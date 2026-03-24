Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

sárgarépa, murok, krónika, második világháború

A murok természetes édessége miatt desszertekben egyre gyakrabban használják cukorcsökkentett alternatívaként

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

Liget

2026. március 24., 14:292026. március 24., 14:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szerény gyökérzöldség – Erdélyben „murok”, a Partiumban és Magyarországon sárgarépa – meglepően gazdag gasztronómiai lehetőségeket kínál. Édeskés íze miatt nemcsak sós ételekben, hanem desszertekben is megállja a helyét. Bár nem számít különlegességnek, a konyha egyik leggyakrabban használt alapanyaga: elengedhetetlen a húslevesekhez, alaplevekhez, zöldséglevesekhez, ragukhoz, de zöldségkeverékekben is gyakran szerepel.

korábban írtuk

Muroktorta és társai – Egy „szerény” gyökérzöldség kultúrtörténete, gasztronómiai dicsérete
Muroktorta és társai – Egy „szerény” gyökérzöldség kultúrtörténete, gasztronómiai dicsérete

Hétköznapi, de megkerülhetetlen étek az erdélyi „murok”, a Partium sok részén és Magyarországon sárgarépának, hétköznapi rövidítéssel egyszerűen csak répának nevezett gyökérzöldség.

Kevesen tudják, hogy a sárgarépa nem mindig volt narancssárga: a középkorban lila, sárga, sőt fehéres változatai is elterjedtek voltak. A ma ismert narancssárga típust a 16–17. században, a mai Hollandia területén nemesítették ki, miközben a régi, lila fajták napjainkban ismét reneszánszukat élik.

Egy másik kevésbé ismert tény: a sárgarépa vad őse ma is megtalálható Európa mezőin

A középkorban a kolostorkertek fontos növénye volt, mivel jól eltartható és tápláló gyökérzöldségnek számított. A 18–19. századra vált igazán alapélelmiszerré Európában, majd a 20. század háborús időszakaiban stratégiai jelentőségre tett szert: könnyű termeszthetősége és magas energiatartalma miatt különösen értékes volt.

A termesztett változat évszázadok szelekciójának eredménye – vastagabb, édesebb, szelídebb

A második világháború idején Nagy-Britanniában kampányt is folytattak a fogyasztásának népszerűsítésére, azt állítva, hogy javítja az éjszakai látást. Bár ez részben propaganda volt, a benne található béta-karotin valóban hozzájárul az A-vitamin termeléséhez, amely fontos szerepet játszik a szem egészségének megőrzésében.

A sárgarépa természetes cukortartalma hő hatására karamelizálódik, ezért pirítva gazdagabb, édesebb, enyhén diós ízt kap. Böjti időszakban különösen hasznos alapanyag: laktató, mégsem nehéz.

A teljes cikk receptekkel a Krónika oldalán olvasható.

Krónika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!