Székelyföldön elkezdődött a suli, több helyen viszont még tart a téli vakáció

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A leginkább érintett megye Hunyad volt, ahol közel 48 ezer gyermek nem mehetett óvodába vagy iskolába.
A közlemény szerint országos szinten összesen 186 tanintézetben függesztették fel a tanítást, vagy tértek át online oktatásra. Hunyad megyében több mint száz óvoda és iskola működését érintette a hóhelyzet, ahol
A további érintett megyék: Vaslui, Vâlcea, Botoșani, Suceava, Bihar, Prahova, Temes, Iași, Bákó, Szatmár, Fehér, Neamț, Dolj, Beszterce-Naszód, Gorj, Szeben, Argeș és Kolozs.
A minisztérium azt is közölte, hogy pénteken Besztercén felfüggesztik a jelenléti oktatást, szintén az időjárási körülmények miatt. A tárca hangsúlyozta: a helyi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, az intézkedések a tanulók és pedagógusok biztonságát szolgálják – írja az Agerpres hírügynökség.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
