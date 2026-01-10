A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell

Fotó: Pinti Attila
Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.
A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség sárga kódos időjárási figyelmeztetést adott ki az elkövetkező napokra.
Mint írják, január 10-én 20 órától január 12-én 10 óráig
A szokatlanul hideg idő havazással társul, és megerősödő szél várható, a széllökések sebessége elérheti a 40–70 km/órát, az utóbbira január 13-a délelőttig számítani lehet.
Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, rétegesen öltözködjenek, és figyeljenek az idősek, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmére. Az autósokat téli felszerelés használatára és az aktuális útviszonyok figyelembevételére intik.
