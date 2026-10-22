Nemsokára megérkezhet az első oltóanyagszállítmány a megyébe, de azt nem használják fel, amíg nem lesz elegendő mennyiség a teljes juhállomány beoltására

Akkor kezdődik el a juhok beoltása himlő ellen Hargita megyében, amikor teljessé válik az állomány immunizáláshoz szükséges készlet. A megye kikerült a korlátozások alól, a napokban több állatszállítmány is elindult a begyűjtőpontokra, vágóhidakra.

Széchely István 2026. október 22., 10:282026. október 22., 10:28

A napokban megérkeznek az országba az Európai Unió által biztosított, juhhimlő és kiskérődző-pestis elleni oltóanyagok, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a juhok beoltása után újraindulhasson az állatok exportja az arab országokba. Hirdetés Az Európai Bizottság szóvivőjének bejelentése szerint október 24-én összesen 1,1 millió adag juh- és kecskehimlő, valamint kiskérődző-pestis elleni vakcinát – előbbiből 800 000 adagot, utóbbiból pedig 300 000-et – küldenek Romániába az Európai Unió vakcinabankjaiból. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy hogy az EU-s oltóanyagszállítmány célja

a sürgősségi oltáskampány megkezdéséhez szükséges mennyiség biztosítása,

nem pedig a teljes kampány támogatása. Az oltóanyagokat korábbra várták az országban, hiszen az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnöke szeptemberben arról tett bejelentést, hogy október elsején indul az oltáskampány.

Fotó: Pinti Attila

Még nem kezdenek oltani a legtöbb megyében A késve érkező juhhimlő elleni oltóanyagokat szétosztják az országban – a főhatóság átiratban közli majd a megyei igazgatóságokkal, hogy melyik megye mennyit kap –, de egyelőre nem kezdődik el az oltások beadása. Amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott,

Romániának még vásárolnia kell oltóanyagot,

hogy teljessé váljon a juh- és kecskeállomány beoltásához szükséges vakcinakészlet. „Amikor az megérkezik, és szétosztják, akkor kezdjük el az oltást Hargita megyében. Kapunk egy tartalékmennyiséget az oltóanyagból, de egyelőre nem használjuk fel, csak szükség esetén. Tehát, ha isten őrizz, valahol megjelenik a vírus, akkor oltunk a tervezettnél korábban. De normális esetben megvárjuk, amíg teljes lesz az oltóanyagkészlet.

Azokban a megyékben fognak sürgőségi eljárással oltani, ahol tombol a vírus,

tehát Galați, Brăila, Tulcea megyében stb.” – közölte a megyei főállatorvos, hozzáfűzve, hogy 10-11 megyéről van szó.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az országos oltóanyagkészlet néhány héten belül válhat teljessé. Jó lenne – mondta István Róbert –, ha be lehetne oltani az állományt addig, amíg a juhok seregben, vagyis még az esztenákon vannak, hiszen elhúzódhat az immunizálás, ha az állatorvosok „tél idején kell bóklásszanak gazdaságról gazdaságra” az oltások beadása érdekében. Felélénkült az állatmozgás a megyében Az oltásokra ugyan még várni kell, de a Hargita megyei juhtenyésztők az állatok értékesítését illetően egy kedvező változást már elkönyvelhettek, ugyanis

a megye nagyjából egy hete kikerült az állatmozgást érintő, augusztus óta tartó korlátozás alól.

Azt egy Brassó megyei, szászfehéregyházi kiskérődzőpestis-góc miatt rendelték el, a megyehatár közelsége miatt Hargita megyét is kiegészítő korlátozási területté nyilvánítva. Fel is élénkült az állatmozgás a megyében,

a napokban több szállítmányt is elindítottak az országos begyűjtőközpontokba, vágóhidakra