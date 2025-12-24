Krumplipüré – videó

A krumplipüré az a köret, amit sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik csak egyszerűen, villával összetörik a főtt krumplit, ízesítik sóval, borssal és tejföllel gazdagítják. Hogy valóban tökéletes legyen, eláruljuk a titkait.
Hozzávalók:
1 kg burgonya;
só;
1 dl tej;
2 dl tejszín;
20 dkg vaj;
4-5 gerezd fokhagyma;
1 ág rozmaring;
1 csipet szerecsendió.
Elkészítés:
először a héjas burgonyát alaposan megszurkáljuk villával. Egy tepsi aljára vastag sóréteget szórunk, ráhelyezzük a burgonyát, lefedjük a tepsit alufóliával és 180 fokon 1-1,5 órát sütjük, amíg egy kis kést könnyedén bele tudunk szúrni;
a krumplikat még melegen meghámozzuk, majd kétkarú burgonyanyomóval pürésítjük;
egy kis lábasba öntjük a tejet, tejszínt és a vajat, majd beledobjuk a megtört fokhagymát és a rozmaringot. Felhevítjük és melegen tartjuk legalább 15 percet, hogy összeérjenek az ízek;
a forró keveréket leszűrjük és alaposan összekeverjük az áttört burgonyával. Sok sóval és ízlés szerint szerecsendióval ízesítjük.
