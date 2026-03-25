Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.
Hozzávalók:
50 dkg csirkemellfilé;
só;
bors;
3 tk szárított bazsalikom;
olívaolaj;
3 dkg vaj;
2 gerezd fokhagyma;
2,5 dl csirkealaplé;
2,5 dl főzőtejszín;
5 dkg parmezán (reszelt);
2 tk pirospaprika;
½ tk csilipehely;
8 db aszalt paradicsom;
25 dkg tészta;
bazsalikomlevél.
Elkészítés:
a csirkemelleket felszeleteljük, sózzuk és borsozzuk, és a szeletek mindkét oldalát befűszerezzük a szárított bazsalikommal;
egy serpenyőben, kevés olajon lepirítjuk a csirkemellszeleteket, félretesszük a megsült húsokat és a visszamaradt pörzsanyagon megolvasztjuk a vajat, ráhelyezzük az aprított fokhagymát és addig dinszteljük, míg megérezzük az illatát;
felöntjük a csirkealaplével és a tejszínnel, beleszórjuk a reszelt parmezánt és pár perc alatt besűrítjük a szószt. Fűszerezzük pirospaprikával, csilipehellyel és hozzáadjuk a csíkokra vágott aszalt paradicsomot is. Visszahelyezzük a megsütött csirkemellszeleteket és pár perc alatt összefőzzük;
a csirkéket ismét kiszedjük, a szószt pedig összekeverjük a kifőtt tésztával;
a tálaláskor a tésztára helyezzük a csirkemellszeleteket, megszórjuk friss bazsalikommal vagy petrezselyemmel, és reszelt parmezán sajttal.
