Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.
Védőkorlátnak ütközött egy személygépkocsi december 21-én Kézdisárfalván. Az autóban a rendőrség kiérkezésekor senki sem tartózkodott, viszont több alkoholos üveget is találtak benne. A rendőrök nyomozást indítottak, és rövid időn belül
Az ellenőrzések során kiderült, hogy az illető egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik jogosítvánnyal, ugyanakkor a szonda 0,62 mg/l értéket mutatott ki a leheletéből.
Alaposabb ellenőrzés után megállapították, hogy
Köztük szerepel az illegális fakivágás és falopás, jogosítvány nélküli vezetés, bejegyzetlen jármű vezetése, lopás. A fiatalt őrizetbe vették, és egy büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, ahol megkezdte büntetése letöltését – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
