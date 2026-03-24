Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

A szerény gyökérzöldség – Erdélyben „murok”, a Partiumban és Magyarországon sárgarépa – meglepően gazdag gasztronómiai lehetőségeket kínál. Édeskés íze miatt nemcsak sós ételekben, hanem desszertekben is megállja a helyét. Bár nem számít különlegességnek, a konyha egyik leggyakrabban használt alapanyaga: elengedhetetlen a húslevesekhez, alaplevekhez, zöldséglevesekhez, ragukhoz, de zöldségkeverékekben is gyakran szerepel.

Kevesen tudják, hogy a sárgarépa nem mindig volt narancssárga: a középkorban lila, sárga, sőt fehéres változatai is elterjedtek voltak. A ma ismert narancssárga típust a 16–17. században, a mai Hollandia területén nemesítették ki, miközben a régi, lila fajták napjainkban ismét reneszánszukat élik.