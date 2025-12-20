Rovatok
Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.

Liget

2025. december 20., 11:532025. december 20., 11:53

Hozzávalók

A csirkéhez:

  • 50 dkg csirkemell;

  • 1 tk só;

  • 1 tk oregánó;

  • 1 tk őrölt római kömény;

  • 1 tk fűszerpaprika;

  • 1 tk chilipor;

  • 1 tk fokhagymapor;

  • 4 ek olívaolaj.

A salsához:

  • 3-4 db paradicsom;

  • 0,5 fej lila hagyma;

  • 2-3 ek korianderzöld;

  • só;

  • 0,5 db lime leve.

A tálaláshoz:

  • 6 db tortilla lap;

  • 1 db avokádó;

  • 1 db jalapeno paprika (elhagyható);

  • lime;

  • korianderzöld.

Elkészítés:

  • a csirkemellet 1-1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, besózzuk, megszórjuk a fűszerekkel, meglocsoljuk az olajjal, alaposan összekeverjük és hűtőbe tesszük pihenni;

  • a paradicsomot kimagozzuk, apró kockákra vágjuk, besózzuk és egy szűrőben hagyjuk lecsöpögni a levét;

  • a lila hagymát és a koriandert finomra vágjuk és hozzákeverjük a paradicsomhoz, a sóval és a limelével ízesítjük;

  • egy forró serpenyőben alaposan lepirítjuk a csirkeszeletek mindkét oldalát, majd ha már átsült, félretesszük pihenni. 3-4 perc pihentetés után felcsíkozzuk a sült csirkét és tálalhatjuk is;

  • a tortilla lapokat nyílt láng felett vagy száraz serpenyőben felhevítjük, ráhelyezzük a csirkét, a salsát és 1-2 szelet avokádót. Ízlés szerint rakhatunk rá jalapenot, megszórhatjuk még korianderrel és adhatunk hozzá friss limelevet is.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
