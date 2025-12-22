Rovatok
Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Székelyhon

2025. december 22., 18:562025. december 22., 18:56

Védőkorlátnak ütközött egy személygépkocsi december 21-én Kézdisárfalván. Az autóban a rendőrség kiérkezésekor senki sem tartózkodott, viszont több alkoholos üveget is találtak benne. A rendőrök nyomozást indítottak, és rövid időn belül

azonosítottak egy 23 éves fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a baleset idején a járművet vezette.

Az ellenőrzések során kiderült, hogy az illető egyetlen járműkategóriára sem rendelkezik jogosítvánnyal, ugyanakkor a szonda 0,62 mg/l értéket mutatott ki a leheletéből.

Alaposabb ellenőrzés után megállapították, hogy

a férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután 2 év és 5 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték több, 2023-ban elkövetett bűncselekmény miatt.

Köztük szerepel az illegális fakivágás és falopás, jogosítvány nélküli vezetés, bejegyzetlen jármű vezetése, lopás. A fiatalt őrizetbe vették, és egy büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, ahol megkezdte büntetése letöltését – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Háromszék Bűnügy
