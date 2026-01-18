Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.
Hozzávalók
A tésztához:
25 dkg liszt;
0,4 dkg instant élesztő;
1 ek. cukor;
1,25 dl tej;
2,5 dkg vaj;
1 db tojás.
A töltelékhez:
5 dkg nádcukor;
1 tk. vaníliakivonat;
1 ek. őrölt fahéj;
3 dkg vaj.
A mázhoz:
5 dkg mascarpone;
4 dkg vaj;
7,5 dkg porcukor;
0,5 tk. vaníliakivonat.
Elkészítés:
a lisztet, a porélesztőt, a cukrot és a sót egy tálban összekeverjük;
a tejet egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a vajat és alacsony hőfokon addig melegítjük, amíg a vaj elolvad. Levesszük a tűzről és habverővel belekeverjük a tojást;
a tojásos keveréket a liszthez öntjük és kézzel vagy robotgéppel kidagasztjuk a tésztát. Letakarva, meleg helyen kelesztjük legalább egy órán át;
a töltelékhez a nádcukrot, a vaníliát és a fahéjat összekeverjük a szoba-hőmérsékletű vajjal, míg sűrű, de jól kenhető masszát nem kapunk;
a megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen kb. 25 centis négyzetté nyújtjuk, rákenjük a fahéjas tölteléket egészen a szélekig, majd szorosan feltekerjük, akárcsak a bejglit;
a rudat egyenlő szeletekre vágjuk és a sütőpapírral bélelt air fryer kosarába helyezzük. Letakarjuk és hagyjuk további 20-30 percig kelni;
a pihent csigákat 170 fokon, 15-20 perc alatt készre sütjük az air fryerben. A kisült csigákat konyharuhával letakarjuk és hagyjuk langyosra hűlni;
a krémhez a mascarponét kikeverjük a vajjal, porcukorral és a vaníliával, majd a már csak langyos csigákra kenjük.
