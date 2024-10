Vízhálózat-bővítés: közel 30 utca érintett Kovásznán

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője elmondta, hogy ők ebben a pályázatban elsősorban a mérnöki feladatokat látják el, ami a továbbiakra nézve azért is hasznos, mert kollégáik tisztában lesznek a részletekkel.

Most azonban lehetőség nyílik ezt is van megoldani, ami már csak azért is haszonnal kecsegtet, mert itt keletkezik a vízveszteségünk legnagyobb része” – közölte.

korábban írtuk Közel 17 millió lej érkezik Kovászna városába Kovásznán 16,7 millió lejnyi támogatást kap a Közüzemek Rt. az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében a vízszolgáltatás minőségének javítására. A beruházást 24 hónap alatt kell kivitelezni.

A projekt részeként a vízhálózat bővítésére összesen 21 utcában kerül sor, és 5990 méter hosszúságban fektetnek le új vezetéket.