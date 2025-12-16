/ Háromszék

Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Kigyulladt teherautóhoz riasztották a Kovászna megyei tűzoltókat csütörtökre virradóra. A járműszerelvény közlekedés közben gyulladt ki a közúton.
Novemberben 56 ellenőrzést hajtott végre a Kovászna Megyei Környezetőrség. Ezek során közel 400 000 lej bírságot szabott ki, és öt vállalat tevékenységét felfüggesztette. Tavaly óta a vizsgálódások száma is emelkedett.
A város önkormányzatának Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint a Haladás, Csipkerózsa, Torjai és Rózsa utcákban található szabadod parkolókat bocsájtják most árverésre.
Különleges mérföldkőhöz érkezett a kézdiszentkereszti általános iskola. Tizenöt évvel ezelőtt vette fel a falu jeles szülöttje, a politikai börtön poklát is megjáró Trefán Leonárd nevét, aki kereken másfél évszázada jött világra, és 80 éve hunyt el.
Egy kereskedelmi bank főtéri fiókja előtt összeesett férfihoz riasztották a mentőket szerda délután Kézdivásárhelyen. Az illető a kórházban elhunyt.
Két közúti kihágást észleltek kedden a Kovászna megyei rendőrök: egy 24 éves sofőrt ittas és jogosítvány nélküli vezetésen, egy másik fiatalembert pedig pszichoaktív anyagok hatása alatti vezetésen értek tetten.
Az elmúlt napokban Kovászna megye szinte minden szegletében családon belüli erőszak vagy erőszakkal fenyegető helyzetek miatt kellett intézkedjenek a rendőrök. Ideiglenes távoltartási végzéseket bocsátottak ki, és elektronikus felügyeletet is elrendeltek.