Egy hétköznap ízei

Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”, mert az egyszerű étel is lehet izgalmas, ha jól van összerakva.

Barabás Aretta

2026. január 12., 17:472026. január 12., 17:47

Reggeli: Tojásos avokádós bagel

Hozzávalók a bagelhez (4 db):

  • 150 g 2%-os görög joghurt

  • 80 g teljes kiőrlésű liszt

  • 40 g fehér búzaliszt

  • fél teáskanál só

  • 1 kiskanál sütőpor

Elkészítés:

Az alapanyagokat összekeverjük, majd összegyúrjuk és 4 részre osztjuk. Hosszabb, egyenletes vastagságú hengerré sodorjuk, a tészta két végét egymáshoz illesztve és finoman összenyomva karika formára zárjuk.

A megformázott bageleket forrásban lévő vízbe helyezzük és oldalanként körülbelül egy percig főzzük, majd szűrőkanállal kiemeljük és lecsepegtetjük. A még nedves felületet ízlés szerint megszórhatjuk szezámmaggal, mákkal, durva sóval vagy lenmaggal.
A bageleket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és előmelegített, 200 Celsius-fokos sütőben 18–22 perc alatt aranybarnára sütjük.

Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

A teljes reggeli hozzávalói:

  • 2 db bagel

  • 50 g avokádó

  • 1 főtt tojás koktélparadicsom

  • uborka

  • saláta mix

A bagelt kettévágjuk, rászeleteljük az avokádót és a főtt töjást, majd salátaágyon tálaljuk.

Tápérték/adag:
Fehérje: 22,5 g
Szénhidrát: 54 g
Zsír: 15,4 g
Kalória: 420 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Uzsonna: Túrókrémes palacsinta

Hozzávalók a palacsintához (3 darabhoz):

  • 1 tojás

  • 40 g zabpehely

  • 80 g mandulatej

  • 60-80 ml szénsavas víz

  • csipet só

Elkészítés:

Az összes hozzávalót leturmixoljuk, majd az így kapott masszából olajjal kikent tapadásmentes serpenyőben 3 darab palacsintát sütünk.

Figyelem: a megadott kalóriák két darab palacsintára vonatkoznak.

Hozzávalók a töltelékhez (2 db palacsintába):

  • 80 g light tehéntúró

  • 150 g görög joghurt (2%-os)

  • 7 g méz

  • fél citrom leve

  • 1 kiskanál stevia

Elkészítés:

A hozzávalókat leturmixoljuk, hogy krémes állagot kapjunk, majd megkenjük a palacsintákat és feltekerjük.

Tápérték:
Fehérje: 25 g
Szénhidrát: 26,3 g
Zsír: 9,1 g
Kalória: 289 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Ebéd: Csicseriborsós shakshuka

Hozzávalók:

  • egy kanál olívaolaj

  • 2 gerezd fokhagyma

  • 70 g kápiapaprika

  • 150 ml paradicsomkonzerv (darabos)

  • 100 g csicseriborsó

  • római kömény

  • kurkuma

  • tojás

Elkészítés:

Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát és alacsony hőfokon rövid ideig pirítjuk. Ezt követően belekeverjük a csíkokra vágott kápiapaprikát, és néhány percig tovább pirítjuk, amíg kissé megpuhul. A zöldségekhez adjuk a darabos paradicsomkonzervet és a lecsepegtetett csicseriborsót, majd római köménnyel és kurkumával fűszerezzük. Az egészet alaposan összeforgatjuk és közepes lángon 10–15 percig főzzük, amíg a szósz kissé besűrűsödik és az ízek összeérnek. Szükség esetén kevés vízzel lazíthatjuk. A sűrű paradicsomos alapba kis mélyedéseket készítünk, ezekbe ütjük a tojásokat. A serpenyőt lefedjük, és alacsonyabb hőfokon addig főzzük, amíg a tojásfehérje megszilárdul, a sárgája pedig ízlés szerint lágy marad.

Tápérték:
Fehérje: 22 g
Szénhidrát: 28,5 g
Zsír: 23,3 g
Kalória: 429 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Vacsora: Tonhalfasírt sült zöldséggel és joghurtos mártással

Hozzávalók 9 db fasírthoz:

  • 360 g édesburgonya

  • 150 g tonhal (saját levében)

  • 25 g zöldhagyma

  • 40 g zabpehely

  • 1 db tojás

  • bors

  • kapor

Elkészítés:

Az édesburgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, majd enyhén sós vízben puhára főzzük. A megfőtt burgonyát leszűrjük, és villával vagy burgonyanyomóval simára törjük, majd hagyjuk kissé kihűlni. A tonhalat alaposan lecsepegtetjük, majd a kihűlt édesburgonyához adjuk. Belekeverjük az apróra vágott zöldhagymát, a zabpelyhet, az egész tojást, végül sóval, borssal és friss vagy szárított kaporral ízesítjük. Az alapanyagokat alaposan összedolgozzuk, amíg formázható masszát nem kapunk. A masszából nedves kézzel kisebb fasírtokat formázunk, airfryerben 20 perc alatt készre sütjük, félidőben megforgatjuk.

Figyelem: a megadott kalóriák két darab fasírtra vonatkoznak.

Hozzávalók a sült zöldséghez:

  • 50 g karalábé

  • 100 g sárgarépa

  • 120 g burgonya

  • 5 g olívaolaj

  • bors

Elkészítés:

A zöldségeket felkockázzuk, majd 10 percig előfőzzük. Ezután hozzáadunk 5 g olívaolajat és összeforgatjuk majd 190 Celsius-fokon airfryerben 20 perc alatt készre sütjük, félidőben megrázzuk. Sütőben 200 Celsius-fokon, 30-35 perc alatt készül el.

Tápérték:
Fehérje: 16,4 g
Szénhidrát: 48,8 g
Zsír: 7,6 g
Kalória: 348 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 86 g
Szénhidrát: 157,6 g
Zsír: 55,4 g
Kalória: 1486 kcal

Egészség tálalva
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
