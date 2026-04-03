Péter Beáta: Név nélküli tag

Kedves csoporttagok! Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet kapni savanyú káposztát? – ezt az ártatlannak tűnő kérdést tette fel a Név nélküli tag „nevű” egyén az egyik közösségi oldal valamely csoportjában.

Miért nem tett el hordóban? Miért kell mindig a készre várni, miért várja a sült galambot (mondjuk, a savanyú káposztát)? Vidékünkön egy rendes háziasszony maga savanyít káposztát (noha nem tudni, hogy milyen nemű a kérdező…). Ilyenkor kell elindulni? Miért hagyta utolsó percre? Más konyhájában már javában rotyog a töltött káposzta! – ilyen és ezekhez hasonló kommentek záporoztak rendületlenül.

Hirdetés



Egy hölgy jelezte, hogy ő ugyan nem tudja, hogy hol lehet kapni, de azt bizton állítja, hogy egy kutatás szerint a fermentált élelmiszerek csökkentik a szociális fóbia tüneteit. És mivel a bejegyzés írója a névtelenséget választotta, valószínű, hogy szorong és alacsony az önértékelése. Úgyhogy mindenképp ajánlja, hogy fogyasszon minél több savanyú káposztát. „Bizonyára vitaminhiánya van, a vérszegény bejegyzés is ezt hivatott aláhúzni” – írta K. Magdolna és Lajos nevű hozzászóló. És ajánlotta, hogy savanyú káposzta helyett inkább a sokak számára bevált, bizonyos termékcsaládban megtalálható C-vitamint szedje. Igaz, hogy nem olcsó, de hatásos, keresse bizalommal, ő maga is forgalmaz ilyent. Melléje pedig van egy olyan étrend-kiegészítő, amely, ha kell fogyaszt, ha kell, hizlal, sőt, mosogatni és fogat mosni is lehet vele. Volt, aki azt ajánlotta, hogy előbb a lelki életét hozza egyensúlyba, és ezt a legjobb módon úgy teheti meg, hogy „háncs meg egy cik foghatymát Ted a parnad allá samikor fekelsz mongyad hogy pűpű szerencse!” Mindenképp hatásos. „Babaagy elado” – próbálkozott gyermeke kinőtt ágyán továbbadni egy anyuka, ha már ilyen népes társaság gyűlt össze a bejegyzés alatt.

Néhányan azon kezdtek vitatkozni, hogy a szárhegyi, a szépvízi, a csicsói vagy a háromszéki káposzta a legjobb eltevésre, melyiknek vékonyabb a levele, finomabb az íze, melyik érik be hamarabb – a lényeg ugyanaz volt: a miénk a legjobb, a többi nem ér semmit!

Mások afelől érdeklődtek szegény Név nélküli tagtól, hogy ha még a nevét sem meri felvállalni, akkor hogyan akar savanyú káposztát találni, egyáltalán enni? „Hát olyan nehéz felvállalni ezt?” – kérdezte a szintén Név nélküli tag (2425).

Aztán olyanok is voltak, akik maguk is érdeklődtek valamiről, és így betüremkedtek kérdésükkel a bejegyzés alá. „Szép jó estét valaki tugy hónap lesz bolha piasz”. Vagy hogy a Femina alatti turkáló hová költözött? S hogy mikor nyitják meg a nagy bevásárlóközpontot? De oda pénz is kell – jutott eszébe valakinek, s rögtön érdeklődött is, hogy vajon a „gyerekpénszt” mikor utalják: „Jo Napot kivánok, valaki Tugya é hogy Ma lessz sejej segej sergej”. Jött is a kérdés-válasz: „Mejik megye?” S hogy valaki a „magyar pénzt” kapta-e már meg, de azt nem is úgy hívják, illene tudni – javította ki egy következő hozzászóló az előzőt, mert az a „szülőföldem magyarul” pénz. „Érdekel” – nyomatékosította csak úgy a Betti Bettici nevű kommentelő.

De mivel aznap épp nem utaltak semmit – meg egyébként is –, rögtön előkerült, hogy ki is a hibás ezért: a politikusok, a hazug média, a tanárok, az orvosok, az ügyvédek, azok, akik nem ügyvédek, az eladók, a vásárlók, a házmesterek, a hoppmesterek, a drótostótok, a húsevők, a vegánok, a beoltottak, a beoltatlanok, a hiszékenyek, a hívők, a hitetlenek, a focisták, a hokisták, a lobbisták, a trapisták, a művészek, az amatőrök, a szurkolók, az ellenszurkolók, a politikusok (többször is), a helyi sajtó, mert nem ír róla, a nemzetközi sajtó, mert ír róla, de hibás a rendszer és az egész világ, és főleg hibások a sajtkészítők, mert mernek boldogok lenni.

Végtére is, nem derült ki, hogy hol lehet savanyú káposztát kapni, pedig most már engem is érdekel. Ha netán tudják, kérem, írják meg kommentben.