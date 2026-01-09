Rendkívüli hideg érkezik Székelyföldre – több napon át tartó fagy várható

Fotó: Borbély Fanni
Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A fagy elsősorban éjszaka és a reggeli órákban lesz erős, de helyenként napközben is tartós maradhat. Pénteken és szombaton Székelyföldön túlnyomóan negatív hőmérsékleti értékekre kell számítani: a nappali csúcsértékek –9 és 0 Celsius-fok között alakulnak, míg
Szombaton napközben is kemény fagy várható, helyenként mínusz 10 fok körüli értékekkel. Szombat éjszakától keddig az időjárás tovább hűl, és rendkívül hideg idő következik. A nappali hőmérsékleti értékek általában mínusz 11 és mínusz 2 fok között alakulnak, míg
ami komoly terhelést jelenthet a közlekedésre és az infrastruktúrára is. Erre figyelmeztető sárga riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szombat este 8 órától vasárnap délelőtt 10 óráig lesz érvényben és mindhárom Székelyföldi megyére vonatkozik.
A lehűlést havazás is kíséri: péntek estétől szombatra virradóra helyenként tovább havazhat Székelyföldön, majd a hétvégén időszakosan újabb csapadékzónák érkezhetnek. A meteorológusok szerint megerősödik a szél is, különösen a hegyvidéken, ahol 60–70 km/órás széllökések is előfordulhatnak.
A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen a reggeli és esti órákban, amikor jeges utak, csúszós járdák és erős fagy nehezítheti a közlekedést Székelyföld-szerte.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.
Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
