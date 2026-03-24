Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

A murok természetes édessége miatt desszertekben egyre gyakrabban használják cukorcsökkentett alternatívaként
Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.
A szerény gyökérzöldség – Erdélyben „murok”, a Partiumban és Magyarországon sárgarépa – meglepően gazdag gasztronómiai lehetőségeket kínál. Édeskés íze miatt nemcsak sós ételekben, hanem desszertekben is megállja a helyét. Bár nem számít különlegességnek, a konyha egyik leggyakrabban használt alapanyaga: elengedhetetlen a húslevesekhez, alaplevekhez, zöldséglevesekhez, ragukhoz, de zöldségkeverékekben is gyakran szerepel.
Hétköznapi, de megkerülhetetlen étek az erdélyi „murok”, a Partium sok részén és Magyarországon sárgarépának, hétköznapi rövidítéssel egyszerűen csak répának nevezett gyökérzöldség.
Kevesen tudják, hogy a sárgarépa nem mindig volt narancssárga: a középkorban lila, sárga, sőt fehéres változatai is elterjedtek voltak. A ma ismert narancssárga típust a 16–17. században, a mai Hollandia területén nemesítették ki, miközben a régi, lila fajták napjainkban ismét reneszánszukat élik.
Egy másik kevésbé ismert tény: a sárgarépa vad őse ma is megtalálható Európa mezőin
A középkorban a kolostorkertek fontos növénye volt, mivel jól eltartható és tápláló gyökérzöldségnek számított. A 18–19. századra vált igazán alapélelmiszerré Európában, majd a 20. század háborús időszakaiban stratégiai jelentőségre tett szert: könnyű termeszthetősége és magas energiatartalma miatt különösen értékes volt.
A termesztett változat évszázadok szelekciójának eredménye – vastagabb, édesebb, szelídebb
A második világháború idején Nagy-Britanniában kampányt is folytattak a fogyasztásának népszerűsítésére, azt állítva, hogy javítja az éjszakai látást. Bár ez részben propaganda volt, a benne található béta-karotin valóban hozzájárul az A-vitamin termeléséhez, amely fontos szerepet játszik a szem egészségének megőrzésében.
A sárgarépa természetes cukortartalma hő hatására karamelizálódik, ezért pirítva gazdagabb, édesebb, enyhén diós ízt kap. Böjti időszakban különösen hasznos alapanyag: laktató, mégsem nehéz.
