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Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen

• Fotó: Facebook/Călin Georgescu

Fotó: Facebook/Călin Georgescu

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Újabb büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen, akit csütörtökön kihallgatták a központi fogdában egy legionárius köszöntés ügyében – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

Székelyhon

2026. október 22., 13:362026. október 22., 13:36

2026. október 22., 13:362026. október 22., 13:36

Az volt elnökjelölt ellen fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő jelképek használata miatt indult eljárás. Az ügyben a bufteai ügyészség nyomoz.

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Georgescu a gyanú szerint hatósági felügyelete idején,

a bufteai rendőrőrsről kilépve legionárius köszöntéssel üdvözölte támogatóit.

Ez sorrendben az ötödik büntetőeljárás a volt elnökjelölt ellen – ismerteti az Agerpres.

Egy másik ügyben a legfőbb ügyészség július 2-án állította bíróság elé. A vádirat szerint Georgescu 2020 és 2025 között

  • nyilvánosan népszerűsített népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért felelős személyeket,

  • valamint fasiszta, legionárius, rasszista és idegengyűlölő eszméket.

Az ügyészek szerint Georgescu interjúkban, nyilatkozatokban és internetes bejegyzésekben következetesen legionárius nézeteket képviselt, kapcsolatokat ápolt neolegionárius körökkel, és méltatta többek között Corneliu Zelea Codreanut, Ion Antonescut és Ion Moțát.

Belföld Bűnügy
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