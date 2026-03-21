Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.
Hozzávalók:
3 dl mandulatej;
1 tk őrölt kurkuma;
1/4 tk őrölt gyömbér;
1/4 tk őrölt fahéj;
1/4 tk vaníliaaroma;
1 csipet őrölt kardamom;
1 csipet fekete őrölt bors;
1 tk méz.
Elkészítés:
gyorsforralóban felmelegítjük a tejet és hozzáadjuk a fűszereket: az őrölt kurkumát, a gyömbért, a fahéjat. Ízlés szerint lehet ízesíteni vaníliával és kardamommal is. Ha először próbáljuk, érdemes lehet még óvatosabban fűszerezni, hogy eltaláljuk a nekünk tetsző ízesítést;
beleszórunk egy csipet őrölt borsot, ez segíti a kurkumában található hatóanyag felszívódását;
felmelegítés után vegyük le a tűzről a tejet és édesítsük ízlés szerint, a méz vagy juharszirup kifejezetten jól áll neki;
ha a tetejét fahéjjal megszórjuk, még ízletesebb lesz az ital.
