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Egymillió adag vakcina érkezik Romániába a juh- és kecskeállomány védelmére

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Várhatóan október 24-én kapja meg Románia az Európai Unió vakcinakészleteiből biztosított 1,1 millió adag oltóanyagot, amelyből 800 ezer a juh- és kecskehimlő, 300 ezer pedig a kiskérődzők pestise elleni védekezést szolgálja.

Székelyhon

2026. október 20., 18:302026. október 20., 18:30

2026. október 20., 18:302026. október 20., 18:30

Tájékoztatása szerint a román hatóságok szeptember 21-én nyújtották be hivatalos kérelmüket, majd két nappal később elküldték az oltási terveket is. A bizottság október 2-án pontosításokat kért, amelyekre október 5-én kapott választ. Az uniós vakcinakészletek felszabadításáról október 8-án döntöttek, miután valamennyi gyakorlati és jogi feltétel teljesült.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy

az uniós vakcinakészletből a sürgősségi oltási kampányok elindításához tudnak oltóanyagot biztosítani,

nem a teljes oltási programhoz. Így elegendő oltóanyag marad az uniós készletekben ahhoz, hogy más országokban kialakuló járványügyi vészhelyzetek esetén segítséget tudjanak nyújtani – magyarázta.

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Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnöke, Alexandru Bociu egy hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy Románia az év végéig újraindíthatja a juhexportját, ha az országos oltási kampány a terveknek megfelelően október 1-je körül elkezdődik.

Idézet
„Az oltás teljes költségét az állam állja, a gazdáknak semmit sem kell fizetniük”

– jelentette ki akkor.

Az Európai Bizottság június 18-án december 31-éig meghosszabbította a Romániából harmadik országokba irányuló juh- és kecskeexport tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállításokra vonatkozó korlátozásokat is.

Az intézkedést a Maros megyében megjelent juhhimlő- és kiskérődzőpestis-gócok, valamint a két betegség továbbterjedésének magas kockázatával indokolták – írja az Agerpres.

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