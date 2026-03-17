Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

Nagy Lilla 2026. március 17., 14:322026. március 17., 14:32

„Istenről, hazáról, családról beszélni ma már önmagában szellemi kihívás” – fogalmazott Oláh-Gál Elvira újságíró Demeter Szilárd Hazaszótár című kötetének csíkszeredai bemutatóján. Szerinte a kortárs közbeszédben ezek a fogalmak egyszerre túlhasználtak és kiüresedettek, miközben kimondásuk gyakran politikai vagy ideológiai bélyeget von maga után. A Hazaszótár csíkszeredai bemutatója túlmutatott egy hagyományos könyves eseményen: kulturális és gondolkodásbeli állásfoglalássá vált. Demeter Szilárd részletesen mesélt mind a kötet apropóján felvetett fogalmakról, mind azokról a kérdésekről, amelyek az est során felmerültek.

Fotó: Borbély Fanni

A könyv létrejötte önmagában is üzenet: bár a szövegek korábban rádiós jegyzetekként már elhangzottak, a nyomtatott forma tudatos választás. A könyv mint médium független az algoritmusoktól, az infrastruktúrától és a digitális zajtól, így egyfajta stabil, kézzelfogható jelenlétet biztosít. Ebben az értelemben a könyv nem csupán tartalomhordozó, hanem ellenállás is a gyorsan fogyó, gyakran visszhangtalan online kommunikációval szemben. A Hazaszótár ráadásul szerzői kiadásban jelent meg, forgalomba nem került. Demeter Szilárd tudatosan úgy döntött, hogy a kötet csak személyes találkozások révén jusson el az olvasókhoz. Ez a gesztus tovább erősíti a könyv súlyát: nem pusztán megvásárolható tárgy, hanem átadott gondolat. A dedikálás is ehhez igazodik: a szerző csak azután írja alá a könyvet, hogy az olvasó már elolvasta, mintegy visszajelzést kérve a befogadásról.

A beszélgetés központi fogalma a haza volt, amely nem rögzített definícióként, hanem személyes és történeti tapasztalatként jelenik meg. A határon túli lét élménye különösen élesen mutat rá a fogalom összetettségére: a haza egyszerre lehet jelen és hiányzó. A kulturális tér azonban felülírja a politikai határokat: az irodalom és a művészet közös nyelvet teremt, amelyben a közösség mégis egységként él tovább. A Hazaszótár így nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel: hol kezdődik és hol ér véget a haza?

Hasonlóan konkrét tapasztalatokon keresztül értelmeződik a teremtés rendje is.

A természetben végzett munka, például a kertművelés, rávilágít arra, hogy minden cselekvés következményekkel jár.

Ez éles ellentétben áll a modern élet gyakran következmény nélkülinek tűnő működésével. A felismerés lényege, hogy az ember nem ura, hanem része egy nála nagyobb rendszernek, amelynek működését csak korlátozottan érti. A kultúrához való viszony szintén központi témája volt az estének, és felmerült az is, hogy mi a különbség a kultúrafogyasztók és kultúrahordozók között. Míg az előbbi passzív befogadást jelent, az utóbbi aktív részvételt: alkotást, továbbadást, közösségi jelenlétet. A digitális világban a fogyasztás vált uralkodóvá, ami nemcsak időt vesz el, hanem a cselekvés képességét is gyengíti. Ezzel szemben a kultúra hordozása mindennapi tevékenységekben, akár a főzésben vagy a mesélésben is megvalósulhat.

Az est során kitértek az értékek kérdésére is, különösen arra, hogy mennyiben tekinthetők univerzálisnak. Demeter Szilárd álláspontja szerint nem minden történelmi felelősség kollektív, és nem minden érték alkalmazható egyformán minden közösségre. Ez a gondolat a nyugati narratívákkal szemben fogalmaz meg kritikát, hangsúlyozva a saját történelmi tapasztalatok jelentőségét. A beszélgetésen felmerült a vitakultúra is. A 19. századi magyar nyilvánosság példája azt mutatja, hogy a lassabb, átgondoltabb megszólalás minőségi gondolkodást eredményezett, és lehetőséget teremtett a társadalmi mobilitásra. Ezzel szemben a mai, azonnali reakciókra épülő kommunikáció gyakran felszínesebb.

A magyar nyelv sajátos helyzete – rokontalansága – szintén meghatározó tényezőként fonódott bele a beszélgetésbe. Mivel nincs közvetlen nyelvi kapcsolódás más népekhez, a kultúrának „önmagán belül” kellett megteremtenie a világ teljességét. Ez a zártság ugyanakkor gazdag, sokrétegű kulturális teret hozott létre. A történelmi példák azt erősítik, hogy a magyar kultúra gyakran krízishelyzetekben mutatta meg legnagyobb erejét. A reformkor és az azt követő időszak szellemi teljesítményei részben abból a nyomásból fakadtak, amely a nemzeti lét kérdését tette tétre.

A visszatérő minta az alkalmazkodás: a közösség képes újraszervezni önmagát, még a legsúlyosabb történelmi helyzetekben is.

A 20. század azonban töréseket hozott. A diktatúrák és ideológiák, különösen a kommunizmus nemcsak politikai, hanem identitásbeli változásokat is előidéztek. Az „új embertípus” ideológiája gyengítette a nemzeti kötődéseket, miközben a mindennapi kompromisszumok fokozatos erkölcsi kopáshoz vezettek. Ez a folyamat nem látványos, hanem apró döntések sorozatában valósult meg, mégis mélyen átalakította a közösségi normákat.

A rendszerváltás után új kihívás jelent meg: a külső mércékhez való igazodás. A kulturális értékek megítélésében egyre nagyobb szerepet kaptak a nemzetközi visszajelzések, ami felveti a kérdést: szükség van-e külső legitimációra ahhoz, hogy felismerjük saját értékeinket? Ezzel párhuzamosan a magaskultúra szerepe is átalakult. A 20. század második felétől a tömegkultúra egyre inkább átvette a helyét, a hangsúly pedig az alkotásról a fogyasztásra, a mélységről a hozzáférhetőségre került át.

A beszélgetés végső tanulsága mégis időtlen: a kultúra nem adottság, hanem folyamatos feladat.