Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére

Olyan hirtelen érkezett tavasszal az árvíz, hogy a családoknak nem volt idejük kimenekíteni értékeiket az otthonaikból

Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.

Farkas Orsolya 2025. december 23., 19:072025. december 23., 19:07

Noha a katasztrófavédelmi egységek, intézmények és önkormányzatok jól együtt tudtak működni a május végi árvizek idején, és ennek köszönhetően sikerült megelőzni a tragédiát, Ráduly István prefektus szerint hosszú távú védelmi intézkedésekre van szükség a megelőzés érdekében. Mint mondta, a tavaszi áradások során érintett térségre – amely felöleli Kökösbácsteleket, Márkosrétet, Uzon környékét egyaránt – egységként kell tekinteni a védelem szempontjából, hiszen a Feketeügy szabályozása óta ez a zóna fokozottan ki van téve az árvízveszélynek.

Ráduly István prefektus sürgetné az árvízvédelmi beruházásokat Fotó: Tuchiluș Alex

Ezért az év utolsó hetén hivatalos kérést küldenek az Olt Vízügyi Hatóságoz azzal a céllal, hogy készítsenek egy átfogó megvalósíthatósági tanulmányt. A prefektus szerint a dokumentumnak figyelembe kell vennie mindazokat a tényezőket, amelyek áradásokhoz vezettek. Ilyennek számít például az, hogy

a Feketeügy vízgyűjtője eleve nagy, és mielőtt az Olttal találkozna, Kökös térségében belefolyik a Tatrang, illetve más fontos mellékfolyók is, amelyek tovább duzzasztják azt.

Ráadásul ha a Tatrang felső folyásán, Négyfalunál felengedik a gyűjtőtó zsilipjeit – amit árvízveszélykor megtesznek –, még nagyobb víztömeg zúdul Kökös irányába.

Kökös, Uzon, Nagyborosnyó térsége szorul leginkább védelemre Fotó: Tuchiluș Alex

Ráduly István szerint mihamarabb cselekedni kell, többek között szükség van ellenőrzött elárasztásra alkalmas területek létrehozására is, különben hónapok, évek múltán ismét bekövetkezik a baj. Nem kaptak kártérítést Újságírói kérdésre a prefektus arról is beszélt, hogy

az árvízkárosultak nem kaptak kártérítést az államtól.

Az érintett önkormányzatoknak az állami tartalékalapból kiutaltak élelmiszert, ásványvizet, takarókat, és egyéb szükséges tárgyakat, ezenkívül civilszervezetektől is kaptak segítséget. Hirdetés Valószínű, hogy az érintettek nem is számíthatnak a későbbiekben sem kárpótlásra, főleg hogy ebben az évben ennél súlyosabb árvíz is történt az országban, Suceava megyében.

Kovászna megyében összesen 196 lakóház rongálódott meg, kettő pedig teljesen megsemmisült a tavaszi áradások során. 484 gazdaságot és melléképületet, három szociális jellegű intézményt, illetve összesen hat templomot, iskolát, óvodát érintett.