Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

A leginkább érintett megye Hunyad volt, ahol közel 48 ezer gyermek nem mehetett óvodába vagy iskolába. A közlemény szerint országos szinten összesen 186 tanintézetben függesztették fel a tanítást, vagy tértek át online oktatásra. Hunyad megyében több mint száz óvoda és iskola működését érintette a hóhelyzet, ahol

a tanítás egy részét felfüggesztették, máshol online vagy hibrid formában zajlott.