Bajor lencsés káposzta

Fotó: György Ottilia
Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.
20 dkg császárszalonna
60 dkg savanyú káposzta
20 dkg lencse
3 babérlevél
20 dkg füstölt oldalas
kevés só, ha szükséges
1 szál kolbász
A szalonnát apró kockákra vágjuk és megpirítjuk egy edényben. A káposztát csíkokra vágjuk, levétől kinyomkodjuk, majd a szalonnához adjuk. Hozzáadjuk az előzőleg beáztatott lencsét, a füstölt oldalast, a babérlevelet, és felengedjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefödve körülbelül 1 órát főzzük, időnként megkavarjuk, ha szükséges, vizet öntünk alá. Ha megfőtt, belefőzzük a felkarikázott kolbászt is. Ízlés szerint sózzuk, ha szükséges. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.
