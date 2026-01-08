Rovatok
Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

Székelyhon

2026. január 08., 18:442026. január 08., 18:44

A leginkább érintett megye Hunyad volt, ahol közel 48 ezer gyermek nem mehetett óvodába vagy iskolába.

A közlemény szerint országos szinten összesen 186 tanintézetben függesztették fel a tanítást, vagy tértek át online oktatásra. Hunyad megyében több mint száz óvoda és iskola működését érintette a hóhelyzet, ahol

a tanítás egy részét felfüggesztették, máshol online vagy hibrid formában zajlott.

A további érintett megyék: Vaslui, Vâlcea, Botoșani, Suceava, Bihar, Prahova, Temes, Iași, Bákó, Szatmár, Fehér, Neamț, Dolj, Beszterce-Naszód, Gorj, Szeben, Argeș és Kolozs.

A minisztérium azt is közölte, hogy pénteken Besztercén felfüggesztik a jelenléti oktatást, szintén az időjárási körülmények miatt. A tárca hangsúlyozta: a helyi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, az intézkedések a tanulók és pedagógusok biztonságát szolgálják – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Időjárás Oktatás Tanügy
