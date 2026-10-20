Egymillió adag vakcina érkezik Romániába a juh- és kecskeállomány védelmére

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Fotó: Borbély Fanni
Várhatóan október 24-én kapja meg Románia az Európai Unió vakcinakészleteiből biztosított 1,1 millió adag oltóanyagot, amelyből 800 ezer a juh- és kecskehimlő, 300 ezer pedig a kiskérődzők pestise elleni védekezést szolgálja.
2026. október 20., 18:302026. október 20., 18:30
2026. október 20., 18:302026. október 20., 18:30
Tájékoztatása szerint a román hatóságok szeptember 21-én nyújtották be hivatalos kérelmüket, majd két nappal később elküldték az oltási terveket is. A bizottság október 2-án pontosításokat kért, amelyekre október 5-én kapott választ. Az uniós vakcinakészletek felszabadításáról október 8-án döntöttek, miután valamennyi gyakorlati és jogi feltétel teljesült.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy
nem a teljes oltási programhoz. Így elegendő oltóanyag marad az uniós készletekben ahhoz, hogy más országokban kialakuló járványügyi vészhelyzetek esetén segítséget tudjanak nyújtani – magyarázta.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnöke, Alexandru Bociu egy hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy Románia az év végéig újraindíthatja a juhexportját, ha az országos oltási kampány a terveknek megfelelően október 1-je körül elkezdődik.
– jelentette ki akkor.
Az Európai Bizottság június 18-án december 31-éig meghosszabbította a Romániából harmadik országokba irányuló juh- és kecskeexport tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállításokra vonatkozó korlátozásokat is.
Az intézkedést a Maros megyében megjelent juhhimlő- és kiskérődzőpestis-gócok, valamint a két betegség továbbterjedésének magas kockázatával indokolták – írja az Agerpres.
A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.
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