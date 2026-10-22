Kiadós eső érkezik, helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak

Fotó: Olti Angyalka
Esőre és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. október 22., 11:082026. október 22., 11:08
2026. október 22., 11:182026. október 22., 11:18
A prognózis szerint csütörtökön az ország nagy részén, pénteken pedig főként a keleti régiókban várható csapadék.
Rövid idő alatt négyzetméterenként 10–20 liter, helyenként 30 liternél több csapadék hullhat.
Csütörtökön főként a Erdélyi-középhegységben, a Déli-Kárpátok nyugati részén és a Keleti-Kárpátok északi térségében, pénteken pedig Havasalföldön, Dobrudzsában, Moldva déli részén és a Kárpát-kanyarban várható nagyobb mennyiségű eső.
A légmozgás időnként megerősödik, a széllökések sebessége általában 40–50 km/óra lesz, a hegygerinceken pedig meghaladhatja a 70 km/órát – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Akkor kezdődik el a juhok beoltása himlő ellen Hargita megyében, amikor teljessé válik az állomány immunizáláshoz szükséges készlet. A megye kikerült a korlátozások alól, a napokban több állatszállítmány is elindult a begyűjtőpontokra, vágóhidakra.
Csütörtökön 18 órakor ülésezik a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - közölte az elnöki hivatal.
A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt csütörtökön 12 és 17 óra között nyomáscsökkenés várható Csíkszereda több utcájában– tájékoztat a Harvíz Rt.
A szövettani vizsgálat végleges eredményei megerősítették, hogy a XIV. Leó tüdejéből eltávolított mirigyrák lokalizált volt, és nincs szükség további kezelésre – közölte a pápán végzett műtét két sebészorvosa szerda este.
További egyeztetést sürgetnek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállítás bevezetése miatt. Több lakástulajdonosi társulás, akárcsak Székelyudvarhelyen, petícióban fogalmazta meg aggályait az új rendszerrel kapcsolatban.
Légiriadó-szimulációt és óvóhelyre vonulási gyakorlatot tartanak október 22-én, csütörtökön Csíkszeredában. A gyakorlat részeként megszólalnak a városban a szirénák is.
Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.
Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)
A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
szóljon hozzá!