Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Székelyhon 2025. december 22., 18:562025. december 22., 18:56

Védőkorlátnak ütközött egy személygépkocsi december 21-én Kézdisárfalván. Az autóban a rendőrség kiérkezésekor senki sem tartózkodott, viszont több alkoholos üveget is találtak benne. A rendőrök nyomozást indítottak, és rövid időn belül

azonosítottak egy 23 éves fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a baleset idején a járművet vezette.

Az ellenőrzések során kiderült, hogy az illető egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik jogosítvánnyal, ugyanakkor a szonda 0,62 mg/l értéket mutatott ki a leheletéből. Hirdetés Alaposabb ellenőrzés után megállapították, hogy

a férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután 2 év és 5 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték több, 2023-ban elkövetett bűncselekmény miatt.