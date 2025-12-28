Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán

Kovásznán a PNRR-pályázat keretében közel 6–6 kilométerrel bővítik a víz- és a szennyvíz-hálózatot
Fotó: Hydrokov Rt.
Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.
Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében megvalósuló, 16,7 millió lejes beruházás eredményeként Kovászna városában széles körű modernizáció zajlik a víz- és csatornahálózat terén.
a Mihai Eminescu utcában pedig 111 régi vízóra helyére szeretlek fel modern, távleolvasású készüléket – számolt be Vikol Lehel, a Hydrokov kovásznai kirendeltségének vezetője. A Szabadság és az Egyesülés utcai tömbházak egy részénél – a vezetékek cseréje mellett – 13 új fővízóra került a régiek helyére.
A jövőre nézve több fontos projekt körvonalazódik, ezek közül az Állomás utcai csatornahálózat modernizálása az egyik, ami egy szennyvízszivattyú telepítését, illetve a meglévő hálózatra történő visszaszivattyúzást jelenti. Emellett
az Alsóporond utcai, patak alatti csatornaáteresz cseréje,
a Petőfi Sándor utca végének a csatornahálózatra való rákötése,
a Barabás Miklós és Mikes Kelemen utcák hálózatainak felújítása,
a készülő wellness-központ vízellátásának biztosítása is tervek között szerepel.
Jövőben a Barabás Miklós utcában is hálózat-felújítást terveznek
Fotó: Kocsis Károly
Ugyanakkor kisebb-nagyobb infrastrukturális munkálatok bármikor szükségessé válhatnak a város különböző részein – a szívkórház előtti, több mint 50 éves azbesztcement-vezeték például ebben az évben három alkalommal hibásodott meg.
A felújítások során, valamint a spontán meghibásodások miatt bizonyos esetekben utcákat kellett felásni, ideiglenes forgalomkorlátozásokat kellett bevezetni, sőt egyes városrészekben a vízellátás is akadozott. Ezen túlmenően a heves esőzések próbára tették a csatornarendszert, ami szintén bosszantó helyzeteket eredményezett a lakók számára. Minden esetből tanulunk, ezek alapján készítjük elő a következő munkálatainkat” – magyarázta.
A felújítási munkálatokkal párhuzamosan a Hydrokov a csapatok felszerelésébe is befektetett Kovásznán, egyebek mellett billenőplatós teherautóval, duguláselhárító autóval, csőfagyasztó készülékkel bővült az eszköztár.
