A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell

Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.

„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.

A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség sárga kódos időjárási figyelmeztetést adott ki az elkövetkező napokra.

jelentős lehűlésre, erős fagyra kell számítani, a hőmérséklet helyenként –15 Celsius-fokig is csökkenhet.

A szokatlanul hideg idő havazással társul, és megerősödő szél várható, a széllökések sebessége elérheti a 40–70 km/órát, az utóbbira január 13-a délelőttig számítani lehet.

korábban írtuk A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, rétegesen öltözködjenek, és figyeljenek az idősek, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmére. Az autósokat téli felszerelés használatára és az aktuális útviszonyok figyelembevételére intik.