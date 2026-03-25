Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

Liget

2026. március 25., 10:312026. március 25., 10:31

Hozzávalók:

  • 50 dkg csirkemellfilé;

  • só;

  • bors;

  • 3 tk szárított bazsalikom;

  • olívaolaj;

  • 3 dkg vaj;

  • 2 gerezd fokhagyma;

  • 2,5 dl csirkealaplé;

  • 2,5 dl főzőtejszín;

  • 5 dkg parmezán (reszelt);

  • 2 tk pirospaprika;

  • ½ tk csilipehely;

  • 8 db aszalt paradicsom;

  • 25 dkg tészta;

  • bazsalikomlevél.

Elkészítés:

  • a csirkemelleket felszeleteljük, sózzuk és borsozzuk, és a szeletek mindkét oldalát befűszerezzük a szárított bazsalikommal;

  • egy serpenyőben, kevés olajon lepirítjuk a csirkemellszeleteket, félretesszük a megsült húsokat és a visszamaradt pörzsanyagon megolvasztjuk a vajat, ráhelyezzük az aprított fokhagymát és addig dinszteljük, míg megérezzük az illatát;

  • felöntjük a csirkealaplével és a tejszínnel, beleszórjuk a reszelt parmezánt és pár perc alatt besűrítjük a szószt. Fűszerezzük pirospaprikával, csilipehellyel és hozzáadjuk a csíkokra vágott aszalt paradicsomot is. Visszahelyezzük a megsütött csirkemellszeleteket és pár perc alatt összefőzzük;

  • a csirkéket ismét kiszedjük, a szószt pedig összekeverjük a kifőtt tésztával;

  • a tálaláskor a tésztára helyezzük a csirkemellszeleteket, megszórjuk friss bazsalikommal vagy petrezselyemmel, és reszelt parmezán sajttal.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Ezek is érdekelhetik

Történelmi nap a benzinkutaknál
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Történelmi nap a benzinkutaknál
Székelyhon

Történelmi nap a benzinkutaknál
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Székelyhon

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Székely Sport

Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
Krónika

Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Székely Sport

„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 21., szombat

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 15., vasárnap

