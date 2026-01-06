Rovatok
Áramszünet Székelyvarság, Sikaszó és Libán térségében

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.

Székelyhon

2026. január 06., 09:062026. január 06., 09:06

Összesen 19 transzformátorállomás maradt áram nélkül Hargita megyében, részben Székelyvarságon, valamint Sikaszó és Libán térségében. A meghibásodás következtében

436 felhasználónál szünetel az áramszolgáltatás.

Az áramszolgáltató beavatkozó csapatai a helyszínen dolgoznak a hibák elhárításán – tájékoztat a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Udvarhelyszék
