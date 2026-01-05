Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megérkeztek az újév első babái Kézdivásárhelyen

Bajkó Dominik 2026 első babája a kézdivásárhelyi kórházban • Fotó: Szász Szabolcs

Bajkó Dominik 2026 első babája a kézdivásárhelyi kórházban

Fotó: Szász Szabolcs

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.

Farkas Orsolya

2026. január 05., 15:022026. január 05., 15:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az első baba, Dominik január ötödikén reggel 6 hat óra előtt néhány perccel jött világra 3290 grammal és 51 centiméterrel. A kisfiú és édesanyja, a papolci Bajkó Henrietta is egészségesek. A gelencei Stoleru Viola gyermeke, Ayan néhány órával később, 9 óra 16 perckor született meg 3240 grammal, 52 centiméterrel.

Hirdetés

Szász Szabolcs, a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa a Székelyhonnak elmondta:

az év első napjaiban tapasztalt csendesebb időszak nem ad okot aggodalomra,

hullámzó az, hogy mikor van több vagy kevesebb szülés. Január ötödikén további két baba születését várják a kórházban, egyikük császármetszéssel jön világra.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Fordulatos párharcban pont nélkül maradt a Sportklub
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Székelyhon

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat
Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Székelyhon

Székelyföldről indult, a rákkutatás élvonalában dolgozik
Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
Székely Sport

Még gólt sem tudott lőni a GYHK Debrecenben
A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Krónika

A miniszterelnök szerint a kormánynak nincs pénze arra, hogy támogassa az önkormányzatokat, ezért kell adót emelni
Fordulatos párharcban pont nélkül maradt a Sportklub
Székely Sport

Fordulatos párharcban pont nélkül maradt a Sportklub
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Nőileg

Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél

Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
2026. január 02., péntek

Négy személyautó ütközött össze Kökösnél
Hirdetés
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
2026. január 01., csütörtök

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön

A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
2025. december 29., hétfő

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke

A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
2025. december 29., hétfő

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek

Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
2025. december 28., vasárnap

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
2025. december 28., vasárnap

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán

Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
2025. december 28., vasárnap

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók

Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
Hirdetés
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére

Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!