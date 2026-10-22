Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen

Újabb büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen, akit csütörtökön kihallgatták a központi fogdában egy legionárius köszöntés ügyében – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

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Az volt elnökjelölt ellen fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő jelképek használata miatt indult eljárás. Az ügyben a bufteai ügyészség nyomoz.

Ez sorrendben az ötödik büntetőeljárás a volt elnökjelölt ellen – ismerteti az Agerpres.

Egy másik ügyben a legfőbb ügyészség július 2-án állította bíróság elé. A vádirat szerint Georgescu 2020 és 2025 között

nyilvánosan népszerűsített népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért felelős személyeket,

valamint fasiszta, legionárius, rasszista és idegengyűlölő eszméket.

Az ügyészek szerint Georgescu interjúkban, nyilatkozatokban és internetes bejegyzésekben következetesen legionárius nézeteket képviselt, kapcsolatokat ápolt neolegionárius körökkel, és méltatta többek között Corneliu Zelea Codreanut, Ion Antonescut és Ion Moțát.