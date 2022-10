Forgalommenedzsment- és átfogó távfelügyeleti-rendszerek kiépítésére pályázik Csíkszereda

2022. október 05., szerda

Útfelújítás Gyergyószentmiklóson: három év alatt jutottak el a rajttól a célegyenesig

Három éve, 2019 októberében kezdődött el Gyergyószentmiklóson a Dózsa György, Békény és Halász utcák felújítása, és most aszfaltoztak az utolsó szakaszon is. A beruházás nem fejeződött be teljesen, a kivitelezőnek még másfél hónap munkája van hátra.