Téli csoda Csíkszéken

Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.

Érdemes kimozdulni a településekről, sőt nem is kell nagy távolságokat megtenni ahhoz, hogy varázslatos téli tájakon kapcsolódjunk ki. Nyergestetőtől Kotormányon, Csíksomlyón és a bogáti kápolnán át a Tolvajos-tetőig mutatjuk.

