Háromnapos havazás következik

A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint péntek este 8 órától hétfő este 8 óráig a Fogarasi-havasok 1800 méter fölötti régióiban 20 centiméteres, helyenként ennél is vastagabb új hóréteg rakódhat le. A régebbi, megfagyott rétegekhez lazán kötődő új réteg könnyen elcsúszhat, emiatt – főként a meredek lejtőkön és a hófúvásos területeken – magas a lavinaveszély.

1500 és 1800 méter között jelenleg sokkal vékonyabb a hótakaró, a havazások nyomán 10–20 centiméteres új réteg rakódhat le.

A Bucsecs-hegységben, 1800 méter fölött 10–20 centiméteres új hótakaró várható, az ennél alacsonyabban fekvő régiókban 10–15 centiméteres réteg rakódhat le. 1800 méter fölött jelentős, az alatt közepes lesz a lavinaveszély.

A Keleti-Kárpátok hegységeiben, 1800 méter fölött 20–25 centiméteres, helyenként ennél is vastagabb hótakaró rakódhat le a jelenleg még vékony hórétegre. A lavinaveszély közepes lesz. Az 1800 méter alatti területeken 10 centiméter körüli új hóréteg rakódhat le, a lavinaveszély közepes az északi hegységekben, a többi hegységben pedig alacsony – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

Hirdetés

Az Erdélyi-szigethegységben 25–30 centiméterrel, vagy akár még ennél is többel nőhet a hótakaró a havazások nyomán. Szombatra virradóan jelentős mennyiségű havazás várható, ezt követően csökken a havazás intenzitása. A hótakaró növekedésével nő a lavinaveszély is a meredek lejtőkön.

Szél és fagy

A meteorológusok szerint ugyanakkor a következő három napban időszakosan 50–70 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél a hegyekben, a magasan fekvő régiókban a széllökések elérhetik a 70–90 kilométeres sebességet is, de a Déli- és a Keleti-Kárpátok gerincein akár 100–120 kilométer/órás sebességgel is fújhat a szél. A hóviharok mellett a köd is csökkenteni fogja a látótávolságot.

A hegyvidék 1800 méter fölötti régióiban a minimumok átlagban mínusz 12 és mínusz 7 Celsius-fok körül, a maximumok pedig mínusz 6 és mínusz 2 fok körül alakulnak. 1800 méter alatt a minimumok mínusz 10 és mínusz 4 fok körül alakulnak, a maximumok enyhén emelkednek: a jelenlegi mínusz 7–2 fokról mínusz 4–2 fokig.