Karácsony fenntarthatóan?

Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Haba Tünde 2025. december 21., 16:442025. december 21., 16:44

Az összes ünnep közül talán a karácsonyi és évvégi ünnepeket kebelezte be leginkább a fogyasztói társadalom. Decemberben jóval több olyan terméket, szolgáltatást vásárolunk, ráadásul sokszor hitelre, amire alapvetően nincsen szükségünk, és legtöbbször azoknak sincs, akiknek ajándékként szánjuk. Aztán az ünnepek után számottevően megnő a kidobott szemét mennyisége, leginkább az élelmiszerhulladéké. A hajléktalanok beszámolói alapján, a karácsony és szilveszter elteltével a nagyobb városokban akár komplett háromfogásos menüt lehet kikukázni, drága italokkal együtt.

Mert egyfajta társadalmi elvárás az, hogy a kifelé mutatott kép mindennél fontosabb, és ilyenkor még nagyobb a verseny abban, hogy azt is megmutassuk, ami nincs.

Hirdetés Ebben az időszakban sokkal kitartóbbak kell legyünk, ráadásul sokkal hosszabb ideig, ha ellen akarunk állni a mindent domináló „ezt is vedd meg”, „ezt megérdemled”, „erre szükséged van”, „ettől leszel boldog”, „ettől leszel szép és fiatal” pszichológiai nyomásnak. Ahelyett, hogy a természet ritmusával összhangba kerülve befelé fordulnánk és felfedeznénk, hogy a teljes sötétségből hogyan születik meg újra és újra a fény, ilyenkor inkább pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Ezzel a társadalmi nyomással csak nagyon erős tudatossággal lehet szembemenni, és talán csak apró lépésekben.

Tapasztalatom alapján a leginkább hatékony megoldás, ha a hétköznapokban már kipróbált és bevált megoldásokat, mentalitást emeljük át az ünnepi időszakra is. Ilyenkor is részesítsük előnyben a helyi, szezonális és vegyszermentes alapanyagokat. Ha megvan már a kapcsolatunk a helyi termelőkkel, akkor nem olyan nehéz beszerezni tőlük a helyi alapanyagokat az ünnepi menühöz sem. Ha már beépítettük a szezonalitást a mindennapi főzési rutinba, akkor nem lesz olyan nehéz az éppen elérhető téli alapanyagokból kitalálni egy különlegesebb receptet. Ha kialakult már, hogy mit csinálunk a maradékokkal a hétköznapokon, akkor biztosan lesz ötletünk arra is, mit kezdjünk az ünnepi menü maradékával. Ha már kísérleteztünk azzal, hogy otthon is elkészítsünk egyet-kettőt az üzletben kapható készételek közül, akkor talán neki merünk állni egy gasztroajándék elkészítésének is. Ha viszont eddig nem volt fontos szempont a fenntarthatóság az életünkben, akkor ne ilyenkor, karácsonykor kezdjünk el kísérletezni vele, inkább az újévi fogadalmak listájába építsük be.

Ugyanúgy, mint a hétköznapokban a változatosságot, az ünnepen a különlegességet is inkább az elkészítés módjában, a különleges receptekben keressük, ne az egzotikus alapanyagokban.

Itt, Székelyföldön talán az egyik legfenntarthatóbb a hagyományos karácsonyi menü: a húsleves, töltött káposzta, kolbász, házi kenyér és a bejgli. De hasonlóan fenntartható ételeket készíthetünk húsmentes, vagy más különféle étrendet tartó családtagjainknak, vendégeinknek is gyökérzöldségek, téli tökfélék, pisztráng, hüvelyesek és olajos magvak, vagy a nyáron üvegbe zárt gyümölcsök, zöldségek felhasználásával is. Amikor pedig a mennyiséget tervezzük, gondoljunk arra, hogy ünnepek alatt sem szerencsés háromszor annyit enni, sőt, az ünnep alatt is unalmas lesz ugyanazt enni egy hétig, így felesleges nagyobb mennyiségeket készíteni.

A fenntartható szemléletmód talán segíthet egy kicsit visszakanyarodni az ünnep lényegéhez.