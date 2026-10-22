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Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Esőre és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. október 22., 11:082026. október 22., 11:08

2026. október 22., 11:182026. október 22., 11:18

A prognózis szerint csütörtökön az ország nagy részén, pénteken pedig főként a keleti régiókban várható csapadék.

Helyenként záporok, zivatarok és jégeső is előfordulhat.

Rövid idő alatt négyzetméterenként 10–20 liter, helyenként 30 liternél több csapadék hullhat.

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Csütörtökön főként a Erdélyi-középhegységben, a Déli-Kárpátok nyugati részén és a Keleti-Kárpátok északi térségében, pénteken pedig Havasalföldön, Dobrudzsában, Moldva déli részén és a Kárpát-kanyarban várható nagyobb mennyiségű eső.

A légmozgás időnként megerősödik, a széllökések sebessége általában 40–50 km/óra lesz, a hegygerinceken pedig meghaladhatja a 70 km/órát – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

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