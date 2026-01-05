Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Huszonhét éves sofőrt állítottak meg az év első napján hajnalban Zoltán településen, akinek a leheletéből 0,43 mg/l alkoholszintet mutattak ki. Nem is kellett sokat várni a kivetkező ittas sofőrre, akit mindössze egy óra múlva buktattak le a rendőrök Sepsiszentgyörgyön. A 36 éves férfi leheletében már jóval több, 93 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda.
Előpatakon ugyanazon hajnalban egy 28 éves fiatalt állítottak elő, akinek korábban felfüggesztették a jogosítványát, ám mégis a volán mögé ült. Hasonló esettel találkoztak másnap éjjel is a hatóságok Sepsiszentgyörgyön, ahol egy 40 éves férfit buktattak le, aki szintén felfüggesztett jogsival vezetett.
Rajta kívül még egy ittas sofőrről lehet olvasni a rendőrségi jelentésben, akit január 4-én Kurtapatakon tartóztattak fel. Az ő leheletében 0,46 mg/l alkoholszintet mértek.
A hatőságok hangsúlyozzák, a felsorolt esetek mindegyikében büntetőeljárást kezdeményeztek.
Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.
Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.
Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.
A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.
A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.
Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.
Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.
Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.
A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.
Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.
szóljon hozzá!