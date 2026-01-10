Rovatok
A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre

A péntektől kedd délelőttig érvényben lévő riasztás szerint rendkívül hideg időjárásra, fagyokra, ónos esőre, havazásra és megerősödő szélmozgásra kell számítani

A péntektől kedd délelőttig érvényben lévő riasztás szerint rendkívül hideg időjárásra, fagyokra, ónos esőre, havazásra és megerősödő szélmozgásra kell számítani

Fotó: Pinti Attila

Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.

Széchely István

2026. január 10., 09:012026. január 10., 09:01

Igazi télnek örülhetnek vagy bosszankodhatnak miatta a Hargita megyeiek, hiszen rég nem látott vastagságban borított be mindent a hó az elmúlt napokban. Ez ugyan helyenként megnehezítette a közlekedést, de a keddi áramszünetet leszámítva nem okozott jelentősebb problémákat az időjárás a megyében.

Nem volt fennakadás az oktatásban sem, mint más megyékben, ahol fel kellett függeszteni a tanítást vagy online oktatásra térni át, és az utakon sem volt különösebb gond, az útügyiek is megbirkóztak a hóeltakarítás jelentette feladattal – közölte érdeklődésünkre Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.

„A hegyekben, egyes szakaszokon, a Bucsin-tető, Borszék, a Gyilkos-tó, Szépvíz és Gyimesfelsőlok környékén többet havazott, illetve a szél is megerősödött, helyenként voltak hófúvások, lerakódások, de nem okoztak különösebb problémákat” – fogalmazott. Hozzáfűzte viszont, az egyértelműen tapasztalható, hogy

a szélfúvások egyre erősebbek évről évre, és a fák kidöntésének a veszélye miatt leginkább ez, ami gondokat okozhat.

Erre vonatkozóan egy sárga jelzésű figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A péntektől kedd délelőttig tartó, Hargita megyére is érvényes riasztás szerint rendkívül hideg időjárásra, fagyokra, ónos esőre, havazásra és megerősödő szélmozgásra kell számítani.

korábban írtuk

Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható
Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható

Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Emiatt a hatóságoknak is megnő is felelősségük, tudtuk meg a prefektusi hivatal szóvivőjétől. A nyilvántartás alapján

ellenőrizni kell a hajléktalanokat, hogy ne maradjanak kint éjszakára,

ha ilyen embert találnak, a csendőrség vagy a mentő a hajléktalanszállóra viszi őt. Az állomások környékét, illetve azokat a helyeket ellenőrzik ilyenkor, ahol gyakran tartózkodnak a hajléktalanok, mondta Adrian Pănescu.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A helyi önkormányzatoknak a településen élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő, illetve idős lakókra kell figyelniük – azokra például, akik a zord időjárás miatt élelmet sem tudnak vásárolni maguknak –, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak nekik – tájékoztatott a prefektusi hivatal szóvivője.

korábban írtuk

Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció
Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Időjárás
