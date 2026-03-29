Kincs, amire nem vigyázunk eléggé: az ivóvíz

víz, bolygó, élet, kincs, szárazföld, természet

Fotó: Olti Angyalka

Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz, a többi sós. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz, ami az életünk során körülbelül 50 százalékig csökken. Egy fa víztartalma fajtól függően a tömegének több mint fele. A víznek köszönhetően – Carl Sagan szavaival élve – mi vagyunk a halványkék pötty az univerzumban.

Haba Tünde

2026. március 29., 16:052026. március 29., 16:05

A víz az egyik legfontosabb eleme az életnek, mely örök körforgásban van a szervezetünkben és a természetben is.

Az ipari forradalom óta drasztikusan elszennyeztük a vizeinket, elképzelhetetlen mennyiségű szemetet öntöttünk az óceánokba, a folyószabályozási megaprojektekkel elértük, hogy az esővizek a legrövidebb úton érjenek el a sós tengerekig. A mezőgazdaságban az intenzív szántásokkal minimálisra csökkentettük a talaj vízmegtartó képességét, kivágtuk az őshonos erdeinket, amelyek a folyó- és állóvizekkel együttműködve képesek lennének stabilizálni vagy akár átalakítani a mikroklímát az adott mikrórégióban. Száz évvel ezelőtt még iható vizek folytak a patakokban, sőt akár a folyókban is, mára már sajnos nagyon sok helyen ihatatlan víz sem folyik, nemhogy iható. Egyre több helyen elapadnak a kutak. Az ember olyan szinten beleavatkozott a természet működésébe, hogy úgy tűnik nagyon elbillentette azt az érzékeny egyensúlyi állapotot, amitől az egész világunk működött.

A klímaválság tulajdonképpen nem arról szól, hogy pár fokkal melegebb lett, hanem arról, hogy az egyenletes áramlása a víznek a természetben megváltozott és szélsőséges formákat öltött. Extrém aszályok után nagyon heves esőzések, árvizek, hurrikánok, extrém meleg hőmérséklet után nagyon rövid időn belül extrém hideg jön.

És a víznek ezt a nagyon egyenlőtlenné vált áramlását a természet, amelynek rugalmasságát szintén erősen meggyengítettük, már nem tudja lecsillapítani.

Március 22-e a víz világnapja. A fejlett országokban, ahol szinte mindegyik lakásban ivóvíz folyik a csapon és bármelyik üzletben vásárolhatunk palackozott ivóvizet, talán fel sem tűnik, mekkora baj van. Ezen a napon – és nem csak – fontos tudatosítanunk, hogy mi a nagyon szerencsés kevesek közé tartozunk. Még. A világ számos országában emberek millió (többnyire nők és lányok) napi több órát töltenek el vízhordással. Sokan emiatt nem járhatnak iskolába. A vízhiány miatt a higiéniás körülmények sem megfelelőek, ami nagyon sok betegség melegágya.

Mi, a szerencsésebbek, vajon tudjuk-e azt, hogy a víz, ami otthon a csapból folyik, honnan jön? Vagy az, amit a palackban megvásárolunk a boltban? Milyen tisztítási folyamaton megy keresztül? Milyen csöveken vezetik el az otthonunkig vagy az ásványvíz palackozó gyárig? Miből van a palack, amibe töltik, és milyen anyagokat tud belőle kioldani a víz? Milyen módszerekkel ellenőrzik a minőségét? Milyen szennyeződési szintre mondják, hogy az még a határérték alatt van? Tudjuk-e azt, hogy az a víz, ami a kagylóba vagy vécébe folyik, onnan hová megy tovább? Mi lesz vele? Hogyan kerül vissza a természetbe? Vajon mi még találkozunk azzal a vízzel, ami elhagyja a lakásunkat? Ha palackos vizet fogyasztunk, vajon tudjuk-e, évente hány tonna szemetet termelünk ezzel? Tudjuk-e milyen „ára” van a tiszta ivóvíznek, amit nap mint nap fogyasztunk?

Talán elmondhatjuk, hogy a legnagyobb „ára” a palackos vizeknek van. Úgy is, hogy az ilyen vízért kell legjobban a zsebünkbe nyúlnunk, és olyan szempontból is, hogy ez a megoldás szennyezi a leginkább a környezetünket, óriási mennyiségű hulladékot termelve. Bár most már Romániában is működik a visszaváltó rendszer és elég nagy arányban újra is hasznosítják az így begyűjtött műanyag hulladékot, ha belegondolunk, mekkora energiaigénye van annak, hogy ezeket a palackokat legyártsák, összegyűjtsék, újrahasznosítsák, még mindig sokkal környezettudatosabb megoldás csökkenteni ennek mennyiségét.

Az ország sok vidékéhez képest elmondhatjuk, hogy itt a vezetékes ivóvíz is jó ízű és jó minőségű, bár valószínű, hogy a vízügyi infrastruktúrára sok helyen ráférne egy javítás, modernizálás. Ezt egyéni szinten úgy tudjuk kiváltani, ha valamilyen módszerrel tovább tisztítjuk a csapvizet. A legegyszerűbb verzió egy cserélhető szűrővel rendelkező vízszűrő kancsó, ami szintén elég sok hulladékot termel, de határozottan kevesebbet, mint a palackos víz. Ha ennél jobb hatásfokkal szeretnénk tisztítani az ivóvizünket, kevesebb hulladékkal, akkor rengeteg féle csapra szerelhető vízszűrő-berendezés közül válogathatunk.

Itt, Székelyföldön, a borvizek hazájában, igazán szerencsések vagyunk, hiszen rengeteg jó ízű, tiszta, akár gyógyhatású borvízforrás van a környéken, amelyek ráadásul ingyen elérhetőek bárki számára. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ha nem vigyázunk kellőképpen a források közvetlen és tágabb környezetére, akkor ezek a vizek is elszennyeződhetnek.
Tudatosítsuk magunkban, hogy a tiszta ivóvíz egy kincs, amire úgy kell vigyáznunk, hogy az unokáinknak is maradjon.

2026. március 28., szombat

Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.

2026. március 27., péntek

A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

