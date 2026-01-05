Megérkeztek az újév első babái Kézdivásárhelyen

Bajkó Dominik 2026 első babája a kézdivásárhelyi kórházban
Fotó: Szász Szabolcs
Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.
Az első baba, Dominik január ötödikén reggel 6 hat óra előtt néhány perccel jött világra 3290 grammal és 51 centiméterrel. A kisfiú és édesanyja, a papolci Bajkó Henrietta is egészségesek. A gelencei Stoleru Viola gyermeke, Ayan néhány órával később, 9 óra 16 perckor született meg 3240 grammal, 52 centiméterrel.
Szász Szabolcs, a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa a Székelyhonnak elmondta:
hullámzó az, hogy mikor van több vagy kevesebb szülés. Január ötödikén további két baba születését várják a kórházban, egyikük császármetszéssel jön világra.
