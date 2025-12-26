Mézes-mustáros szűzpecsenye

Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.

Hozzávalók:

1 kg szűzpecsenye

4 evőkanál mustár

1 evőkanál méz

só ízlés szerint

néhány evőkanál olaj

1 teáskanál cayenne-bors

fokhagymapor

rozmaring

Elkészítése:

Egy tálban keverjük össze a mustárt, a mézet, az olajat, a rozmaringot, a cayenne-borsot és a fokhagymaport. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. A pácot eloszlatjuk a szűzpecsenye egész felületén. Lefedjük alufóliával, majd hűtőbe rakjuk egy éjszakára pihenni. Másnap a sütőt előmelegítjük 180 Celsius-fokra. A húst körülbelül 20 percig sütjük az egyik oldalán, majd megfordítjuk és további 20 percig sütjük.