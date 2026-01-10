A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre

A péntektől kedd délelőttig érvényben lévő riasztás szerint rendkívül hideg időjárásra, fagyokra, ónos esőre, havazásra és megerősödő szélmozgásra kell számítani
Fotó: Pinti Attila
Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.
Igazi télnek örülhetnek vagy bosszankodhatnak miatta a Hargita megyeiek, hiszen rég nem látott vastagságban borított be mindent a hó az elmúlt napokban. Ez ugyan helyenként megnehezítette a közlekedést, de a keddi áramszünetet leszámítva nem okozott jelentősebb problémákat az időjárás a megyében.
Nem volt fennakadás az oktatásban sem, mint más megyékben, ahol fel kellett függeszteni a tanítást vagy online oktatásra térni át, és az utakon sem volt különösebb gond, az útügyiek is megbirkóztak a hóeltakarítás jelentette feladattal – közölte érdeklődésünkre Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.
„A hegyekben, egyes szakaszokon, a Bucsin-tető, Borszék, a Gyilkos-tó, Szépvíz és Gyimesfelsőlok környékén többet havazott, illetve a szél is megerősödött, helyenként voltak hófúvások, lerakódások, de nem okoztak különösebb problémákat” – fogalmazott. Hozzáfűzte viszont, az egyértelműen tapasztalható, hogy
Erre vonatkozóan egy sárga jelzésű figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.
A péntektől kedd délelőttig tartó, Hargita megyére is érvényes riasztás szerint rendkívül hideg időjárásra, fagyokra, ónos esőre, havazásra és megerősödő szélmozgásra kell számítani.
Emiatt a hatóságoknak is megnő is felelősségük, tudtuk meg a prefektusi hivatal szóvivőjétől. A nyilvántartás alapján
ha ilyen embert találnak, a csendőrség vagy a mentő a hajléktalanszállóra viszi őt. Az állomások környékét, illetve azokat a helyeket ellenőrzik ilyenkor, ahol gyakran tartózkodnak a hajléktalanok, mondta Adrian Pănescu.
A helyi önkormányzatoknak a településen élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő, illetve idős lakókra kell figyelniük – azokra például, akik a zord időjárás miatt élelmet sem tudnak vásárolni maguknak –, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak nekik – tájékoztatott a prefektusi hivatal szóvivője.
