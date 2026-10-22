Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Néhány hét múlva kezdődhet el a juhok beoltása

Nemsokára megérkezhet az első oltóanyagszállítmány a megyébe, de azt nem használják fel, amíg nem lesz elegendő mennyiség a teljes juhállomány beoltására

Nemsokára megérkezhet az első oltóanyagszállítmány a megyébe, de azt nem használják fel, amíg nem lesz elegendő mennyiség a teljes juhállomány beoltására

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Akkor kezdődik el a juhok beoltása himlő ellen Hargita megyében, amikor teljessé válik az állomány immunizáláshoz szükséges készlet. A megye kikerült a korlátozások alól, a napokban több állatszállítmány is elindult a begyűjtőpontokra, vágóhidakra.

Széchely István

2026. október 22., 10:282026. október 22., 10:28

A napokban megérkeznek az országba az Európai Unió által biztosított, juhhimlő és kiskérődző-pestis elleni oltóanyagok, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a juhok beoltása után újraindulhasson az állatok exportja az arab országokba.

Hirdetés

Az Európai Bizottság szóvivőjének bejelentése szerint október 24-én összesen 1,1 millió adag juh- és kecskehimlő, valamint kiskérődző-pestis elleni vakcinát – előbbiből 800 000 adagot, utóbbiból pedig 300 000-et – küldenek Romániába az Európai Unió vakcinabankjaiból. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy hogy az EU-s oltóanyagszállítmány célja

a sürgősségi oltáskampány megkezdéséhez szükséges mennyiség biztosítása,

nem pedig a teljes kampány támogatása.

Az oltóanyagokat korábbra várták az országban, hiszen az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnöke szeptemberben arról tett bejelentést, hogy október elsején indul az oltáskampány.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Még nem kezdenek oltani a legtöbb megyében

A késve érkező juhhimlő elleni oltóanyagokat szétosztják az országban – a főhatóság átiratban közli majd a megyei igazgatóságokkal, hogy melyik megye mennyit kap –, de egyelőre nem kezdődik el az oltások beadása. Amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott,

Romániának még vásárolnia kell oltóanyagot,

hogy teljessé váljon a juh- és kecskeállomány beoltásához szükséges vakcinakészlet.

„Amikor az megérkezik, és szétosztják, akkor kezdjük el az oltást Hargita megyében. Kapunk egy tartalékmennyiséget az oltóanyagból, de egyelőre nem használjuk fel, csak szükség esetén. Tehát, ha isten őrizz, valahol megjelenik a vírus, akkor oltunk a tervezettnél korábban. De normális esetben megvárjuk, amíg teljes lesz az oltóanyagkészlet.

Idézet
Azokban a megyékben fognak sürgőségi eljárással oltani, ahol tombol a vírus,

tehát Galați, Brăila, Tulcea megyében stb.” – közölte a megyei főállatorvos, hozzáfűzve, hogy 10-11 megyéről van szó.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az országos oltóanyagkészlet néhány héten belül válhat teljessé. Jó lenne – mondta István Róbert –, ha be lehetne oltani az állományt addig, amíg a juhok seregben, vagyis még az esztenákon vannak, hiszen elhúzódhat az immunizálás, ha az állatorvosok „tél idején kell bóklásszanak gazdaságról gazdaságra” az oltások beadása érdekében.

Felélénkült az állatmozgás a megyében

Az oltásokra ugyan még várni kell, de a Hargita megyei juhtenyésztők az állatok értékesítését illetően egy kedvező változást már elkönyvelhettek, ugyanis

a megye nagyjából egy hete kikerült az állatmozgást érintő, augusztus óta tartó korlátozás alól.

Azt egy Brassó megyei, szászfehéregyházi kiskérődzőpestis-góc miatt rendelték el, a megyehatár közelsége miatt Hargita megyét is kiegészítő korlátozási területté nyilvánítva.

Fel is élénkült az állatmozgás a megyében,

a napokban több szállítmányt is elindítottak az országos begyűjtőközpontokba, vágóhidakra

– mondta el István Róbert. Szó van arról – folytatta –, hogy újraindul a juhexport az arab államokba, így amikor megékeznek az oltóanyagok, a gyűjtőközpontokba – például a Tulcea vagy Konstanca megyeibe – szállított juhok ott fogják megkapni a kiskérődző-pestis és a juhhimlő elleni oltást.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyaellenes skandálások miatt
Georgescu lehallgató berendezést keresett a házában, de csak újabb büntetőeljárást talált
Tamás Zoltán átadja a stafétát: 27 év a Hargita megyei futball szolgálatában
Mentett udvarház, zölddel
Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Székelyhon

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Székelyhon

Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyaellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyaellenes skandálások miatt
Georgescu lehallgató berendezést keresett a házában, de csak újabb büntetőeljárást talált
Krónika

Georgescu lehallgató berendezést keresett a házában, de csak újabb büntetőeljárást talált
Tamás Zoltán átadja a stafétát: 27 év a Hargita megyei futball szolgálatában
Székely Sport

Tamás Zoltán átadja a stafétát: 27 év a Hargita megyei futball szolgálatában
Mentett udvarház, zölddel
Nőileg

Mentett udvarház, zölddel
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 22., csütörtök

Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak

Esőre és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak
Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak
2026. október 22., csütörtök

Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

A fekete-tengeri incidensek miatt ül össze a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Csütörtökön 18 órakor ülésezik a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - közölte az elnöki hivatal.

A fekete-tengeri incidensek miatt ül össze a Legfelsőbb Védelmi Tanács
A fekete-tengeri incidensek miatt ül össze a Legfelsőbb Védelmi Tanács
2026. október 22., csütörtök

A fekete-tengeri incidensek miatt ül össze a Legfelsőbb Védelmi Tanács
2026. október 22., csütörtök

Víznyomáscsökkenés várható Csíkszeredában

A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt csütörtökön 12 és 17 óra között nyomáscsökkenés várható Csíkszereda több utcájában– tájékoztat a Harvíz Rt.

Víznyomáscsökkenés várható Csíkszeredában
Víznyomáscsökkenés várható Csíkszeredában
2026. október 22., csütörtök

Víznyomáscsökkenés várható Csíkszeredában
2026. október 22., csütörtök

Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok

A szövettani vizsgálat végleges eredményei megerősítették, hogy a XIV. Leó tüdejéből eltávolított mirigyrák lokalizált volt, és nincs szükség további kezelésre – közölte a pápán végzett műtét két sebészorvosa szerda este.

Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok
Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok
2026. október 22., csütörtök

Megérkeztek XIV. Leó pápa végleges szövettani eredményei, jó hírt közöltek az orvosok
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt

További egyeztetést sürgetnek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállítás bevezetése miatt. Több lakástulajdonosi társulás, akárcsak Székelyudvarhelyen, petícióban fogalmazta meg aggályait az új rendszerrel kapcsolatban.

Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt
Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt
2026. október 22., csütörtök

Továbbra is sok a kérdés, így a csíkszeredai lakószövetségek is petíciót indítottak az új szemétszolgáltatás miatt
2026. október 22., csütörtök

Légiriadó-szimulálás lesz csütörtök délelőtt Csíkszeredában

Légiriadó-szimulációt és óvóhelyre vonulási gyakorlatot tartanak október 22-én, csütörtökön Csíkszeredában. A gyakorlat részeként megszólalnak a városban a szirénák is.

Légiriadó-szimulálás lesz csütörtök délelőtt Csíkszeredában
Légiriadó-szimulálás lesz csütörtök délelőtt Csíkszeredában
2026. október 22., csütörtök

Légiriadó-szimulálás lesz csütörtök délelőtt Csíkszeredában
2026. október 21., szerda

Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra

Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.

Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra
Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra
2026. október 21., szerda

Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra
Hirdetés
2026. október 21., szerda

Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra

Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)

Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
2026. október 21., szerda

Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
2026. október 21., szerda

Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön

A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.

Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön
Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön
2026. október 21., szerda

Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön
2026. október 21., szerda

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott

Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
2026. október 21., szerda

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!