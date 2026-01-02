Háromnapos havazás következik

Fotó: Beliczay László
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A meteorológusok szerint péntek este 8 órától hétfő este 8 óráig a Fogarasi-havasok 1800 méter fölötti régióiban 20 centiméteres, helyenként ennél is vastagabb új hóréteg rakódhat le. A régebbi, megfagyott rétegekhez lazán kötődő új réteg könnyen elcsúszhat, emiatt – főként a meredek lejtőkön és a hófúvásos területeken – magas a lavinaveszély.
A Bucsecs-hegységben, 1800 méter fölött 10–20 centiméteres új hótakaró várható, az ennél alacsonyabban fekvő régiókban 10–15 centiméteres réteg rakódhat le. 1800 méter fölött jelentős, az alatt közepes lesz a lavinaveszély.
A Keleti-Kárpátok hegységeiben, 1800 méter fölött 20–25 centiméteres, helyenként ennél is vastagabb hótakaró rakódhat le a jelenleg még vékony hórétegre. A lavinaveszély közepes lesz. Az 1800 méter alatti területeken 10 centiméter körüli új hóréteg rakódhat le, a lavinaveszély közepes az északi hegységekben, a többi hegységben pedig alacsony – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.
Az Erdélyi-szigethegységben 25–30 centiméterrel, vagy akár még ennél is többel nőhet a hótakaró a havazások nyomán. Szombatra virradóan jelentős mennyiségű havazás várható, ezt követően csökken a havazás intenzitása. A hótakaró növekedésével nő a lavinaveszély is a meredek lejtőkön.
A meteorológusok szerint ugyanakkor a következő három napban időszakosan 50–70 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél a hegyekben, a magasan fekvő régiókban a széllökések elérhetik a 70–90 kilométeres sebességet is, de a Déli- és a Keleti-Kárpátok gerincein akár 100–120 kilométer/órás sebességgel is fújhat a szél. A hóviharok mellett a köd is csökkenteni fogja a látótávolságot.
A hegyvidék 1800 méter fölötti régióiban a minimumok átlagban mínusz 12 és mínusz 7 Celsius-fok körül, a maximumok pedig mínusz 6 és mínusz 2 fok körül alakulnak. 1800 méter alatt a minimumok mínusz 10 és mínusz 4 fok körül alakulnak, a maximumok enyhén emelkednek: a jelenlegi mínusz 7–2 fokról mínusz 4–2 fokig.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
Többletadót kell fizetniük Sepsiszentgyörgyön azoknak a tulajdonosoknak, akik elhanyagolt, rossz állapotú ingatlanokkal rendelkeznek. A lepusztult épületekért a jövő évi ingatlanadó négy-ötszörösét kell kifizetni.
Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.
Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.
A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.
Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.
Az új évben is számos látványosnak ígérkező (és remélhetőleg maradandó élményeket is szerző) néznivalóval rukkol elő a filmipar. Év eleji maratoni összeállításunkban az általunk legjobban várt 20 amerikai filmet mutatjuk be.
Megfellebbezte az előzetes letartóztatását elrendelő bírósági határozatot az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.
