Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kedves naplóm, új év van

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század

Ha a 19. századi naplókat és naplószerű szövegeket nézzük, feltűnő, hogy az év eleje ritkán boldog

Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Nagy Lilla

2026. január 02., 16:322026. január 02., 16:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az év eleje különös idő. A 19. században éppúgy az volt, mint ma: egyszerre kínált újrakezdést és késztetett számvetésre. A naptár fordulása nem puszta technikai esemény volt, hanem erkölcsi és szellemi határvonal. Nem véletlen, hogy a korszak jelentős alkotói – akár naplóban, akár levelekben, akár önéletrajzi szövegeikben – újra és újra visszatértek ehhez a pillanathoz. Az év eleje náluk nem ünnep, hanem kérdés: mit kezdjek az idővel, amely megint rám szakadt?

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század Galéria

Barabás Miklós: Széchenyi István (1836)

Hirdetés

Fotó: Forrás: Wikipédia

Széchenyi István: a kezdet mint ítélet

Ha a 19. századi magyar irodalomban és gondolkodásban valódi év eleji naplóhangot keresünk, Széchenyi Istvánnál biztosabb forrást aligha találunk. Naplói nemcsak terjedelmükben, hanem tónusukban is egyedülállók: szinte minden évkezdet önvizsgálattá válik bennük.

Széchenyi számára az új esztendő nem ígéret, hanem próba. Az idő múlása nem enyhít, hanem súlyosbít.

Januári bejegyzéseiben újra és újra visszatér a gondolat: az ember hajlamos tervekkel áltatni magát, miközben ugyanazokat a hibákat hordozza tovább. A kezdet nála nem tiszta lap, hanem ugyanannak az életnek a folytatása – csak nagyobb felelősséggel. A napló hangja gyakran szigorú, már-már kegyetlen: az év eleje alkalom arra, hogy az ember szembenézzen saját elégtelenségével.

Ez a szemlélet messze áll a romantikus újrakezdés képzetétől. Széchenyinél az idő nem megújít, hanem elszámoltat. Az év fordulója nem hoz feloldozást, csak újabb kérdéseket: vajon sikerült-e bármit jóvátenni abból, ami az előző évben elhibázódott?

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század Galéria

Barabás Miklós: Arany János portréja (1848)

Arany János: csendes számadás, visszafogott kétely

Arany János alkatilag is idegenkedett a nagy gesztusoktól, s ez az évkezdéshez való viszonyán is érezhető. Nem vezetett naplót a szó szoros értelmében, de levelei és késői feljegyzései naplószerű pontossággal rögzítik lelkiállapotait. Az év eleje nála nem drámai fordulópont, inkább halk megállás.

Arany januárban nem tervez nagy ívű változásokat. Inkább mérlegel: maradt-e ereje, érdemes-e folytatni, van-e még helye a megszólalásnak?

Az új év nem lelkesíti, inkább felerősíti az idő múlásának tudatát. A számvetés itt nem heroikus, hanem emberi: a költő nem a világot akarja megváltani, csak tisztázni, mire képes még. Ez a visszafogott, már-már rezignált hang különösen érdekessé teszi Arany év eleji megszólalásait. Az új kezdet nem felszabadítja, hanem elcsendesíti. A kérdés nem az, mi lesz más, hanem az, mi marad ugyanaz, és vajon elviselhető-e így is.

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század Galéria

Orlai Petrich Soma: Petőfi Pesten 1848-ban

Fotó: Forrás: Wikipédia

Petőfi Sándor: az idő elutasítása

Petőfi Sándor esetében nehéz klasszikus értelemben vett év eleji feljegyzésekről beszélni. Nem azért, mert ne írt volna eleget, hanem mert számára a naptár nem bírt jelentőséggel. Petőfit nem az év kezdete érdekelte, hanem az indulás pillanata, amely bármikor eljöhetett. Leveleiben és úti jegyzeteiben az újrakezdés nem kötődik dátumhoz. Amikor mégis az év elején szólal meg, hangja nem számvető, hanem elrugaszkodó.

A múlt nem tanulság, hanem teher, amelyet le kell vetni. Petőfi nem javítani akar, hanem újrakezdeni, radikálisan, visszavonhatatlanul.

Ez a szemlélet magyarázza azt is, miért nem maradt ránk tőle valódi napló. Petőfi nem rögzíteni akarta önmagát, hanem alakítani. Az idő nála nem körkörös, hanem előre törő: az év eleje csak egy újabb alkalom arra, hogy kimondja, nem ott tart, ahol tegnap volt.

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század Galéria

Jókai Mór - Barabás Miklós litográfiája (1854)

Fotó: Forrás: Wikipédia

Jókai Mór: az új év mint történetkezdés

Jókai Mór viszonya az évkezdethez éles ellentétben áll Arany vagy Széchenyi magatartásával. Nála az új esztendő nem teher, hanem lehetőség. Előszavaiban, visszaemlékezéseiben az év eleje gyakran narratív funkciót kap: új történet indul, új világ épül. Jókai számára a kezdet nem belső válság, hanem alkotói feladat. Az idő nem szorongatja, hanem munkára ösztönzi.

Az új év az új regény ígéretét hordozza, s ezzel együtt azt a hitet, hogy az ember képes formát adni a jövőnek.

Ez a derűs, alkotásközpontú szemlélet jól tükrözi a korszak polgári optimizmusát. Jókainál az év eleje nem számadás, hanem előkészítés: nem azt kérdezi, mit rontott el, hanem azt, mit lehet még megírni.

napló, Petőfi, Jókai, Arany, Széchenyi, 19. század Galéria

Jókai az egyetlen, aki kifejezetten szerette az évkezdetet. Előszavaiban, visszaemlékezéseiben az új év gyakran jelenik meg mint narratív kezdet: új regény, új remény, új világ

Fotó: Forrás: Wikipédia

Kezdetek és különbségek

A 19. századi magyar alkotók év eleji megszólalásait vizsgálva feltűnő, mennyire eltérően értelmezték ugyanazt a pillanatot. Széchenyi számára az új év erkölcsi ítélet, Aranynak csendes mérlegelés, Petőfinek alkalom az elszakadásra, Jókainak pedig új történet kezdete. A közös mégis az, hogy egyikük sem tekintett az évkezdetre puszta formalitásként.

Az idő fordulása mindannyiuk számára kihívás volt: szembenézés önmagukkal, munkájukkal, lehetőségeikkel.

Az év eleje nem megnyugtatta, hanem mozgásba hozta, ki-kit a maga alkatának megfelelően. Talán éppen ezért hatnak ma is ezek a feljegyzések és naplószerű szövegek. Nem azért, mert tanácsot adnak, hanem mert megmutatják: a kezdet sosem egyszerű. Az idő „újraindul”, de az ember ugyanaz marad, kérdésekkel, reményekkel, kételyekkel.

Napló Régmúlt
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Székelyhon

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Székelyhon

Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Székely Sport

Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Krónika

Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Székely Sport

Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája

A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől

Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek

Még pár nap, és itt a karácsony. Amikor már nincs idő tökéletesre, előkerülnek a legegyszerűbb eszközök: filc, fonal, linóleum. Kézzel készített díszek, amelyek nemcsak a fát, hanem az ünnepet is felöltöztetik.

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
2025. december 21., vasárnap

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát

Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
2025. december 17., szerda

Vérrel kódolt ellentétek

Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.

Vérrel kódolt ellentétek
Vérrel kódolt ellentétek
2025. december 17., szerda

Vérrel kódolt ellentétek
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre

Nemcsak egy könyv, hanem egy életmű, egy korszak és egy közösség arcképe került reflektorfénybe a Hargita Megyei Kulturális Központban. Székedi Ferenc Mindig formában – Botár László című albuma túlmutat a műkritikán: emberi történetekből építkezik.

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
2025. december 16., kedd

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
2025. december 15., hétfő

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője. Budapesten jártunk.

Egy függöny, amely mesél
Egy függöny, amely mesél
2025. december 15., hétfő

Egy függöny, amely mesél
2025. december 12., péntek

Robogókon szelték át a kontinenseket

Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.

Robogókon szelték át a kontinenseket
Robogókon szelték át a kontinenseket
2025. december 12., péntek

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!