Háromszék
Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet

2025. december 13., szombat

Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál

December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál

2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön

Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön

2025. december 12., péntek

Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia

Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.

Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia
Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia
2025. december 12., péntek

Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia

Egy függöny, amely mesél
Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2025. december 11., csütörtök

Mozgásban lévő teherautó gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön

Kigyulladt teherautóhoz riasztották a Kovászna megyei tűzoltókat csütörtökre virradóra. A járműszerelvény közlekedés közben gyulladt ki a közúton.

Mozgásban lévő teherautó gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön
Mozgásban lévő teherautó gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön
2025. december 11., csütörtök

Mozgásban lévő teherautó gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön

2025. december 11., csütörtök

Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség

Novemberben 56 ellenőrzést hajtott végre a Kovászna Megyei Környezetőrség. Ezek során közel 400 000 lej bírságot szabott ki, és öt vállalat tevékenységét felfüggesztette. Tavaly óta a vizsgálódások száma is emelkedett.

Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség
Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség
2025. december 11., csütörtök

Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség

2025. december 10., szerda

Kézdivásárhelyi parkolóhelyeket bocsájtanak árverésre

A város önkormányzatának Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint a Haladás, Csipkerózsa, Torjai és Rózsa utcákban található szabadod parkolókat bocsájtják most árverésre.

Kézdivásárhelyi parkolóhelyeket bocsájtanak árverésre
Kézdivásárhelyi parkolóhelyeket bocsájtanak árverésre
2025. december 10., szerda

Kézdivásárhelyi parkolóhelyeket bocsájtanak árverésre

2025. december 10., szerda

A börtön poklát is megjárta a polyáni iskola névadója

Különleges mérföldkőhöz érkezett a kézdiszentkereszti általános iskola. Tizenöt évvel ezelőtt vette fel a falu jeles szülöttje, a politikai börtön poklát is megjáró Trefán Leonárd nevét, aki kereken másfél évszázada jött világra, és 80 éve hunyt el.

A börtön poklát is megjárta a polyáni iskola névadója
A börtön poklát is megjárta a polyáni iskola névadója
2025. december 10., szerda

A börtön poklát is megjárta a polyáni iskola névadója

2025. december 10., szerda

Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét

Egy kereskedelmi bank főtéri fiókja előtt összeesett férfihoz riasztották a mentőket szerda délután Kézdivásárhelyen. Az illető a kórházban elhunyt.

Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét
Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét
2025. december 10., szerda

Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét

2025. december 10., szerda

Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult

Két közúti kihágást észleltek kedden a Kovászna megyei rendőrök: egy 24 éves sofőrt ittas és jogosítvány nélküli vezetésen, egy másik fiatalembert pedig pszichoaktív anyagok hatása alatti vezetésen értek tetten.

Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult
Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult
2025. december 10., szerda

Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult

2025. december 10., szerda

Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken

Az elmúlt napokban Kovászna megye szinte minden szegletében családon belüli erőszak vagy erőszakkal fenyegető helyzetek miatt kellett intézkedjenek a rendőrök. Ideiglenes távoltartási végzéseket bocsátottak ki, és elektronikus felügyeletet is elrendeltek.

Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken
Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken
2025. december 10., szerda

Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken

