Kincs, amire nem vigyázunk eléggé: az ivóvíz

Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz, a többi sós. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz, ami az életünk során körülbelül 50 százalékig csökken. Egy fa víztartalma fajtól függően a tömegének több mint fele. A víznek köszönhetően – Carl Sagan szavaival élve – mi vagyunk a halványkék pötty az univerzumban.

Haba Tünde 2026. március 29., 16:052026. március 29., 16:05

A víz az egyik legfontosabb eleme az életnek, mely örök körforgásban van a szervezetünkben és a természetben is. Az ipari forradalom óta drasztikusan elszennyeztük a vizeinket, elképzelhetetlen mennyiségű szemetet öntöttünk az óceánokba, a folyószabályozási megaprojektekkel elértük, hogy az esővizek a legrövidebb úton érjenek el a sós tengerekig. A mezőgazdaságban az intenzív szántásokkal minimálisra csökkentettük a talaj vízmegtartó képességét, kivágtuk az őshonos erdeinket, amelyek a folyó- és állóvizekkel együttműködve képesek lennének stabilizálni vagy akár átalakítani a mikroklímát az adott mikrórégióban. Száz évvel ezelőtt még iható vizek folytak a patakokban, sőt akár a folyókban is, mára már sajnos nagyon sok helyen ihatatlan víz sem folyik, nemhogy iható. Egyre több helyen elapadnak a kutak. Az ember olyan szinten beleavatkozott a természet működésébe, hogy úgy tűnik nagyon elbillentette azt az érzékeny egyensúlyi állapotot, amitől az egész világunk működött. Hirdetés

A klímaválság tulajdonképpen nem arról szól, hogy pár fokkal melegebb lett, hanem arról, hogy az egyenletes áramlása a víznek a természetben megváltozott és szélsőséges formákat öltött. Extrém aszályok után nagyon heves esőzések, árvizek, hurrikánok, extrém meleg hőmérséklet után nagyon rövid időn belül extrém hideg jön.

És a víznek ezt a nagyon egyenlőtlenné vált áramlását a természet, amelynek rugalmasságát szintén erősen meggyengítettük, már nem tudja lecsillapítani.

Március 22-e a víz világnapja. A fejlett országokban, ahol szinte mindegyik lakásban ivóvíz folyik a csapon és bármelyik üzletben vásárolhatunk palackozott ivóvizet, talán fel sem tűnik, mekkora baj van. Ezen a napon – és nem csak – fontos tudatosítanunk, hogy mi a nagyon szerencsés kevesek közé tartozunk. Még. A világ számos országában emberek millió (többnyire nők és lányok) napi több órát töltenek el vízhordással. Sokan emiatt nem járhatnak iskolába. A vízhiány miatt a higiéniás körülmények sem megfelelőek, ami nagyon sok betegség melegágya.

Mi, a szerencsésebbek, vajon tudjuk-e azt, hogy a víz, ami otthon a csapból folyik, honnan jön? Vagy az, amit a palackban megvásárolunk a boltban? Milyen tisztítási folyamaton megy keresztül? Milyen csöveken vezetik el az otthonunkig vagy az ásványvíz palackozó gyárig? Miből van a palack, amibe töltik, és milyen anyagokat tud belőle kioldani a víz? Milyen módszerekkel ellenőrzik a minőségét? Milyen szennyeződési szintre mondják, hogy az még a határérték alatt van? Tudjuk-e azt, hogy az a víz, ami a kagylóba vagy vécébe folyik, onnan hová megy tovább? Mi lesz vele? Hogyan kerül vissza a természetbe? Vajon mi még találkozunk azzal a vízzel, ami elhagyja a lakásunkat? Ha palackos vizet fogyasztunk, vajon tudjuk-e, évente hány tonna szemetet termelünk ezzel? Tudjuk-e milyen „ára” van a tiszta ivóvíznek, amit nap mint nap fogyasztunk?

Talán elmondhatjuk, hogy a legnagyobb „ára” a palackos vizeknek van. Úgy is, hogy az ilyen vízért kell legjobban a zsebünkbe nyúlnunk, és olyan szempontból is, hogy ez a megoldás szennyezi a leginkább a környezetünket, óriási mennyiségű hulladékot termelve. Bár most már Romániában is működik a visszaváltó rendszer és elég nagy arányban újra is hasznosítják az így begyűjtött műanyag hulladékot, ha belegondolunk, mekkora energiaigénye van annak, hogy ezeket a palackokat legyártsák, összegyűjtsék, újrahasznosítsák, még mindig sokkal környezettudatosabb megoldás csökkenteni ennek mennyiségét.

Az ország sok vidékéhez képest elmondhatjuk, hogy itt a vezetékes ivóvíz is jó ízű és jó minőségű, bár valószínű, hogy a vízügyi infrastruktúrára sok helyen ráférne egy javítás, modernizálás. Ezt egyéni szinten úgy tudjuk kiváltani, ha valamilyen módszerrel tovább tisztítjuk a csapvizet. A legegyszerűbb verzió egy cserélhető szűrővel rendelkező vízszűrő kancsó, ami szintén elég sok hulladékot termel, de határozottan kevesebbet, mint a palackos víz. Ha ennél jobb hatásfokkal szeretnénk tisztítani az ivóvizünket, kevesebb hulladékkal, akkor rengeteg féle csapra szerelhető vízszűrő-berendezés közül válogathatunk.

