 4-én ér véget, míg a VIII. osztályban 35 hetes, és 2027. június 11-én zárul.
A műszaki szakközépiskolák felsőbb évfolyamain – a XII. nappali, a XIII. esti és a csökkentett óralátogatású osztályok kivételével –, valamint a szakoktatásban a tanév 37 hetes, és 2027. június 25-én fejeződik be.
A tanítási időszakok a következők:
2026. szeptember 7. – október 23.;
2026. november 2. – december 22.;
2027. január 11. – február 12., 19. vagy 26. (a megyei tanfelügyelőségek döntésének függvényében);
2027. február 22., március 1. vagy március 8. (a megyei tanfelügyelőségek döntésének függvényében) – április 23.;
2027. május 5. – június 18.
A vakációs időszakok a következők:
2026. október 24. – november 1.;
2026. december 23. – 2027. január 10.;
egy hét 2027. február 15. és március 7. között a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint;
2027. április 24. – május 4.;
2027. június 19. – szeptember 5.
Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2026. szeptember 7. és 2027. április 23. között, öt egymást követő munkanapon szervezik meg. Az időpontokról az iskolák döntenek, és a két hetet eltérő tanítási időszakokban kell lebonyolítani.
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