Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán

Kovásznán a PNRR-pályázat keretében közel 6–6 kilométerrel bővítik a víz- és a szennyvíz-hálózatot

Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.

Kocsis Károly 2025. december 28., 19:582025. december 28., 19:58

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében megvalósuló, 16,7 millió lejes beruházás eredményeként Kovászna városában széles körű modernizáció zajlik a víz- és csatornahálózat terén.

Több kilométer elavult vezetéket cseréltek ki, 302 új háztartást csatlakoztatnak a vízhálózathoz,

a Mihai Eminescu utcában pedig 111 régi vízóra helyére szeretlek fel modern, távleolvasású készüléket – számolt be Vikol Lehel, a Hydrokov kovásznai kirendeltségének vezetője. A Szabadság és az Egyesülés utcai tömbházak egy részénél – a vezetékek cseréje mellett – 13 új fővízóra került a régiek helyére. Hirdetés A jövőre nézve több fontos projekt körvonalazódik, ezek közül az Állomás utcai csatornahálózat modernizálása az egyik, ami egy szennyvízszivattyú telepítését, illetve a meglévő hálózatra történő visszaszivattyúzást jelenti. Emellett az Alsóporond utcai, patak alatti csatornaáteresz cseréje,

a Petőfi Sándor utca végének a csatornahálózatra való rákötése,

a Barabás Miklós és Mikes Kelemen utcák hálózatainak felújítása,

a készülő wellness-központ vízellátásának biztosítása is tervek között szerepel.

Jövőben a Barabás Miklós utcában is hálózat-felújítást terveznek Fotó: Kocsis Károly

Ugyanakkor kisebb-nagyobb infrastrukturális munkálatok bármikor szükségessé válhatnak a város különböző részein – a szívkórház előtti, több mint 50 éves azbesztcement-vezeték például ebben az évben három alkalommal hibásodott meg.

Tudjuk, hogy ezek a munkálatok időnként kellemetlenségeket okozhatnak a lakóknak, de végső soron őket szolgálja a beruházás.