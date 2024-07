Nyolcvan éve történt: az utolsó országzászló-avatás

A maroshévízi születésű Urmánczy Nándor (1868–1940) földbirtokos, országgyűlési képviselő által kezdeményezett országzászló-állítás 1928-ig vezethető vissza, amikor is augusztus 20-án a budapesti Szabadság téren az 1921-ben ugyancsak neki köszönhetően felállított (és 1945-ben eltávolított), az elszakított országrészeket jelképező, neves szobrászok által alkotott szoborcsoport központi részén felszentelték a nemzet határokon átívelő egybetartozása eszméjének első ilyen szimbólumát. Az elkövetkezendő bő tíz év során mintegy 700 magyarországi település követte a példát,

Székelyföldnek csak 1940. évi második bécsi döntést követően adódott módja kapcsolódni a mozgalomhoz, és onnantól igyekezett felzárkózni, már csak azért is, mert az észak-erdélyi országzászló-állítási mozgalom irányítója a háromszéki származású Losonczy Ferenc országbiztos volt, székelyföldi megbízottja pedig dr. Kelemen Zoltán papolci ügyvéd.

„Székelyföld nagy települései közül egyedül Kézdivásárhelynek nem sikerült megvalósítania álmát, bár a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége már 1941 tavaszán zászlót ajánlott fel, egy amatőr szobrász vállalta is a talapzat megtervezését Gábor Áron szobrával. A város főterének már elkészített alapos átrendezési tervének kivitelezése azonban kitolta az emlékmű megvalósítását, s az egyre több anyagi és emberi áldozatot követelő háborús helyzet meggátolta azt” – avatott be a helytörténész.

Az akkor még nagyközségi ranggal bíró Kovásznáról is ide kívánkozik egy érdekes adalék: itt 1943. szeptember 26-án vonták fel a Mohács városa által adományozott országzászlót, ám azzal egyszerre székelyhatárőr-szobrot is avattak. Ez utóbbit Tompa József kézdimartonfalvi születésű marosvásárhelyi szobrász alkotta topolyafából, azaz csomoros nyárból, és – a Székely Nép tudósítójának tanúsága szerint – „székely stílű faépítményben helyezték el, amelynek négy oldalára Magyarország, Erdély, a Székelyföld és Háromszék vármegye címerét vésték be. Magyarország címere fölött: »Mindent a hazáért!«, Erdély címere fölött: »Kézzel, karddal!«, a Székelyföld címere felett: »Előre székely!«, Háromszék megye címere fölött pedig: »Ésszel, szívvel!« jelszavak olvashatók.” Egy évvel később