Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

Liget

2026. március 21., 09:452026. március 21., 09:45

Hozzávalók:

  • 3 dl mandulatej;

  • 1 tk őrölt kurkuma;

  • 1/4 tk őrölt gyömbér;

  • 1/4 tk őrölt fahéj;

  • 1/4 tk vaníliaaroma;

  • 1 csipet őrölt kardamom;

  • 1 csipet fekete őrölt bors;

  • 1 tk méz.

Elkészítés:

  • gyorsforralóban felmelegítjük a tejet és hozzáadjuk a fűszereket: az őrölt kurkumát, a gyömbért, a fahéjat. Ízlés szerint lehet ízesíteni vaníliával és kardamommal is. Ha először próbáljuk, érdemes lehet még óvatosabban fűszerezni, hogy eltaláljuk a nekünk tetsző ízesítést;

  • beleszórunk egy csipet őrölt borsot, ez segíti a kurkumában található hatóanyag felszívódását;

  • felmelegítés után vegyük le a tűzről a tejet és édesítsük ízlés szerint, a méz vagy juharszirup kifejezetten jól áll neki;

  • ha a tetejét fahéjjal megszórjuk, még ízletesebb lesz az ital.

Recept Gasztroliget Repeta
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

