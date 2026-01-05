Megérkeztek az újév első babái Kézdivásárhelyen

Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.

Farkas Orsolya 2026. január 05., 15:022026. január 05., 15:02

Az első baba, Dominik január ötödikén reggel 6 hat óra előtt néhány perccel jött világra 3290 grammal és 51 centiméterrel. A kisfiú és édesanyja, a papolci Bajkó Henrietta is egészségesek. A gelencei Stoleru Viola gyermeke, Ayan néhány órával később, 9 óra 16 perckor született meg 3240 grammal, 52 centiméterrel. Hirdetés Szász Szabolcs, a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa a Székelyhonnak elmondta:

az év első napjaiban tapasztalt csendesebb időszak nem ad okot aggodalomra,