Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható

Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A fagy elsősorban éjszaka és a reggeli órákban lesz erős, de helyenként napközben is tartós maradhat. Pénteken és szombaton Székelyföldön túlnyomóan negatív hőmérsékleti értékekre kell számítani: a nappali csúcsértékek –9 és 0 Celsius-fok között alakulnak, míg

a péntekről szombatra virradó éjszaka mínusz 10 és 14 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, különösen Kelet-Erdélyben, így Hargita és Kovászna megye térségében.

Szombaton napközben is kemény fagy várható, helyenként mínusz 10 fok körüli értékekkel. Szombat éjszakától keddig az időjárás tovább hűl, és rendkívül hideg idő következik. A nappali hőmérsékleti értékek általában mínusz 11 és mínusz 2 fok között alakulnak, míg

az éjszakai minimumok mínusz 18 és mínusz 6 Celsius-fok közé csökkenhetnek. Egyes térségekben napközben sem enyhül a fagy,

ami komoly terhelést jelenthet a közlekedésre és az infrastruktúrára is. Erre figyelmeztető sárga riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szombat este 8 órától vasárnap délelőtt 10 óráig lesz érvényben és mindhárom Székelyföldi megyére vonatkozik.

A lehűlést havazás is kíséri: péntek estétől szombatra virradóra helyenként tovább havazhat Székelyföldön, majd a hétvégén időszakosan újabb csapadékzónák érkezhetnek. A meteorológusok szerint megerősödik a szél is, különösen a hegyvidéken, ahol 60–70 km/órás széllökések is előfordulhatnak.