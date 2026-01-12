Egy hétköznap ízei

Fotó: Barabás Aretta
Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”, mert az egyszerű étel is lehet izgalmas, ha jól van összerakva.
Hozzávalók a bagelhez (4 db):
150 g 2%-os görög joghurt
80 g teljes kiőrlésű liszt
40 g fehér búzaliszt
fél teáskanál só
1 kiskanál sütőpor
Elkészítés:
Az alapanyagokat összekeverjük, majd összegyúrjuk és 4 részre osztjuk. Hosszabb, egyenletes vastagságú hengerré sodorjuk, a tészta két végét egymáshoz illesztve és finoman összenyomva karika formára zárjuk.
A megformázott bageleket forrásban lévő vízbe helyezzük és oldalanként körülbelül egy percig főzzük, majd szűrőkanállal kiemeljük és lecsepegtetjük. A még nedves felületet ízlés szerint megszórhatjuk szezámmaggal, mákkal, durva sóval vagy lenmaggal.
A bageleket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben 18–22 perc alatt aranybarnára sütjük.
Fotó: Barabás Aretta
A teljes reggeli hozzávalói:
2 db bagel
50 g avokádó
1 főtt tojás koktélparadicsom
uborka
saláta mix
A bagelt kettévágjuk, rászeleteljük az avokádót és a főtt töjást, majd salátaágyon tálaljuk.
Tápérték/adag:
Fehérje: 22,5 g
Szénhidrát: 54 g
Zsír: 15,4 g
Kalória: 420 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók a palacsintához (3 darabhoz):
1 tojás
40 g zabpehely
80 g mandulatej
60-80 ml szénsavas víz
csipet só
Elkészítés:
Az összes hozzávalót leturmixoljuk, majd az így kapott masszából olajjal kikent tapadásmentes serpenyőben 3 darab palacsintát sütünk.
Figyelem: a megadott kalóriák két darab palacsintára vonatkoznak.
Hozzávalók a töltelékhez (2 db palacsintába):
80 g light tehéntúró
150 g görög joghurt (2%-os)
7 g méz
fél citrom leve
1 kiskanál stevia
Elkészítés:
A hozzávalókat leturmixoljuk, hogy krémes állagot kapjunk, majd megkenjük a palacsintákat és feltekerjük.
Tápérték:
Fehérje: 25 g
Szénhidrát: 26,3 g
Zsír: 9,1 g
Kalória: 289 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
egy kanál olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
70 g kápiapaprika
150 ml paradicsomkonzerv (darabos)
100 g csicseriborsó
római kömény
kurkuma
tojás
Elkészítés:
Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát és alacsony hőfokon rövid ideig pirítjuk. Ezt követően belekeverjük a csíkokra vágott kápiapaprikát, és néhány percig tovább pirítjuk, amíg kissé megpuhul. A zöldségekhez adjuk a darabos paradicsomkonzervet és a lecsepegtetett csicseriborsót, majd római köménnyel és kurkumával fűszerezzük. Az egészet alaposan összeforgatjuk és közepes lángon 10–15 percig főzzük, amíg a szósz kissé besűrűsödik és az ízek összeérnek. Szükség esetén kevés vízzel lazíthatjuk. A sűrű paradicsomos alapba kis mélyedéseket készítünk, ezekbe ütjük a tojásokat. A serpenyőt lefedjük, és alacsonyabb hőfokon addig főzzük, amíg a tojásfehérje megszilárdul, a sárgája pedig ízlés szerint lágy marad.
Tápérték:
Fehérje: 22 g
Szénhidrát: 28,5 g
Zsír: 23,3 g
Kalória: 429 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók 9 db fasírthoz:
360 g édesburgonya
150 g tonhal (saját levében)
25 g zöldhagyma
40 g zabpehely
1 db tojás
só
bors
kapor
Elkészítés:
Az édesburgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, majd enyhén sós vízben puhára főzzük. A megfőtt burgonyát leszűrjük, és villával vagy burgonyanyomóval simára törjük, majd hagyjuk kissé kihűlni. A tonhalat alaposan lecsepegtetjük, majd a kihűlt édesburgonyához adjuk. Belekeverjük az apróra vágott zöldhagymát, a zabpelyhet, az egész tojást, végül sóval, borssal és friss vagy szárított kaporral ízesítjük. Az alapanyagokat alaposan összedolgozzuk, amíg formázható masszát nem kapunk. A masszából nedves kézzel kisebb fasírtokat formázunk, airfryerben 20 perc alatt készre sütjük, félidőben megforgatjuk.
Figyelem: a megadott kalóriák két darab fasírtra vonatkoznak.
Hozzávalók a sült zöldséghez:
50 g karalábé
100 g sárgarépa
120 g burgonya
5 g olívaolaj
só
bors
Elkészítés:
A zöldségeket felkockázzuk, majd 10 percig előfőzzük. Ezután hozzáadunk 5 g olívaolajat és összeforgatjuk majd 190 Celsius-fokon airfryerben 20 perc alatt készre sütjük, félidőben megrázzuk. Sütőben 200 Celsius-fokon, 30-35 perc alatt készül el.
Tápérték:
Fehérje: 16,4 g
Szénhidrát: 48,8 g
Zsír: 7,6 g
Kalória: 348 kcal
Fehérje: 86 g
Szénhidrát: 157,6 g
Zsír: 55,4 g
Kalória: 1486 kcal
