Mézes-mustáros szűzpecsenye

méz, mustár, szűzpecsenye, recept

Fotó: György Ottilia

Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.

György Ottilia

2025. december 26., 11:072025. december 26., 11:07

Hozzávalók:

  • 1 kg szűzpecsenye

  • 4 evőkanál mustár

  • 1 evőkanál méz

  • só ízlés szerint

  • néhány evőkanál olaj

  • 1 teáskanál cayenne-bors

  • fokhagymapor

  • rozmaring

Elkészítése:

Egy tálban keverjük össze a mustárt, a mézet, az olajat, a rozmaringot, a cayenne-borsot és a fokhagymaport. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. A pácot eloszlatjuk a szűzpecsenye egész felületén. Lefedjük alufóliával, majd hűtőbe rakjuk egy éjszakára pihenni. Másnap a sütőt előmelegítjük 180 Celsius-fokra. A húst körülbelül 20 percig sütjük az egyik oldalán, majd megfordítjuk és további 20 percig sütjük.

Recept
