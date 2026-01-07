Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan

Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.

azt szerette volna, hogy ne nőjenek, hanem akár csökkenjenek az adók.

Emlékeztetett azonban arra is, hogy az adók az elmúlt években nem követték az inflációt – számol be az Agerpres.

Mint ismert 2025. december 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában.

Az adóemelés mellett jelentős adókedvezmények szűnnek meg, amely miatt bizonyos ingatlanok – például a régi tömbházlakások – esetében az adóemelés jelentősnek bizonyul.

Az új törvény ugyanis eltörli az adókedvezményeket, és a lakóépületek esetében kötelezővé teszi a minimális referenciaérték alkalmazását.