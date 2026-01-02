Rovatok
Négy személyautó ütközött össze Kökösnél

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.

Simon Virág

2026. január 02., 18:452026. január 02., 18:45

Négy személyautó ütközött össze a 11-es országúton Kökösnél pénteken kora este. A mentősök felmérik a balesetben érintettek egészségügyi állapotát és elsősegélyt nyújtanak.

A rendőrök az autós forgalmat Kökösre irányították, hogy ne alakuljon ki túl hosszú kocsisor. Arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel és tartsák be a hatóságok utasításait – írja a Kovászna megyei rendőrség sajtóosztálya.

Háromszék Baleset
szóljon hozzá! Hozzászólások
