Újévi mulatozás: egymás után buktak le az ittas sofőrök Háromszéken

Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Huszonhét éves sofőrt állítottak meg az év első napján hajnalban Zoltán településen, akinek a leheletéből 0,43 mg/l alkoholszintet mutattak ki. Nem is kellett sokat várni a kivetkező ittas sofőrre, akit mindössze egy óra múlva buktattak le a rendőrök Sepsiszentgyörgyön. A 36 éves férfi leheletében már jóval több, 93 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda.

Előpatakon ugyanazon hajnalban egy 28 éves fiatalt állítottak elő, akinek korábban felfüggesztették a jogosítványát, ám mégis a volán mögé ült. Hasonló esettel találkoztak másnap éjjel is a hatóságok Sepsiszentgyörgyön, ahol egy 40 éves férfit buktattak le, aki szintén felfüggesztett jogsival vezetett.