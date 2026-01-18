Rovatok
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Liget

2026. január 18., 12:492026. január 18., 12:49

Hozzávalók

A tésztához:

  • 25 dkg liszt;

  • 0,4 dkg instant élesztő;

  • 1 ek. cukor;

  • 1,25 dl tej;

  • 2,5 dkg vaj;

  • 1 db tojás.

A töltelékhez:

  • 5 dkg nádcukor;

  • 1 tk. vaníliakivonat;

  • 1 ek. őrölt fahéj;

  • 3 dkg vaj.

A mázhoz:

  • 5 dkg mascarpone;

  • 4 dkg vaj;

  • 7,5 dkg porcukor;

  • 0,5 tk. vaníliakivonat.

Elkészítés:

  • a lisztet, a porélesztőt, a cukrot és a sót egy tálban összekeverjük;

  • a tejet egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a vajat és alacsony hőfokon addig melegítjük, amíg a vaj elolvad. Levesszük a tűzről és habverővel belekeverjük a tojást;

  • a tojásos keveréket a liszthez öntjük és kézzel vagy robotgéppel kidagasztjuk a tésztát. Letakarva, meleg helyen kelesztjük legalább egy órán át;

  • a töltelékhez a nádcukrot, a vaníliát és a fahéjat összekeverjük a szoba-hőmérsékletű vajjal, míg sűrű, de jól kenhető masszát nem kapunk;

  • a megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen kb. 25 centis négyzetté nyújtjuk, rákenjük a fahéjas tölteléket egészen a szélekig, majd szorosan feltekerjük, akárcsak a bejglit;

  • a rudat egyenlő szeletekre vágjuk és a sütőpapírral bélelt air fryer kosarába helyezzük. Letakarjuk és hagyjuk további 20-30 percig kelni;

  • a pihent csigákat 170 fokon, 15-20 perc alatt készre sütjük az air fryerben. A kisült csigákat konyharuhával letakarjuk és hagyjuk langyosra hűlni;

  • a krémhez a mascarponét kikeverjük a vajjal, porcukorral és a vaníliával, majd a már csak langyos csigákra kenjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
