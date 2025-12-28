Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán

Kovásznán a PNRR-pályázat keretében közel 6–6 kilométerrel bővítik a víz- és a szennyvíz-hálózatot, jelenleg 80, illetve 40 százaléknál tartanak a megvalósításban, jövő májusig kell befejezni

Kovásznán a PNRR-pályázat keretében közel 6–6 kilométerrel bővítik a víz- és a szennyvíz-hálózatot

Fotó: Hydrokov Rt.

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.

Kocsis Károly

2025. december 28., 19:582025. december 28., 19:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében megvalósuló, 16,7 millió lejes beruházás eredményeként Kovászna városában széles körű modernizáció zajlik a víz- és csatornahálózat terén.

Több kilométer elavult vezetéket cseréltek ki, 302 új háztartást csatlakoztatnak a vízhálózathoz,

a Mihai Eminescu utcában pedig 111 régi vízóra helyére szeretlek fel modern, távleolvasású készüléket – számolt be Vikol Lehel, a Hydrokov kovásznai kirendeltségének vezetője. A Szabadság és az Egyesülés utcai tömbházak egy részénél – a vezetékek cseréje mellett – 13 új fővízóra került a régiek helyére.

Hirdetés

A jövőre nézve több fontos projekt körvonalazódik, ezek közül az Állomás utcai csatornahálózat modernizálása az egyik, ami egy szennyvízszivattyú telepítését, illetve a meglévő hálózatra történő visszaszivattyúzást jelenti. Emellett

  • az Alsóporond utcai, patak alatti csatornaáteresz cseréje,

  • a Petőfi Sándor utca végének a csatornahálózatra való rákötése,

  • a Barabás Miklós és Mikes Kelemen utcák hálózatainak felújítása,

  • a készülő wellness-központ vízellátásának biztosítása is tervek között szerepel.

Jövőben a Barabás Miklós utcában is hálózat-felújítást terveznek Galéria

Jövőben a Barabás Miklós utcában is hálózat-felújítást terveznek

Fotó: Kocsis Károly

Ugyanakkor kisebb-nagyobb infrastrukturális munkálatok bármikor szükségessé válhatnak a város különböző részein – a szívkórház előtti, több mint 50 éves azbesztcement-vezeték például ebben az évben három alkalommal hibásodott meg.

Idézet
Tudjuk, hogy ezek a munkálatok időnként kellemetlenségeket okozhatnak a lakóknak, de végső soron őket szolgálja a beruházás.

A felújítások során, valamint a spontán meghibásodások miatt bizonyos esetekben utcákat kellett felásni, ideiglenes forgalomkorlátozásokat kellett bevezetni, sőt egyes városrészekben a vízellátás is akadozott. Ezen túlmenően a heves esőzések próbára tették a csatornarendszert, ami szintén bosszantó helyzeteket eredményezett a lakók számára. Minden esetből tanulunk, ezek alapján készítjük elő a következő munkálatainkat” – magyarázta.

A felújítási munkálatokkal párhuzamosan a Hydrokov a csapatok felszerelésébe is befektetett Kovásznán, egyebek mellett billenőplatós teherautóval, duguláselhárító autóval, csőfagyasztó készülékkel bővült az eszköztár.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Székelyhon

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Székelyhon

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Székely Sport

Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
Krónika

Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Székely Sport

A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók

Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
Hirdetés
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére

Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet

Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók

Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. A forgalom sokáig állt a baleset miatt.

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
2025. december 18., csütörtök

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében

Ünnepi műsorral fűzte össze a 2025-ös esztendő utolsó soros ülését Kovászna Megye Tanácsa. A Székely Nemzeti Múzeumban tartott tanácsülésen több fontos döntés született, emellett külön figyelmet szenteltek az idei év kiemelt szereplőinek: a gyerekeknek.

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
2025. december 18., csütörtök

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója

Bemutatják Jánó Mihály legújabb kötetét a kézdivásárhelyi Kosztándi Művészeti Galériában pénteken, 19 órától.

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
2025. december 18., csütörtök

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
2025. december 18., csütörtök

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes

A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
2025. december 18., csütörtök

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
2025. december 17., szerda

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
2025. december 17., szerda

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!