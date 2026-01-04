Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában

Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.

A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-i kezdettel lehetséges. Január 5-től csak az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet kifizetni – hívta fel a figyelmet Csíkszereda Városháza Adó- és illetékosztálya.

Az adófizetőknek lehetőségük van az online befizetésre, valamint a saját adóügyi helyzetükre vonatkozó információk online lekérdezésére a ghiseul.ro portálon, továbbá igénybe vehető a banki átutalással történő befizetés is. A szükséges számlaszámok megtalálhatók a városháza honlapján, az Ügyintézés menü Adók, illetékek menüpontjában.