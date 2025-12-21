Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Karácsony fenntarthatóan?

fenntartható, ünnep, tudatosság, vásárlás, főzés

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Haba Tünde

2025. december 21., 16:442025. december 21., 16:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az összes ünnep közül talán a karácsonyi és évvégi ünnepeket kebelezte be leginkább a fogyasztói társadalom. Decemberben jóval több olyan terméket, szolgáltatást vásárolunk, ráadásul sokszor hitelre, amire alapvetően nincsen szükségünk, és legtöbbször azoknak sincs, akiknek ajándékként szánjuk. Aztán az ünnepek után számottevően megnő a kidobott szemét mennyisége, leginkább az élelmiszerhulladéké. A hajléktalanok beszámolói alapján, a karácsony és szilveszter elteltével a nagyobb városokban akár komplett háromfogásos menüt lehet kikukázni, drága italokkal együtt.

Mert egyfajta társadalmi elvárás az, hogy a kifelé mutatott kép mindennél fontosabb, és ilyenkor még nagyobb a verseny abban, hogy azt is megmutassuk, ami nincs.

Hirdetés

Ebben az időszakban sokkal kitartóbbak kell legyünk, ráadásul sokkal hosszabb ideig, ha ellen akarunk állni a mindent domináló „ezt is vedd meg”, „ezt megérdemled”, „erre szükséged van”, „ettől leszel boldog”, „ettől leszel szép és fiatal” pszichológiai nyomásnak. Ahelyett, hogy a természet ritmusával összhangba kerülve befelé fordulnánk és felfedeznénk, hogy a teljes sötétségből hogyan születik meg újra és újra a fény, ilyenkor inkább pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Ezzel a társadalmi nyomással csak nagyon erős tudatossággal lehet szembemenni, és talán csak apró lépésekben.

Tapasztalatom alapján a leginkább hatékony megoldás, ha a hétköznapokban már kipróbált és bevált megoldásokat, mentalitást emeljük át az ünnepi időszakra is. Ilyenkor is részesítsük előnyben a helyi, szezonális és vegyszermentes alapanyagokat. Ha megvan már a kapcsolatunk a helyi termelőkkel, akkor nem olyan nehéz beszerezni tőlük a helyi alapanyagokat az ünnepi menühöz sem. Ha már beépítettük a szezonalitást a mindennapi főzési rutinba, akkor nem lesz olyan nehéz az éppen elérhető téli alapanyagokból kitalálni egy különlegesebb receptet. Ha kialakult már, hogy mit csinálunk a maradékokkal a hétköznapokon, akkor biztosan lesz ötletünk arra is, mit kezdjünk az ünnepi menü maradékával. Ha már kísérleteztünk azzal, hogy otthon is elkészítsünk egyet-kettőt az üzletben kapható készételek közül, akkor talán neki merünk állni egy gasztroajándék elkészítésének is. Ha viszont eddig nem volt fontos szempont a fenntarthatóság az életünkben, akkor ne ilyenkor, karácsonykor kezdjünk el kísérletezni vele, inkább az újévi fogadalmak listájába építsük be.

Ugyanúgy, mint a hétköznapokban a változatosságot, az ünnepen a különlegességet is inkább az elkészítés módjában, a különleges receptekben keressük, ne az egzotikus alapanyagokban.

Itt, Székelyföldön talán az egyik legfenntarthatóbb a hagyományos karácsonyi menü: a húsleves, töltött káposzta, kolbász, házi kenyér és a bejgli. De hasonlóan fenntartható ételeket készíthetünk húsmentes, vagy más különféle étrendet tartó családtagjainknak, vendégeinknek is gyökérzöldségek, téli tökfélék, pisztráng, hüvelyesek és olajos magvak, vagy a nyáron üvegbe zárt gyümölcsök, zöldségek felhasználásával is. Amikor pedig a mennyiséget tervezzük, gondoljunk arra, hogy ünnepek alatt sem szerencsés háromszor annyit enni, sőt, az ünnep alatt is unalmas lesz ugyanazt enni egy hétig, így felesleges nagyobb mennyiségeket készíteni.

A fenntartható szemléletmód talán segíthet egy kicsit visszakanyarodni az ünnep lényegéhez.

A kevesebb ebben az esetben is határozottan több. A karácsony csak akkor tud hiteles és bensőséges lenni, ha a hétköznapjainkat is a karácsony szellemében éljük. És ha az ünnepben is törekszünk a hétköznapok mértékletességére, egyszerűségére. Az ünnep csak kihangosítja azt, ami bennünk és körülöttünk van. Ha béke van és nyugalom, akkor azt. Ha feszültség és nyugtalanság, akkor azt.

Zöldebb konyha
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Téli sportok, topligák és bukaresti rangadó – vasárnap a képernyőn
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyhon

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyhon

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
Székely Sport

Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Krónika

RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Téli sportok, topligák és bukaresti rangadó – vasárnap a képernyőn
Székely Sport

Téli sportok, topligák és bukaresti rangadó – vasárnap a képernyőn
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.

Csirkés taco – videó
Csirkés taco – videó
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó
Hirdetés
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka

A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó

Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

Minden, amiből étel lesz – videó
Minden, amiből étel lesz – videó
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó

A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.

Sertéspörkölt – videó
Sertéspörkölt – videó
2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.

Egy nap ízekben és arányokban
Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga

Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.

Duplán sütőtökös csiga
Duplán sütőtökös csiga
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga
Hirdetés
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.

Csokis sült zabkása – videó
Csokis sült zabkása – videó
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék

Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk

A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!