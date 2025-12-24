Rovatok
Krumplipüré – videó

A krumplipüré az a köret, amit sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik csak egyszerűen, villával összetörik a főtt krumplit, ízesítik sóval, borssal és tejföllel gazdagítják. Hogy valóban tökéletes legyen, eláruljuk a titkait.

Liget

2025. december 24., 11:07

Hozzávalók:

  • 1 kg burgonya;

  • só;

  • 1 dl tej;

  • 2 dl tejszín;

  • 20 dkg vaj;

  • 4-5 gerezd fokhagyma;

  • 1 ág rozmaring;

  • 1 csipet szerecsendió.

Elkészítés:

  • először a héjas burgonyát alaposan megszurkáljuk villával. Egy tepsi aljára vastag sóréteget szórunk, ráhelyezzük a burgonyát, lefedjük a tepsit alufóliával és 180 fokon 1-1,5 órát sütjük, amíg egy kis kést könnyedén bele tudunk szúrni;

  • a krumplikat még melegen meghámozzuk, majd kétkarú burgonyanyomóval pürésítjük;

  • egy kis lábasba öntjük a tejet, tejszínt és a vajat, majd beledobjuk a megtört fokhagymát és a rozmaringot. Felhevítjük és melegen tartjuk legalább 15 percet, hogy összeérjenek az ízek;

  • a forró keveréket leszűrjük és alaposan összekeverjük az áttört burgonyával. Sok sóval és ízlés szerint szerecsendióval ízesítjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
