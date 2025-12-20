Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.
Hozzávalók
A csirkéhez:
50 dkg csirkemell;
1 tk só;
1 tk oregánó;
1 tk őrölt római kömény;
1 tk fűszerpaprika;
1 tk chilipor;
1 tk fokhagymapor;
4 ek olívaolaj.
A salsához:
3-4 db paradicsom;
0,5 fej lila hagyma;
2-3 ek korianderzöld;
só;
0,5 db lime leve.
A tálaláshoz:
6 db tortilla lap;
1 db avokádó;
1 db jalapeno paprika (elhagyható);
lime;
korianderzöld.
Elkészítés:
a csirkemellet 1-1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, besózzuk, megszórjuk a fűszerekkel, meglocsoljuk az olajjal, alaposan összekeverjük és hűtőbe tesszük pihenni;
a paradicsomot kimagozzuk, apró kockákra vágjuk, besózzuk és egy szűrőben hagyjuk lecsöpögni a levét;
a lila hagymát és a koriandert finomra vágjuk és hozzákeverjük a paradicsomhoz, a sóval és a limelével ízesítjük;
egy forró serpenyőben alaposan lepirítjuk a csirkeszeletek mindkét oldalát, majd ha már átsült, félretesszük pihenni. 3-4 perc pihentetés után felcsíkozzuk a sült csirkét és tálalhatjuk is;
a tortilla lapokat nyílt láng felett vagy száraz serpenyőben felhevítjük, ráhelyezzük a csirkét, a salsát és 1-2 szelet avokádót. Ízlés szerint rakhatunk rá jalapenot, megszórhatjuk még korianderrel és adhatunk hozzá friss limelevet is.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.
A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.
Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.
A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.
Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.
Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.
Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.
Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!
A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.
Az uborkasaláta nem hiányozhat a sült húsok, fasírtok mellől. A kínai változat nemcsak azért különleges, mert a fűszerezése teljesen más, hanem azért is, mert kés helyett sodrófával dolgozzuk meg az uborkát.
szóljon hozzá!