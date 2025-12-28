Bajor lencsés káposzta

Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.

Hozzávalók:

20 dkg császárszalonna

60 dkg savanyú káposzta

20 dkg lencse

3 babérlevél

20 dkg füstölt oldalas

kevés só, ha szükséges

1 szál kolbász

Elkészítése:

A szalonnát apró kockákra vágjuk és megpirítjuk egy edényben. A káposztát csíkokra vágjuk, levétől kinyomkod­juk, majd a szalonnához adjuk. Hozzáadjuk az előzőleg beáztatott lencsét, a füstölt oldalast, a babérlevelet, és felengedjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefödve körülbelül 1 órát főzzük, időnként megkavarjuk, ha szükséges, vizet öntünk alá. Ha megfőtt, belefőzzük a felkarikázott kolbászt is. Ízlés szerint sózzuk, ha szükséges. Tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.