Bajor lencsés káposzta

bajor, lencse, recept, étel

Fotó: György Ottilia

Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.

György Ottilia

2025. december 28., 19:402025. december 28., 19:40

Hozzávalók:

  • 20 dkg császárszalonna

  • 60 dkg savanyú káposzta

  • 20 dkg lencse

  • 3 babérlevél

  • 20 dkg füstölt oldalas

  • kevés só, ha szükséges

  • 1 szál kolbász

Elkészítése:

A szalonnát apró kockákra vágjuk és megpirítjuk egy edényben. A káposztát csíkokra vágjuk, levétől kinyomkod­juk, majd a szalonnához adjuk. Hozzáadjuk az előzőleg beáztatott lencsét, a füstölt oldalast, a babérlevelet, és felengedjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefödve körülbelül 1 órát főzzük, időnként megkavarjuk, ha szükséges, vizet öntünk alá. Ha megfőtt, belefőzzük a felkarikázott kolbászt is. Ízlés szerint sózzuk, ha szükséges. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.

Recept
