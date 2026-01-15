Élet a hótakaró alatt és felett

A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert jó szigetelő hatása, de emellett számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. Számunkra a havas táj gyakran mozdulatlannak és kevésbé aktívnak tűnik, a valóságban azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért. Érdemes ezért a tél nemcsak védelmező, hanem szélsőséges arcát is szemügyre venni.

Dakó Viola 2026. január 15., 15:072026. január 15., 15:07

A hótakaróval járó telek jóval kedvezőbbek a természet számára, mint a száraz, hómentes időszakok. A hó védőrétegként borítja be a felszínt, ami különösen a kemény fagyok idején válik létfontosságúvá. A hópelyhek között nagy mennyiségű levegő reked meg, ennek köszönhetően a levegőben uralkodó alacsony hőmérséklet ellenére a talaj és annak élőlényei védettebbek maradnak, és a hó alatt gyakran fagypont közeli hőmérséklet mérhető. Néhány tíz centiméterrel mélyebben pedig pozitív tartományban is lehet a hőmérséklet, +2–5 Celsius-fok körül. A hótakaró nélkül a talaj mélyebben átfagyhatna, vele együtt a növények gyökérzete, a talajban élő mikroorganizmusok, a gombák micéliumhálózata és különböző talajlakó és talajhoz kötődő gerinctelenek és kis emlősök is veszélybe kerülnének. Különösen veszélyes a sekélyen gyökerező növényekre, a fiatal csemetékre és a fagyokra érzékenyebb fajokra.

Fotó: Pinti Attila

A talajfelszín alatti élet télen csak lelassul, de nem áll le teljesen. A baktériumok és a gombák micéliumhálózata tovább bontja a talajban lévő szervesanyagokat, így tavaszra előkészül a növények számára. A hótakaró csökkenti a talaj kiszáradását és lassan olvad, így a hirtelen érkező csapadékhoz képest fokozatosabban látja el a talajt vízzel. A szárazsággal szembeni védelme is nagyon fontos, megalapozza a tavaszi szezon sikerességét növények és gombák szempontjából is. Kertészkedők és gyűjtögetők jól tudják, hogy a hómentes teleket követő tavaszok kevésbé szoktak sikeresek lenni. Már előre örülhetünk, hogy jó esély lesz bőséges kucsmagomba, májusi pereszke és tövisaljagomba termésre az idei hótakaró miatt. A hótakaró védelmező funkciója mellett számos hátránnyal is jár. Az állatok nehezebben mozognak a hóban, ezért a táplálék beszerzéséhez több energiára van szükségük. A ragadozók számára azonban előnyt is jelent, a lassabb mozgás miatt könnyebben észlelik, és el is kapják a zsákmányt. A vastag hótakaró elrejti a növényeket, a magvakat és a gyökereket, nehezen találják meg az állatok. Kimondottan a madarak és a kis emlősök érintettek ebben, és éhezhetnek is emiatt. A madarak gyakran kapirgálnak a hóban magvak és rovarok után, ha nem túl vastag a hóréteg. A fiatalabb és gyengébb egyedek nagyobb veszélyben vannak, és a hosszú, kemény telek általában meg is tizedelik az állományokat.

Fotó: Haáz Vince

Ha jégkéreg borítja be a talajt, akkor a talajhoz kötődő kisemlősök járatai veszélynek vannak kitéve. Nehezen tudnak a felszínre jutni az állatok, így a táplálékszerzés kérdéses lesz. Nehezen cserélődik a levegő és a nehézkes, lassú mozgás miatt a ragadozók lépéselőnyben lesznek. A közönséges vakond például nem alszik téli álmot, aktív a téli hónapok alatt is. Ha átfagy a talaj mélyebben, akkor nem igazán tud járatokat ásni magának. A járatokat nem csak közlekedésre használja, aktívan vadászik is bennük gilisztákra és rovarokra. A mélyebb átfagyás veszélyezteti emiatt a vakond túlélését. A túlélés érdekében élő zsákmánykészletet is szokott felhalmozni a járataiban, így szükség esetén könnyebben jut friss élelemhez.

Közönséges vakond (Talpa europaea) Fotó: Forrás: Pixabay

A vizes hó fizikai károkat is okozhat, súlya alatt letörhetnek faágak, ez különösen problémás lehet fiatal és idősebb, korhadó fák esetében. Az erős szélnek télen pozitív hatása is van, pedig általában nem szoktunk örvendeni neki. Elősegíti, hogy a felgyülemlett hó letisztuljon a fákról, tehermentesíti őket. Ez városi környezetben kiemelten jótékony, de a kerteket és gyümölcsösöket is megóvja. Az idős fák sokszor nem élik túl, ha lehasad egy nagyobb ágrész belőlük. A korhadás miatt ez sokszor könnyebben is megtörténik, de a hó súlya nélkül lassabb lenne a folyamat, és ez konkrétan éveket jelenthet egy fának.

Fotó: Forrás: Pixabay

A hó fényvisszaverő képessége, azaz albedója kettős hatású, egyszerre véd és jelent kockázatot a téli táj élőlényei számára. Védi a talajt a nap hirtelen felmelegítő sugaraitól, a hőmérséklet-ingadozás télen nem előnyös a növényeknek és a talaj élővilágának. Jobb, ha a talaj stabilan hideg marad. A hó emiatt lassabban is olvad, olvadása révén fokozatosan és egyenletesen adja le a vizet a talajnak. Ha viszont hótakaró nincs, a korai tavaszi enyhülés téves jelet adhat a növényeknek. A rügyeik, virágaik korán indulhatnak el, ami könnyen károsodáshoz vezethet a visszatérő fagyok idején.

Fotó: Forrás: Pixabay

Az állatok szempontjából negatív lehet, apróbb emlősök, rágcsálók és madarak esetében a napsütötte napokon romolhat a látásuk. Mi magunkon is szoktuk ezt tapasztalni, hogy a fényvisszaverődés terheli a szemünket. Fárad a szem, gyakrabban hunyorgunk, és a hó csillogása vakító is lehet. Az említett állatok számára emiatt nehezebben észrevehetőek a magvak, kis rovarok és összességében az apró részletek. Így gyakrabban támaszkodnak a szaglásukra és tapintásukra ezekben az időszakokban.

Jó szigetelés Fotó: Veres Nándor

A hótakaró csak vízből és levegőből áll, mégis megannyi csodás képességet rejt. Nélküle kevésbé lenne védett a talajban lévő magkészlet, amely majd tavasszal indul csírázásnak. Növényeink jelentős része mag formájában telel át, és az ősszel elvetett gazdasági növények, gabonák és takarmánynövények sikeressége is nagyban függ a hótakaró jelenlététől. A modern ember sokszor nem látja az összefüggéseket a természeti jelenségek és a táplálék között. A hótakaró gondoskodik sok esetben arról, hogy a következő évben legyen bőséges termés, legyen szó akár a vásárolt, akár a saját termesztésű élelmiszerről.

Albedó Fotó: Forrás: Pixabay