Egy hétköznap ízei

Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”, mert az egyszerű étel is lehet izgalmas, ha jól van összerakva.

Barabás Aretta 2026. január 12., 17:472026. január 12., 17:47

Reggeli: Tojásos avokádós bagel Hozzávalók a bagelhez (4 db): 150 g 2%-os görög joghurt

80 g teljes kiőrlésű liszt

40 g fehér búzaliszt

fél teáskanál só

1 kiskanál sütőpor Elkészítés: Hirdetés Az alapanyagokat összekeverjük, majd összegyúrjuk és 4 részre osztjuk. Hosszabb, egyenletes vastagságú hengerré sodorjuk, a tészta két végét egymáshoz illesztve és finoman összenyomva karika formára zárjuk. A megformázott bageleket forrásban lévő vízbe helyezzük és oldalanként körülbelül egy percig főzzük, majd szűrőkanállal kiemeljük és lecsepegtetjük. A még nedves felületet ízlés szerint megszórhatjuk szezámmaggal, mákkal, durva sóval vagy lenmaggal.

A bageleket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben 18–22 perc alatt aranybarnára sütjük.

Fotó: Barabás Aretta

A teljes reggeli hozzávalói: 2 db bagel

50 g avokádó

1 főtt tojás koktélparadicsom

uborka

saláta mix A bagelt kettévágjuk, rászeleteljük az avokádót és a főtt töjást, majd salátaágyon tálaljuk. Tápérték/adag:

Fehérje: 22,5 g

Szénhidrát: 54 g

Zsír: 15,4 g

Kalória: 420 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Uzsonna: Túrókrémes palacsinta Hozzávalók a palacsintához (3 darabhoz): 1 tojás

40 g zabpehely

80 g mandulatej

60-80 ml szénsavas víz

csipet só Elkészítés: Az összes hozzávalót leturmixoljuk, majd az így kapott masszából olajjal kikent tapadásmentes serpenyőben 3 darab palacsintát sütünk. Figyelem: a megadott kalóriák két darab palacsintára vonatkoznak. Hozzávalók a töltelékhez (2 db palacsintába): 80 g light tehéntúró

150 g görög joghurt (2%-os)

7 g méz

fél citrom leve

1 kiskanál stevia Elkészítés: A hozzávalókat leturmixoljuk, hogy krémes állagot kapjunk, majd megkenjük a palacsintákat és feltekerjük. Tápérték:

Fehérje: 25 g

Szénhidrát: 26,3 g

Zsír: 9,1 g

Kalória: 289 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Ebéd: Csicseriborsós shakshuka Hozzávalók: egy kanál olívaolaj

2 gerezd fokhagyma

70 g kápiapaprika

150 ml paradicsomkonzerv (darabos)

100 g csicseriborsó

római kömény

kurkuma

tojás Elkészítés: Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát és alacsony hőfokon rövid ideig pirítjuk. Ezt követően belekeverjük a csíkokra vágott kápiapaprikát, és néhány percig tovább pirítjuk, amíg kissé megpuhul. A zöldségekhez adjuk a darabos paradicsomkonzervet és a lecsepegtetett csicseriborsót, majd római köménnyel és kurkumával fűszerezzük. Az egészet alaposan összeforgatjuk és közepes lángon 10–15 percig főzzük, amíg a szósz kissé besűrűsödik és az ízek összeérnek. Szükség esetén kevés vízzel lazíthatjuk. A sűrű paradicsomos alapba kis mélyedéseket készítünk, ezekbe ütjük a tojásokat. A serpenyőt lefedjük, és alacsonyabb hőfokon addig főzzük, amíg a tojásfehérje megszilárdul, a sárgája pedig ízlés szerint lágy marad. Tápérték:

Fehérje: 22 g

Szénhidrát: 28,5 g

Zsír: 23,3 g

Kalória: 429 kcal

Fotó: Barabás Aretta